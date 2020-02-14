Trong mỗi sản phẩm thiên nhiên đều ẩn chứa những vị thuốc kỳ diệu cho sức khỏe chúng ta, chẳng hạn như nha đam và mật ong. Theo tiến sĩ Nada Orsolic và cộng sự tại Đại học Zagreb (Croatia), ông đã đã tiến hành khám phá tác dụng ngăn chặn và chữa trị ung thư của mật ong, sữa ong chúa và các sản phẩm từ ong khác như keo, nọc ong và cho ra kết luận rằng mật ong có thành phần khống chế tế bào ung thư trong bệnh ung thư đường ruột, ung thư cổ họng, ung thư nội tạng, ung thư vú, ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt.

Thực hư nha đam ngâm rượu có tác dụng trong làm đẹp cho chị em phụ nữ và khả năng điều trị nhiều loại bệnh ung thư như thế nào? Có nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề hiệu quả, cách làm, các bước sử dụng của loại hỗn hợp này. Tất cả thắc mắc trên sẽ được trình bày cụ thể trong bài viết sau, chị em cùng tham khảo nhé!

Còn rượu trắng là một dung môi giúp tăng cường khả năng hấp thụ hỗn hợp vào cơ thể và làm giãn mạch máu, đồng thời giúp bảo quản nha đam và mật ong được lâu hơn, loại phù hợp là rượu trắng khoảng 45°. Riêng mật ong rừng hiện nay rất hiếm và giá trị cao, bạn cũng có thể dùng mật ong nuôi thay thế nếu sử dụng nhiều và dùng trong thời gian dài, tuyệt đối không dùng mật ong pha trộn. Lá nha đam nên dùng loại lá vừa, thân có đốm trắng là tốt nhất.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn công thức điều trị bệnh ung thư nội tạng đến từ 2 vị thuốc quen thuộc là lá nha đam và mật ong kết hợp cùng rượu trắng quê nhà. Trong nha đam vốn dĩ có hoạt chất chống ung thư gọi là antiproliferative và chứa acemannan, polysaccharide mannose cho hệ miễn dịch, thêm vào đó còn có cả chất chống oxy hóa, kháng sinh, diệt khuẩn và vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Có thể nói đây là một loại cây hội tụ đến 40% chất chống ung thư và hơn 200% các loại dược liệu so với các loại cây khác.

Tác dụng của nha đam ngâm rượu và mật ong chỉ phát huy hiệu quả khi bạn dùng đúng cách tức là uống hỗn hợp nha đam ngâm rượu mật ong trước bữa ăn 30 phút, mỗi lần uống có liều lượng khoảng 30ml và 1 ngày chia làm 3 lần. Nếu bạn uống kèm thuốc tây thì nên uống trước khi dùng thuốc tây cách xa 3 tiếng.

Cách làm nha đam ngâm rượu làm đẹp

Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì trong làm đẹp và cách sử dụng như thế nào?

Bên cạnh khả năng điều trị bệnh, nha đam ngâm rượu còn được chị em phụ nữ tin dùng bởi hiệu quả làm đẹp vượt trội.

Nguyên liệu:

- Lá nha đam tươi (khoảng 4 – 5 lá)

- Chanh (2 lát)

- Rượu gạo (nên chọn loại rượu có nồng độ nhẹ khoảng 30 độ để tránh gây kích ứng cho da khi sử dụng)

- 1 bình thủy tinh đựng rượu ngâm.

Thực hiện:

- Chọn nha đam sát gốc, bỏ viền gai, lấy vỏ, rửa sạch, để ráo hoặc lau khô và cắt nha đam thành từng khúc bằng đốt ngón tay, lưu ý cần để thật khô và ráo nước rồi mới cho vào bình ngâm để sau khi ngâm không bị nổi váng và làm ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của rượu. Nên ngâm nha đam bởi lá nha đam tươi có rất nhiều nhựa, dễ gây dị ứng, ngứa ngáy, nổi mẩn cho da nhạy cảm.

- Lấy 1,3 lít rượu trắng (nên dùng rượu trắng từ 30 đến 40 độ) cho vào bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, tiếp đó cho 200g lá nha đam tươi thành từng khúc bằng đốt ngón tay 500g chanh tươi (gồm 450g thịt chanh và 50g vỏ chanh) thái thành từng lát mỏng, vào. Lưu ý phần rượu ngập nha đam.

- Ngâm càng lâu càng tốt, nhưng sau 10 ngày là có thể uống được, không cần phơi nắng vẫn sử dụng được, lưu ý vỏ chanh không cho nhiều sẽ gây đắng khi uống, nên cho theo tỉ lệ 9/1 tức 9 phần thịt chanh, 1 phần vỏ chanh.

- Đem bình ngâm ra phơi trực tiếp ngoài trời nắng trong khoảng 2 tháng để tăng hiệu quả, bảo quản bình nơi khô ráo, thoáng mát và đảm bảo sạch sẽ, không ẩm mốc. Dùng 1 ngày 3 lần, sau khi ăn sáng, trưa, tối, mỗi lần dùng 30 đến 50cc.

Cách bôi nha đam ngâm rượu Nha đam ngâm rượu dùng để xịt lên da, khuyến cáo không nên bôi trực tiếp

Nhiều chị em thắc mắc cách bôi nha đam ngâm rượu như thế nào để dưỡng da đúng? Trên thực tế khuyến cáo bạn không nên dùng hỗn hợp rượu và nha đam bôi trực tiếp lên mặt mà cần sử dụng bình xịt. Bạn có thể dùng muỗng sạch múc một ít nha đam ngâm rượu cho vào bình xịt nhỏ để dùng và có thể pha thêm một vài giọt tinh dầu vào cho thơm. Không xịt quá nhiều mà chỉ cần xịt một lượng vừa đủ lên mặt để khô tự nhiên, không dùng khăn để lau hay nước để rửa để hỗn hợp có thể thẩm thấu sâu vào da của bạn, giúp da trắng mịn.

Ngoài dưỡng da mặt, bạn có thể xịt lên vùng cổ, dùng hỗn hợp này có thể thay thế cho kem dưỡng da hằng ngày. Điều được chị em tin dùng nữa là nha đam ngâm rượu sử dụng cho mọi loại da, ngay cả da nhạy cảm, dễ bị dị ứng nhất.

Ngoài tác dụng làm đẹp, bạn vẫn có thể sử dụng công thức này để chữa bệnh gút, chữa hen, đái dắt, giảm thiểu tình trạng co thắt tim, chữa viêm loét thành tá tràng và viêm loét dạ dày cũng như phát huy hiệu quả trong phòng xơ cứng động mạch, loãng xương, giảm huyết áp.

Thắc mắc về rượu ngâm nha đam Một vài thắc mắc về rượu ngâm nha đam trong làm đẹp như bao lâu thì dùng được? cách dùng như thế nào là tốt nhất? Liệu có bắt nắng không?

Nha đam ngâm rượu bao lâu thì dùng được?

Nha đam ngâm rượu bao lâu là dùng được vậy? Chị em không thể chờ đợi quá lâu và nôn nóng được dùng hỗn hợp sớm nhất có thể để cải thiện tình trạng hiện tại của làn da. Giải đáp thắc mắc của chị em là nha đam ngâm rượu dùng trong làm đẹp sẽ được ngâm trong khoảng 2 tháng là có thể đem ra sử dụng được nhé.

Nha đam ngâm rượu có bắt nắng không?

Nha đam ngâm rượu có bắt nắng không? Rất tiếc câu trả lời là có và đáng buồn là nha đam có khả năng bắt nắng rất nhanh, nếu không bảo vệ làn da cẩn thận, che chắn, bôi kem chống tia UV khi ra đường thì làn da sẽ nhanh chóng bị đen sạm đi mất.

Dùng nha đam ngâm rượu như thế nào là tốt nhất?

Thời gian lý tưởng nhất để xịt nha đam ngâm rượu lên da mặt là vào buổi tối trước khi đi ngủ và để có hiệu quả nhanh và lâu dài thì bạn nên duy trì sử dụng hỗn hợp này thường xuyên mới cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nhé!

Dùng nha đam ngâm rượu để làm đẹp cần che chắn cẩn thận khi ra nắng vì hỗn hợp này có khả năng bắt nắng rất nhanh, thậm chí làm sạm da

Cách làm nha đam ngâm rượu và chanh để làm đẹp cũng như thực hiện nha đam kết hợp mật ong ngâm rượu trong điều trị các loại bệnh ung thư khá đơn giản và nguyên liệu dễ tìm. Hi vọng rằng các bước bôi rượu ngâm nha đam mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết trên đây sẽ thêm một bí quyết trong cẩm nang làm đẹp của chị em phụ nữ, giúp các bạn sở hữu được một làn da mịn màng, trắng hồng và rạng rỡ hơn.