Chiều 24/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Tin y tế 24/03/2021 18:01

Chiều nay, ngày cơ quan tế cho biết không có ca mắc COVID-19, như vậy tròn 24h Việt Nam không có ca mắc COVID-19.

Bản tin chiều ngày 24/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19, như vậy tròn 24h Việt Nam không có ca mắc COVID-19. Trong ngày có 19 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi ở nước ta đến nay lên 2.265.

Tính từ 6h ngày 24/3 đến 18h ngày 24/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.576 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 908 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Đến hôm nay, 10 tỉnh, thành phố đã qua 39 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã tròn qua 36 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng, đã qua 29 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính riêng tại địa bàn Hải Dương, một trong hai địa phương đầu tiên có dịch trong đợt này và là địa phương dịch kéo dài nhất, phức tạp nhất, 6 ngày nay không ghi nhận ca mắc mới.

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