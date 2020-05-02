Học cách làm xịt khoáng nha đam đơn giản với chi phí rẻ bèo

Xịt khoáng nha đam là sản phẩm được đánh giá cao bởi có khả năng cấp ẩm cao và an toàn lành tính

Chỉ mất khoảng 15-20 phút để tiến hành cách làm xịt khoáng nha đam , chị em có thể sở hữu ngay 1 chai xịt khoáng siêu chất lượng và dịu nhẹ cho da.

Trong đó, xịt khoáng nha đam là sản phẩm được đánh giá cao bởi có khả năng cấp ẩm cao và an toàn lành tính có thể dùng được với nhiều loại da. “Xịt khoáng nha đam” hay còn được gọi với những tên như “Nước dưỡng nha đam”, “Lotion nha đam”.

Nước xịt khoáng là sản phẩm làm đẹp được nhiều chị em yêu thích. Nó giúp bổ sung dưỡng độ ẩm cho da và chăm sóc làn da mịn màng, tươi tắn.

Tự làm xịt khoáng nha đam giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn

Đây là công thức dưỡng da duy trì làn da khỏe mạnh, mịn màng lâu năm của người Nhật. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, xịt khoáng nha đam còn giúp làn da dịu hơn trong thời tiết mùa hè nắng nóng.

Sản phẩm này hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Sau đây là một số công thức cách làm xịt khoáng từ nha đam tươi bạn có thể tham khảo:

1. Xịt khoáng nha đam với rượu

Dùng nha đam ngâm rượu đều đặn hàng ngày là bí quyết giúp bạn duy trì làn da sáng khỏe, căng mướt dù đã nhiều tuổi. Đây là hỗn hợp có thể giúp đẩy lùi tình trạng da lão hóa 10 năm, thậm chí 20 năm.

Nhiều người cho rằng dùng nhựa nha đam sẽ gây mẩn, ngứa. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, nước xịt này rất an toàn, kể cả da nhạy cảm cũng không lo dị ứng hay tổn thương. Thực tế, nha đam khi được phơi nắng nhiều ngày và kết hợp rượu sẽ bị vô hiệu hóa.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 5 nhánh nha đam

- 2 quả chanh

Nếu muốn dưỡng da trắng, hoặc phải dùng kem chống nắng thường xuyên khi ra đường thì bạn nên cho thêm chanh cắt lát vào ngâm chung.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để tự làm xịt khoáng nha đam với rượu

- 1 lọ rượu gạo nguyên chất 30 độ, không pha cồn

- 1 lọ thủy tinh

So với dùng lọ nhựa có thể ra nhiều chất không tốt sau thời gian dài ngâm, dùng lọ thủy tinh là cách an toàn hơn.

Các bước tiến hành cách làm xịt khoáng nha đam với rượu:

Xả những lá nha đam thật mạnh dưới vòi nước rồi để ráo. Với loại nha đam nhỏ, tự trồng tại nhà, chỉ cần lấy dao cắt bỏ viền xanh bên ngoài và cắt nha đam thành từng khúc nhỏ như đốt tay.

Lấy dao cắt bỏ viền xanh bên ngoài và cắt nha đam thành từng khúc nhỏ như đốt tay

Tuy nhiên, với loại nha đam to được mua trong siêu thị, bạn nên loại bỏ ½ thịt nha đam. Lý do bởi trong thịt nha đam có chứa nhiều quá nhiều nước. Sau đó, cho nha đam vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn.

Chanh bổ làm đôi và thái thành lát. Cho những lát chanh này vào bình thủy tinh đựng nha đam ở trên. Đổ rượu cho ngập chanh và nha đam rồi đậy nắp lại. Đem bình rượu nha đam, chanh này phơi ngoài nắng.

Cho những lát chanh vào bình thủy tinh đựng nha đam và đổ rượu cho ngập chanh và nha đam rồi đậy nắp lại

Sau khoảng 2 tháng phơi nắng, bạn có thể sử dụng được. Với các bước thực hiện rất đơn giản trên, bạn đã hoàn thành xong và có thể sở hữu lọ nha đam ngâm rượu - ”thần dược” dưỡng da trắng mịn như em bé.

Cách dùng :

Cho nước nha đam ngâm rượu vào bình xịt và dùng xịt khoáng bình thường lên mặt, toàn thân. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi có nhiệt độ cao.

Kiên trì dùng xịt khoáng nha đam ngâm rượu đều đặn mỗi ngày, làn da không chỉ trắng sáng bật tông mà còn làm mở đi các vết thâm mụn

Đây là loại nước xịt rất an toàn, kể cả đối với làn da nhạy cảm. Để đạt hiệu quả tốt nhất. Bạn nên dùng nước xịt này 3-4 lần/ngày. Kiên trì dùng đều đặn mỗi ngày, làn da không chỉ trắng sáng bật tông mà còn làm mờ đi các vết thâm mụn đáng kể.

Lưu ý:

+ Cần chăm sóc, che chắn da cẩn thận khi ra nắng. Vì rượu cơ bản là cồn nên khiến da dễ bị bắt nắng hơn và để lại những đốm đen trên da.

+ Có thể dùng xịt khoáng nha đam rượu cho cả mặt và toàn thân. Dùng bôi sau khi tắm tương tự như lotion.

+ Tùy vào sở thích mà bạn cho thêm dầu dừa, vitamin E hay thêm Glycerin, hoặc cũng có thể không thêm gì cả.

2. Làm xịt khoáng toàn thân từ nha đam tươi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 1 lá nha đam lớn

+ 1 muỗng cà phê vitamin E

+ 3 muỗng canh dầu dừa (dạng lỏng)

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho cách làm xịt khoáng toàn thân từ nha đam

+ Một vài giọt bạc hà hoặc tinh dầu bạch đàn

+ Dao hoặc đồ nạo

Cách làm:

+ Dùng dao để tách phần vỏ và thịt của nha đam và để riêng. Hoặc bạn cũng có thể nạo để làm sạch phần vỏ của cây nha đam. Nên tiến hành với một lực vừa đủ để làm sạch phần vỏ.

Dùng dao để tách phần vỏ và thịt của nha đam và để riêng

+ Sau đó, lấy muỗng xúc sạch phần thịt nha đam và cho vào cốc. Cần thực hiện thật cẩn thận để tránh lẫn vỏ vào thịt nha đam.

+ Cho dầu dừa và vitamin E vào trộn cùng với nha đam để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

+ Tiếp đó, bạn cho hỗn hợp này vào máy xay và xay thật nhuyễn đều. Với phần nha đam đã xay nhuyễn này, cho vào bình xịt đã chuẩn bị sẵn và sử dụng.

Cách dùng:

Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể xịt mặt hay cơ thể. Dùng xịt khoáng nha đam vừa mát vừa an toàn, lành tính. Khi sử dụng, chỉ cần đặt bình xịt cách mặt 20cm, nhắm mắt rồi xịt nhẹ nhàng.

Để dùng xịt khoáng lâu hơn, bạn cho vào bảo quản trong tủ lạnh. Để tránh gây ảnh hưởng xấu đến làn da, chỉ nên dùng bình xịt khoáng này trong vòng 1 tuần.

3. Xịt khoáng nha đam dạng nước

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 1 lá nha đam

+ 1 túi trà xanh

Nha đam tươi

+ 1/2 quả dưa leo cắt lát

+ Tinh dầu bạc hà

Các bước tiến hành:

+ Lấy dao lọc riêng phần lá và phần thịt nha đam. Để tránh bị sót phần lá gây ngứa ngáy khó chịu, bạn nên chú ý lọc thật kỹ.

+ Đặt tách trà xanh đã pha sẵn vào ngăn mát tủ lạnh. Tiếp theo đó, cho nha đam và dưa chuột vào máy xay, xay thật nhuyễn và lọc lấy nước, bỏ bã.

Xịt khoáng nha đam dạng nước

+ Cho nước trà xanh đã nguội vào hỗn hợp nước nha đam, dưa chuột và khuấy đều. Đổ hỗn hợp này vào bình xịt. Thêm tinh dầu và 1/4 bình nước lọc nữa. Vậy là cách làm xịt khoáng từ nha đam đơn giản đã được hoàn thành. Chỉ cần lắc mạnh là có thể sử dụng được.

Cho bình xịt vào bảo quản trong tủ lạnh và dùng dần trong 1 tuần. Lưu ý bảo quản loại xịt khoáng này ở nơi thoáng mát. Nên tránh nơi có nhiệt độ cao vì sẽ gây biến chất và nhanh hỏng.

Lưu ý:

Để tránh kích ứng nghiêm trọng trên da với những sản phẩm tự tạo, bạn nên thử xịt lên mặt cánh tay và để qua đêm. Nếu thấy không có dấu hiệu da ửng đỏ, nổi mẩn hay ngứa ngáy, bạn có thể dùng nó hàng ngày.

Với những bình xịt khoáng tự làm, luôn mang theo bên mình, bạn sẽ có thể đảm bảo làn da không bị khô, ráp hay nhờn bóng, đặc biệt là trong những ngày đông lạnh. Như vậy, bạn đã có trong tay một vài công thức cách làm xịt khoáng nha đam dễ làm tại nhà với chất lượng không thua kém gì xịt khoáng trên thị trường.

Ngay từ bây giờ, bạn có thể dễ dàng tự làm cho mình bình xịt khoáng yêu thích và đảm bảo an toàn cho làn da.