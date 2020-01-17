Gần đến tết, chắc chắn chị em đang tích cực giảm cân để có thể mặc những bộ độ thật xinh xắn để đón xuân. Tuy nhiên không phải ai cũng có một phương pháp tốt và hiệu quả. Dưới đây là cách làm giấm táo giảm cân vừa an toàn mà lại rất đơn giản, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách làm giấm táo giảm cân an toàn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao sử dụng giấm táo lại giảm cân?

Kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy nhóm phụ nữ dùng 30ml giấm táo trong 1 ngày sau 12 tuần đã giảm từ 1,5 đến 2kg, đặc biệt là mỡ thừa ở vòng eo. Còn nhóm không dùng giấm táo, ăn uống ngủ nghỉ bình thường thì có xu hướng tăng chỉ số vòng 2 mặc dù cân nặng vẫn giữ nguyên. Theo nghiên cứu khoa học, trong giấm táo chứa một lượng axit axetic, đây là thành phần đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể đặc biệt là đánh tan đường và mỡ thừa. Chưa hết, nó còn giúp cho cơ thể luôn trong trạng thái no và không có biểu hiện của thèm ăn.