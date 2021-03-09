Chia sẻ cách làm hồng nhũ hoa đẹp khó cưỡng

Làm đẹp 09/03/2021 15:37

Sở hữu nhũ hoa hồng hào là mong muốn của nhiều chị em phụ nữ. Nếu bạn đang tự ti vì nhũ hoa có màu tối thì đừng bỏ qua cách làm hồng nhũ hoa đẹp khó cưỡng ngay sau đây.

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Nhũ hoa được xem là một trong những điểm nhạy cảm và quyến rũ trên cơ thể người phụ nữ. Màu sắc của đầu nhũ hoa ở mỗi phụ nữ thường sẽ khác nhau. Về bản chất, màu sắc của nhũ hoa thường sẽ phụ thuộc vào di truyền. Nếu bạn sở hữu làn da trắng sáng thì đầu ti thường sẽ có màu sáng hoặc màu hồng. Nếu da của bạn màu tối hoặc đen thì đầu nhũ hoa cũng sẽ có màu tối. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp để cải thiện màu sắc nhũ hoa. Nhũ hoa bị thâm đen, xỉn màu sẽ khiến nhiều chị em tự ti và bớt phần hấp dẫn. Một số cách làm hồng nhũ hoa dưới đây có thể sẽ giúp chị em xóa bỏ được nỗi lo này.

Cách làm hồng nhũ hoa đơn giản

Mật ong và vitamin E

Vitamin E được biết đến trong việc ngăn ngừa lão hóa hiệu quả ở phụ nữ, giúp làm mờ thâm, xỉn màu ở nhũ hoa. Kết hợp vitamin E với tinh chất mật ong sẽ giúp cung cấp độ ẩm, mang đến làn da mịn màng và hồng hào.

Chuẩn bị 1 thìa vitamin E và 1 thìa mật ong trộn đều thành hỗn hợp. Thoa hỗn hợp này lên nhũ hoa trước khi tắm khoảng 5 phút và tắm bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn cách này khoảng 3 đến 4 tuần sẽ giúp làm hồng nhũ hoa một cách tự nhiên.

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Vitamin E được biết đến trong việc ngăn ngừa lão hóa hiệu quả ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm hồng nhũ hoa bằng chanh tươi

Chanh tươi mang đến rất nhiều lợi ích trong việc làm đẹp cho phụ nữ. Tính axit có trong chanh có công dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa và ức chế hoạt động của hắc tố da. Bên cạnh đó, các vitamin có nhiều trong chanh còn giúp da thêm mịn màng, trắng sáng. Bạn chỉ cần thoa một ít nước cốt chanh nhẹ nhàng lên nhũ hoa và massage khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thực hiện phương pháp này khoảng 3 lần mỗi tuần để tránh làm nhũ hoa bị rát hay tổn thương.

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Các vitamin có nhiều trong chanh còn giúp da thêm mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng dưa leo làm hồng nhũ hoa

Dưa leo được sử dụng phổ biến trong việc chăm sóc làn da và sắc đẹp của phụ nữ. Dưa leo có chứa nhiều vitamin C và axit folic cùng các khoáng chất khác giúp dưỡng trắng da, giảm thâm, xỉn màu nhũ hoa vô cùng hiệu quả.

Chỉ cần gọt vỏ dưa leo và đem xay nhuyễn rồi đắp hỗn hợp lên hai bên nhũ hoa. Bạn nên thực hiện đều đặn 3 tuần 1 lần để giúp nhũ hoa hết thâm đen.

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Dưa leo có chứa nhiều vitamin C và axit folic cùng các khoáng chất khác giúp dưỡng trắng da, giảm thâm, xỉn màu nhũ hoa - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mật ong và bột nghệ

Mật ong và nghệ là hai nguyên liệu làm đẹp được sử dụng phổ biến, đem lại hiệu quả cao. Nghệ có chứa nhiều tinh chất giúp làm mờ các vết thâm sạm và giảm hắc tố melanin tại bầu ngực. Bên cạnh đó, mật ong còn giúp da sáng mịn, nhũ hoa trở nên trắng hồng rất tự nhiên.

Bạn chỉ cần 1 thìa mật ong và 1 thìa bột nghệ tươi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Vệ sinh nhũ hoa sạch sẽ rồi đắp hỗn hợp mật ong và nghệ lên vùng da ngực, massage nhẹ nhàng khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Đối với phương pháp này, bạn cần phải thực hiện khoảng 3 đến 4 lần mỗi tuần mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất.

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Mật ong giúp da sáng mịn, nhũ hoa trở nên trắng hồng rất tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm hồng nhũ hoa bằng tự nhiên với chuối

Chuối được biết đến là có chứa rất nhiều vitamin C tốt cho hệ tiêu hóa và trở thành nguyên liệu làm đẹp được sử dụng phổ biến. Chuối cũng được sử dụng như một cách làm hồng nhũ hoa tự nhiên tốt nhất.

Lượng vitamin có trong chuối có công dụng dưỡng trắng da và giúp da mịn màng. Bạn chỉ cần chuẩn bị một quả chuối chín và một ít sữa chua không đường trộn thành hỗn hợp rồi thoa lên nhũ hoa. Massage trong khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm sẽ giúp nhũ hoa hết thâm, xỉn.

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Chuối cũng được sử dụng như một cách làm hồng nhũ hoa tự nhiên tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và lòng đỏ trứng gà

Lòng đỏ trứng gà và mật ong có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất. Trong đó có vitamin A với tác dụng chống lão hóa, làm hồng da tự nhiên và cải thiện sắc tố của nhũ hoa.

Bạn cần chuẩn bị 1 lòng đỏ trứng gà, 2 thìa mật ong đánh đều thành hỗn hợp sệt. Tắm và làm sạch nhũ hoa rồi thoa đều hỗn hợp lên vùng da ngực rồi để khoảng 15 phút. Sau đó tắm lại với nước ấm là xong. Bạn nên áp dụng thường xuyên, khoảng 3 lần mỗi tuần sẽ giúp nhũ hoa hồng hào và quyến rũ hơn.

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Mật ong và lòng đỏ trứng gà giúp làm hồng nhũ hoa một cách tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Chanh và bột nghệ 

Chanh có công dụng trong việc tẩy tế bào chết và làm mềm mịn da. Kết hợp chanh với bột nghệ sẽ có khả năng làm giảm thâm, xỉn màu nhũ hoa.

Chuẩn bị khoảng 1 thìa nước chanh tươi và 1 thìa cà phê bột nghệ trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp lên nhũ hoa và massage trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Bạn nên áp dụng phương pháp này khoảng 3 lần mỗi tuần để mang lại hiệu quả.

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Kết hợp chanh với bột nghệ sẽ có khả năng làm giảm thâm, xỉn màu nhũ hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là chia sẻ một số cách làm hồng nhũ hoa bằng các nguyên liệu tự nhiên mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn xóa được nỗi lo về vấn đề này và lấy lại được sự tự tin, gợi cảm hơn.

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