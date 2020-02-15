Bật mí cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da

Nha đam được biết đến là một loại “mỹ phẩm” tự nhiên, được các chị em sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp. Nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nha đam tươi hiệu quả trong việc làm đẹp da.
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Nha đam còn có tên gọi khác là lô hội, được rất nhiều người biết đến với cái tên “thần dược” mái tóc hay “thần dược” làn da. Sở dĩ nha đam có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp đặc biệt là cho mái tóc và làn da. Nha đam tươi có công dụng giúp nuôi dưỡng, phục hồi mái tóc hư tổn, bên cạnh đó còn có tác dụng làm bóng và cung cấp độ ẩm cho tóc. Đối với việc chăm sóc da, nha đam có tác dụng giúp cho da được cấp ẩm, sáng mịn, loại bỏ các loại mụn, giúp làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông. Bởi vậy, không ít người đang tìm kiếm cách sử dụng nha đam tươi trong việc chăm sóc và làm đẹp da.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích và các cách sử dụng nha đam tươi hiệu quả nhất để làm đẹp cho da.
Công dụng của nha đam tươi
- Làm lành vết thương: Trong nha đam tươi có rất nhiều nhựa nha đam có chứa axit cinnamic và axit folic giúp loại bỏ các tế bào da chết, tái tạo tế bào da non, tái sinh các mô da và làm lành vết thương da nhanh chóng. Các thành phần axit chứa trong nhựa nha đam còn có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn và tẩy sạch, loại bỏ tế bào sừng trên da.
- Làm đẹp da: Trong phần thịt nha đam tươi cũng chứa rất nhiều vitamin nhóm B (B1, B2 và B6) tốt cho da, các vitamin nhóm B này giúp cho da được trắng hồng tự nhiên. Nha đam có tính mát, thanh nhiệt, có thể sử dụng để làm mát da.
- Trị mụn: Nha đam tươi có công dụng trị mụn và ức chế quá trình hình thành mụn trên da mặt.
- Bảo vệ da: Các nhà khoa học cho biết nha đam tươi cũng có công dụng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời và các tia UVA, UVB độc hại.
- Trị nếp nhăn: Nha đam tươi cấp nước, dưỡng ẩm cho da, khiến cho da căng mịn nên ngăn ngừa được quá trình lão hóa, đẩy lùi các nếp nhăn trên mặt
Cách làm đẹp bằng nha đam tươi
Có rất nhiều chị em ái ngại sử dụng nha đam tươi để làm đẹp cho da mặt vì nhựa nha đam tươi có rất nhiều axit làm ngứa da. Nhưng nếu các chị em biết sử dụng và đắp mặt nạ nha đam đúng cách thì không những da mặt không bị mẩn ngứa mà còn rất sáng mịn.
Nha đam có thể dùng trong việc làm đẹp da bằng rất nhiều cách khác nhau như: làm nha đam đông đá đắp mặt, trà nha đam, làm mặt nạ nha đam dùng dần... Dưới đây là một số cách làm nha đam đắp mặt không bị ngứa mà rất hiệu quả:
Cách làm nha đam đông đá đắp mặt
- Nha đam sau khi mua về được rửa sạch, để ráo. Sau đó cắt bỏ hai phần rìa của nhánh nha đam để loại bỏ gai, cắt cuống để dốc xuống cho phần nhựa vàng của nha đam chảy hết ra để không bị kích ứng, ngứa da. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh
- Tiếp theo gọt bỏ một bên vỏ nha đam, bên còn lại giữ nguyên và cho vào ngâm với nước muối loãng trong vòng 10 phút để làm sạch hết chất nhựa chứa axit gây ngứa da. Sau đó, vớt ra để ráo nước và cắt khúc.
- Vắt lấy nước cốt chanh tươi cho vào một tô lớn. Sau đó, nhúng các khúc nha đam đã xử lý vào phần nước cốt chanh trong tô và bỏ vào khay chứa, để trong ngăn đá tủ lạnh từ 5-6 tiếng.
- Lấy từng khúc nha đam đã được cấp đông cho vào túi zip để tiếp tục bảo quản và dùng dần.
- Mỗi lần dùng, lấy một khúc nha đam cấp đông thoa đều lên mặt cho đến khi miếng nha đam trên mặt bớt lạnh và mềm ra, rồi rửa lại mặt với nước ấm.
Cách làm mặt nạ nha đam mật ong
- Nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ, sau đó thái nhỏ cho vào nồi chứa 550ml nước, đun ở chế độ lửa lớn cho đến khi sôi.
- Sau đó vặn nhỏ lửa, đun tiếp trong vòng 15 phút, ước chừng lượng nước trong nồi còn khoảng một chén nhỏ thì tắt bếp.
- Lấy phần nước nha đam sắc hòa với khoảng 10g mật ong, sau đó sử dụng để thoa/đắp trực tiếp lên mặt. Bạn cũng có thể kết hợp uống hỗn hợp nước này để làm đẹp ngay từ bên trong.
Cách làm mặt nạ nha đam với nước vo gạo
- Sau khi vo gạo thì lấy phần nước, để cho lắng xuống, đổ hết phần nước trong bên trên, chỉ lấy phần nước đục bên dưới.
- Nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ, sau đó thái nhỏ và dằm nhuyễn.
- Tiếp theo, trộn hỗn hợp nước vo gạo lắng với phần thịt nha đam dầm theo tỷ lệ 1:1 rồi lấy màng bọc thực phẩm bọc lại và để trong ngăn mát tủ lạn dùng dần.
- Trước khi đi ngủ, rửa sạch mặt, thoa đều dung dịch nha đam lên da mặt, để lại cho đến sáng hôm sau thì rửa lại mặt bằng nước ấm.
Trên đây là các cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da vô cùng hiệu quả và đơn giản. Các chị em có thể tham khảo và thực hiện để chăm sóc da tại nhà. Chúc các chị em làm thành công mặt nạ nha đam đắp da và sở hữu làn da trắng hồng, sáng mịn!