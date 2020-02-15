Bật mí cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da

Làm đẹp 15/02/2020 12:13

Nha đam được biết đến là một loại “mỹ phẩm” tự nhiên, được các chị em sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp. Nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nha đam tươi hiệu quả trong việc làm đẹp da.

Nha đam còn có tên gọi khác là lô hội, được rất nhiều người biết đến với cái tên “thần dược” mái tóc hay “thần dược” làn da. Sở dĩ nha đam có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp đặc biệt là cho mái tóc và làn da. Nha đam tươi có công dụng giúp nuôi dưỡng, phục hồi mái tóc hư tổn, bên cạnh đó còn có tác dụng làm bóng và cung cấp độ ẩm cho tóc. Đối với việc chăm sóc da, nha đam có tác dụng giúp cho da được cấp ẩm, sáng mịn, loại bỏ các loại mụn, giúp làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông. Bởi vậy, không ít người đang tìm kiếm cách sử dụng nha đam tươi trong việc chăm sóc và làm đẹp da.

Cach su dung nha dam tuoi 1
Bật mí cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích và các cách sử dụng nha đam tươi hiệu quả nhất để làm đẹp cho da.

Công dụng của nha đam tươi

  • Làm lành vết thương: Trong nha đam tươi có rất nhiều nhựa nha đam có chứa axit cinnamic và axit folic giúp loại bỏ các tế bào da chết, tái tạo tế bào da non, tái sinh các mô da và làm lành vết thương da nhanh chóng. Các thành phần axit chứa trong nhựa nha đam còn có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn và tẩy sạch, loại bỏ tế bào sừng trên da.
  • Làm đẹp da: Trong phần thịt nha đam tươi cũng chứa rất nhiều vitamin nhóm B (B1, B2 và B6) tốt cho da, các vitamin nhóm B này giúp cho da được trắng hồng tự nhiên. Nha đam có tính mát, thanh nhiệt, có thể sử dụng để làm mát da.
Cach su dung nha dam tuoi 2
Nha đam tươi có tính mát, thanh nhiệt, chứa nhiều vitamin B làm sáng và đẹp da - Ảnh minh họa: Internet
  • Trị mụn: Nha đam tươi có công dụng trị mụn và ức chế quá trình hình thành mụn trên da mặt.
Cach su dung nha dam tuoi 3
Nha đam tươi giúp trị mụn vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Bảo vệ da: Các nhà khoa học cho biết nha đam tươi cũng có công dụng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời và các tia UVA, UVB độc hại.
  • Trị nếp nhăn: Nha đam tươi cấp nước, dưỡng ẩm cho da, khiến cho da căng mịn nên ngăn ngừa được quá trình lão hóa, đẩy lùi các nếp nhăn trên mặt

Cách làm đẹp bằng nha đam tươi

Có rất nhiều chị em ái ngại sử dụng nha đam tươi để làm đẹp cho da mặt vì nhựa nha đam tươi có rất nhiều axit làm ngứa da. Nhưng nếu các chị em biết sử dụng và đắp mặt nạ nha đam đúng cách thì không những da mặt không bị mẩn ngứa mà còn rất sáng mịn.

Nha đam có thể dùng trong việc làm đẹp da bằng rất nhiều cách khác nhau như: làm nha đam đông đá đắp mặt, trà nha đam, làm mặt nạ nha đam dùng dần... Dưới đây là một số cách làm nha đam đắp mặt không bị ngứa mà rất hiệu quả:

Cách làm nha đam đông đá đắp mặt

  • Nha đam sau khi mua về được rửa sạch, để ráo. Sau đó cắt bỏ hai phần rìa của nhánh nha đam để loại bỏ gai, cắt cuống để dốc xuống cho phần nhựa vàng của nha đam chảy hết ra để không bị kích ứng, ngứa da. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh
  • Tiếp theo gọt bỏ một bên vỏ nha đam, bên còn lại giữ nguyên và cho vào ngâm với nước muối loãng trong vòng 10 phút để làm sạch hết chất nhựa chứa axit gây ngứa da. Sau đó, vớt ra để ráo nước và cắt khúc.
  • Vắt lấy nước cốt chanh tươi cho vào một tô lớn. Sau đó, nhúng các khúc nha đam đã xử lý vào phần nước cốt chanh trong tô và bỏ vào khay chứa, để trong ngăn đá tủ lạnh từ 5-6 tiếng.
  • Lấy từng khúc nha đam đã được cấp đông cho vào túi zip để tiếp tục bảo quản và dùng dần.
  • Mỗi lần dùng, lấy một khúc nha đam cấp đông thoa đều lên mặt cho đến khi miếng nha đam trên mặt bớt lạnh và mềm ra, rồi rửa lại mặt với nước ấm.
Cach su dung nha dam tuoi 4
Nha đam đông đá giúp làm sáng da, se khít lỗ chân lông cho làn da khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ nha đam mật ong

  • Nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ, sau đó thái nhỏ cho vào nồi chứa 550ml nước, đun ở chế độ lửa lớn cho đến khi sôi.
  • Sau đó vặn nhỏ lửa, đun tiếp trong vòng 15 phút, ước chừng lượng nước trong nồi còn khoảng một chén nhỏ thì tắt bếp.
  • Lấy phần nước nha đam sắc hòa với khoảng 10g mật ong, sau đó sử dụng để thoa/đắp trực tiếp lên mặt. Bạn cũng có thể kết hợp uống hỗn hợp nước này để làm đẹp ngay từ bên trong.
Cach su dung nha dam tuoi 5
Nha đam mật ong giúp da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ nha đam với nước vo gạo

  • Sau khi vo gạo thì lấy phần nước, để cho lắng xuống, đổ hết phần nước trong bên trên, chỉ lấy phần nước đục bên dưới.
  • Nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ, sau đó thái nhỏ và dằm nhuyễn.
  • Tiếp theo, trộn hỗn hợp nước vo gạo lắng với phần thịt nha đam dầm theo tỷ lệ 1:1 rồi lấy màng bọc thực phẩm bọc lại và để trong ngăn mát tủ lạn dùng dần.
  • Trước khi đi ngủ, rửa sạch mặt, thoa đều dung dịch nha đam lên da mặt, để lại cho đến sáng hôm sau thì rửa lại mặt bằng nước ấm.
Cach su dung nha dam tuoi 6
Nha đam kết hợp với nước vo gạo giúp da sáng mịn, làm sạch sâu bã nhờn, giảm nếp nhăn trên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da vô cùng hiệu quả và đơn giản. Các chị em có thể tham khảo và thực hiện để chăm sóc da tại nhà. Chúc các chị em làm thành công mặt nạ nha đam đắp da và sở hữu làn da trắng hồng, sáng mịn!

Dùng gel nha đam theo lời khuyên của chuyên gia, da dẻ xấu đến mấy cũng trở nên trắng hồng, mềm mịn như em bé

Dùng gel nha đam theo lời khuyên của chuyên gia, da dẻ xấu đến mấy cũng trở nên trắng hồng, mềm mịn như em bé

Trao đổi với nhiều chuyên gia nổi tiếng, Byrdie đã tổng hợp được rất nhiều lời khuyên về cách dưỡng da bằng gel nha đam cực kỳ bổ ích cho phái đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách sử dụng nha đam tươi hướng dẫn cách sử dụng nha đam tươi công dụng của nha đam tươi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới