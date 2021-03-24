Hướng dẫn chi tiết cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện tại nhà

Tỏi đen đã được nhiều chuyên gia công nhận là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, mà tỏi đen đang được rất nhiều người săn đón để mua. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều người khi mua khá băn khoăn vì sợ mua phải sản phẩm kém chất lượng và xuất xứ không rõ ràng. Hiểu được nỗi lo của người tiêu dùng, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn đến bạn cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện ngay tại nha. Như vậy bạn sẽ có được những tép tỏi đen chất lượng nhất.

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, hàm lượng vitamin có trong tỏi đen cao gấp 2 lần so với những loại tỏi thông thường. Đặc biệt tỏi đen còn chứa rất nhiều vitamin B2, một chất xúc tác tuyệt vời cho quá trình chuyển hóa protein.

Tỏi đen thực chất là loại tỏi trắng thông thường được lên men chậm. Tỏi được nung nóng với thời gian và nhiệt độ thích hợp trong vài tuần. Đường và các Amino acid trong tỏi phản ứng với nhau, sẽ cho ra thành phẩm là những tép tỏi có màu đen, vị chua ngọt, mềm và dẻo.

Hướng dẫn cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện

Để có được những tép tỏi đen chất lượng sau khi làm, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ sau.

Nguyên liệu và dụng cụ

Tỏi 1 kg

Bia 330 ml

Nồi cơm điện

Miếng bọc thực phẩm, giấy bạc,...

Các nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tỏi

Sơ chế tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi mua về, rửa sạch và loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, rồi cắt bỏ phần cuống tỏi. Đổ bia vào chậu đựng tỏi và ngâm tỏi khoảng 30 phút (Lưu ý: cứ 5 phút, bạn phải lấy đũa đảo, như vậy sẽ giúp tỏi ngấm bia nhanh hơn).

Bước 2: Bọc tỏi

Bọc tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Khi hết 30 phút, bạn lấy tỏi ra và để ráo. Đặt tỏi lên giữa miếng giấy bạc, rồi bọc kín (Lưu ý: không để tỏi bị hở nhé). Sau đó đặt tỏi đã quấn giấy bạc vào nồi cơm điện.

Bước 3: Làm tỏi đen

Đậy nắp nồi cơm điện, rồi phủ miếng bọc thực phẩm lên nắp sao cho nắp với lòng nồi cơm điện khép kín. Sau đó, bạn cắm phích nồi cơm điện và chọn chế độ giữ ấm.

Cách làm tỏi đen - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi đen đạt chuẩn là sau ngày thứ 2 khi mở nắp nồi bạn ngửi thấy mùi thơm như mùi bắp luộc. Sờ bên ngoài thân nồi thấy nóng.

Tỏi ngày thứ 5 bên trong bắt đầu chuyển sang màu xám và có mùi thơm dịu dịu.

Tỏi ngày thứ 9 có vỏ màu nâu, ướt và bên trong có màu đen xám.

Tỏi ngày thứ 11, khi bóc vỏ ra thấy tép tỏi đen, vị ngọt chua, ăn thấy mềm, dẻo.

Và cuối cùng là vào ngày thứ 14, nếu bạn thấy tỏi đã đen tuyền, ăn mềm dẻo, chua ngọt đậm, thơm là hoàn thành nhé.

Lưu ý: Để nồi cơm điện của mình không bị hư, thì ban ngày bạn hãy giữ ấm một thời gian, và khi trời nắng lớn bạn không cần cắm phích điện cho nồi, mà chỉ cần mang nồi cơm điện đặt ở ngoài hiên hay ở một vị trí nào có thật nhiều nắng là được.

Bước 4: Thành phẩm

Thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

14 ngày là thời gian thích hợp để tỏi hoàn thành. Tỏi đen nhìn ngon và chất lượng, bạn có thể ăn bất cứ lúc nào mình muốn nhé.

Mẹo thực hiện thành công

Nên chọn những củ tỏi to đều để làm tỏi đen, đặc biệt là không quá mỏng vỏ.

Nếu ngâm tỏi với bia thì bạn không nên ngâm quá lâu, cứ ngâm theo thời gian hướng dẫn là được. Đặc biệt phải để tuyệt đối ráo nước rồi mới đưa vào nồi.

Sau 5-7 ngày thì nên kiểm tra, nếu thấy tỏi hơi ướt thì nên đem phơi ngoài nắng cho ráo nước rồi tiếp tục bỏ vào nồi.

Nếu sau khi đã hoàn thành mà tỏi đen còn bị ướt hay nhão thì bạn nên phơi tỏi ngoài bóng râm vài ngày, hoặc dùng quạt để thổi cũng được nhé.

Tác dụng của tỏi đen đối với sức khỏe

Tỏi đen rất tốt cho sức khỏe, chính vì thế việc sử dụng dụng tỏi đen đang được rất nhiều người sử dụng. Sau đây là một số tác dụng tuyệt vời mà tỏi đen mang lại:

Ngăn ngừa ung thư

Tỏi đen giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong tỏi đen có chứa S-allylcysteine và axit amin cystein có khả năng ức chế tế bào ung thư phát triển và lan rộng rất hiệu quả.

Ngăn ngừa nhiễm trùng

S-allylcysteine trong tỏi đen có khả năng làm lành các vết thương nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

S-allylcysteine có trong tỏi đen còn có khả năng giúp cơ thể hấp thụ allicin giúp ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn có hại gây nên sự nhiễm trùng và viêm da. Đặc biệt, S-allylcysteine còn có khả năng làm lành các vết thương nhanh chóng.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Sử dụng tỏi đen giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn tỏi đen thường xuyên với liều lượng phù hợp và đúng cách sẽ giúp hạ nồng độ cholesterol trong cơ thể xuống thấp. Từ đó giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa quá trình lão hóa

Ngăn ngừa quá trình lão hóa da của phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi đen cung cấp dồi dào hàm lượng protein, vitamin và chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình lão hóa cho da. Đặc biệt, hỗ trợ điều trị tốt một số bệnh như nám, sạm da, đồi mồi, da kém đàn hồi,...

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Chất chống oxy hóa có trong tỏi đen hỗ trợ chức năng của tim mạch, thúc đẩy quá trình lưu thông của hệ tuần hoàn và ngăn chặn bệnh tiểu đường phát triển. Từ đó, củng cố sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim do tiểu đường gây nên.

Tỏi đen tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng polyphenol trong tỏi đen cao gấp 5 lần so với loại tỏi thường nên giúp bảo vệ trái tim của bạn một cách tối ưu hơn trước tác hại của các gốc tự do gây nên. Bên cạnh đó, tỏi đen còn có thể bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch gây ra đột quỵ.

Bài viết trên, Phunuvagiadinh đã hướng dẫn đến bạn chi tiết cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà. Hy vọng với những hướng dẫn trên bạn có thể làm thành công tỏi đen để cả nhà cùng sử dụng nhé.