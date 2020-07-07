Cách làm trắng da từ nha đam hiệu quả và an toàn tại nhà

Nha đam từ lâu đã là một nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nhờ các hoạt chất trong lá nha đam có công dụng nuôi dưỡng sâu cho da. Vậy nếu sử dụng nha đam trực tiếp để làm đẹp cho da thì có an toàn và hiệu quả hay không? Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giới thiệu đến chị em những cách làm trắng da từ nha đam cực kỳ đơn giản ngay tại nhà!

Nhựa cây nha đam chứa nhiều axit cinnamic, axit folic và các loại vitamin nhóm B (như B1, B2, B6,...), kết hợp cùng nhiều loại vi chất khác có khả năng loại bỏ các tế bào già trên da, tái sinh các tế bào mới, các mô mới. Từ đó, việc sử dụng nha đam sẽ giúp cho bạn có một làn da căng mịn, mềm mại và tràn đầy sức sống.

Nha đam còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Long tu, Lô hội. Đây là loài cây có nguồn gốc từ Bắc Phi, được xem là thần dược chăm sóc da vô cùng hiệu quả. Lá nha đam vô cùng mọng nước, chứa chất nhựa trong suốt.

Nha đam có khả năng loại bỏ các tế bào già trên da, tái sinh các tế bào mới - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da từ nha đam nguyên chất

Có thể nói đây là cách thực hiện đơn giản nhất, chỉ với 1 nhánh lá nha đam là bạn có thể làm đẹp cho da. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Gọt vỏ màu xanh trên nhánh nha đam, sau đó nạo lấy lớp nhựa nhầy trong suốt bên trong ruột lá.

Bước 2: Rửa sạch mặt rồi dùng khăn mềm thấm khô da. Tiếp theo, dùng phần nhựa nha đam thoa đều lên mặt. Thư giãn khoảng 15-20 phút.

Bước 3: Rửa sạch lại mặt.

Lưu ý: Thực hiện phương pháp này mỗi tuần 3 lần sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng đồng thời sạch mụn hiệu quả. Tốt nhất là bạn nên thực hiện vào buổi tối, trước khi đi ngủ.

Cách làm trắng da từ nha đam và sữa tươi

Sữa tươi chứa nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Nha đam kết hợp với sữa tươi sẽ giúp cấp ẩm cho làn da, xóa mờ nếp nhăn, giúp da trắng mịn.

Cách làm trắng da từ nha đam và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1 nhánh nha đam và 1 thìa sữa tươi.

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọi vỏ nha đam rồi cạo lấy phần thịt trong suốt, cho vào máy xay để làm nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều nha đam với sữa tươi một lượng vừa đủ để tạo ra hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Rửa sạch da mặt, dùng khăn mềm thấm khô. Sau đó, thoa hỗn hợp nha đam - sữa tươi lên da, kết hợp mát xa nhẹ nhàng một lúc rồi thư giãn khoảng 15-20 phút.

Bước 4: Dùng nước mát để rửa lại mặt thật sạch.

Lưu ý: Thực hiện đều đặn mỗi tuần 2-3 lần giúp da sáng mịn, mờ thâm nám, trị mụn hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng nha đam và mật ong

Nha đam và mật ong kết hợp với nhau chính là một lựa chọn hoàn hảo giúp dưỡng trắng da.

Cách làm trắng da bằng nha đam và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1 nhánh nha đam và 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọi vỏ rồi lấy phần thịt nha đam trong suốt, cho vào máy xay nhuyễn. Sau đó trộn 2 thìa nha đam với 1 thìa mật ong để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Làm sạch da mặt, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt, kết hợp mát xa đều đặn. Thư giãn khoảng 20 phút.

Bước 3: Dùng nước mát rửa lại mặt cho sạch.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2 lần để mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất

Cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất chính là kết hợp nha đam với chanh.

Chuẩn bị: 1 nhánh nha đam và nửa thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Cách làm trắng da bằng nha đam và chanh nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Gọt vỏ nha đam rồi lấy phần thịt trong suốt cho vào máy xay nhuyễn. Sau đó, trộn 2 thìa nha đam và nửa thìa nước cốt chanh.

Bước 2: Rửa sạch mặt rồi thoa hỗn hợp lên da vùng cổ và mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút.

Bước 3: Dùng nước mát rửa lại mặt cho sạch.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2-3 lần.

Cách làm trắng da bằng nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều tinh chất giúp làm trắng da hiệu quả, khi kết hợp với nha đam chắc chắn sẽ tạo nên công dụng tuyệt vời cho làn da.

Chuẩn bị: 1 nhánh nha đam và 1 thìa nước vo gạo đặc.

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt vỏ rồi lấy phần thịt trong suốt bên trong, xay nhuyễn. Sau đó, trộn 1 thìa nha đam với 1 thìa nước vo gạo.

Bước 2: Rửa mặt sạch, dùng khăn mềm thấm khô da rồi thoa hỗn hợp lên da, kết hợp mát xa để giúp mặt nạ thấm đều vào mặt. Thư giãn khoảng 20 phút.

Cách làm trắng da bằng nha đam và nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Rửa mặt sạch lại với nước.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2-3 lần, bạn sẽ thấy làn da của mình thay đổi bất ngờ chỉ sau 2 tuần.

Những lưu ý khi làm đẹp với nha đam

Chọn nha đam bẹ nhỏ, vỏ có màu xanh nhạt.

Trước khi dùng, hãy gọt hết lớp vỏ xanh rồi rửa sạch dưới vòi nước để làm sạch hết lớp nhựa.

Chỉ nên đắp một lớp nha đam mỏng lên da để theo dõi xem da có bị kích ứng với nó hay không.

Mỗi lần chỉ được đắp khoảng 15-20 phút rồi rửa lại mặt thật sạch. Việc để quá lâu hay đắp quá dày, để qua đêm có thể gây dị ứng.

Trên đây, chúng tôi vừa hướng dẫn bạn các cách làm trắng da từ nha đam vô cùng hiệu quả và an toàn. Mong rằng với những thông tin này, chị em sẽ nhanh chóng có được làn da trắng mịn, đẹp tự nhiên.