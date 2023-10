Mặc dù bệnh học của bệnh não gan không được biết chính xác nhưng những chất có vai trò quan trọng trong bệnh sinh bệnh não gan có thể kể đến như: NH3, benzodiazepines, acid béo chuỗi ngắn, mercaptan, aromatic amino acid, mangan. Vì không phát hiện kịp thời thời bệnh viêm gan C để có biện pháp điều trị, lá gan của bà Zhang đã bị xơ hóa. Viêm gan C là một bệnh gan nguy hiểm do virus viêm gan C gây ra. Bệnh có thể gây các biến chứng như xơ gan, ung thư gan…

Khi chức năng gan suy yếu không thể chuyển hóa hết độc tố trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến não - Ảnh minh họa: Internet

Cách phát hiện bệnh viêm gan C

Thông thường, virus viêm gan C không truyền qua đường không khí, ăn uống hay những tiếp xúc hàng ngày như ôm, hôn, bắt tay… Tuy nhiên viêm gan C lại có nguy cơ lây nhiễm rất cao qua đường máu, cụ thể là qua truyền máu, người cấy ghép nội tạng hoặc sử dụng các chế phẩm từ máu. Một số hoạt động như xăm hình, xỏ khuyên tai, tiêm chích ma túy cũng là những yếu tố nguy cơ làm lây lan viêm gan C. Ngoài ra, bệnh này còn lây lan qua đường tình dục và mẹ truyền sang con.

Sau khi virus viêm gan C vào cơ thể, chúng có thời kỳ ủ bệnh khá dài (khoảng từ 7 - 8 tuần), tiếp sau giai đoạn này là thời kỳ khởi phát. Các trường hợp viêm gan C cấp tính thông thường ít có triệu chứng đặc biệt, chỉ thấy nhức đầu, mệt mỏi và có một số biểu hiện giống như bị cảm cúm.

Một số ít trường hợp có biểu hiện rối loạn đường tiêu hóa như chán ăn, đau bụng, đau tức vùng hạ sườn phải (vùng gan). Lý do bị đau là gan bị sưng, viêm, làm cho màng ngoài gan bị căng ra. Kèm theo những triệu chứng trên có thể xuất hiện chứng vàng mắt, vàng da, nước tiểu có màu như nước vối do gan bị viêm làm đường dẫn mật trong gan bị ảnh hưởng và làm cho sắc tố mật ứ trệ.

Tuy nhiên, triệu chứng đau tức và vàng mắt, vàng da đôi khi chỉ nhẹ, người bệnh không để ý nên dễ bỏ qua dù gan đang ở trong giai đoạn viêm rất nặng. Giai đoạn bệnh toàn phát có thể kéo dài khoảng 6 - 8 tuần rồi bệnh sẽ tự hết mà không cần điều trị. Tuy vậy, trường hợp khỏi chỉ chiếm 15 - 30% các trường hợp mắc bệnh.