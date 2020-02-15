Nha đam còn có tên gọi khác là lô hội, được rất nhiều người biết đến với cái tên “thần dược” mái tóc hay “thần dược” làn da. Sở dĩ nha đam có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp đặc biệt là cho mái tóc và làn da. Nha đam tươi có công dụng giúp nuôi dưỡng, phục hồi mái tóc hư tổn, bên cạnh đó còn có tác dụng làm bóng và cung cấp độ ẩm cho tóc. Đối với việc chăm sóc da, nha đam có tác dụng giúp cho da được cấp ẩm, sáng mịn, loại bỏ các loại mụn, giúp làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông. Bởi vậy, không ít người đang tìm kiếm cách sử dụng nha đam tươi trong việc chăm sóc và làm đẹp da.

Bật mí cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích và các cách sử dụng nha đam tươi hiệu quả nhất để làm đẹp cho da.