Cách làm giấm táo giảm cân an toàn hiệu quả

Làm đẹp 17/01/2020 10:19

Giấm táo có giảm cân được không? Hướng dẫn cách làm giấm táo giảm cân vừa an toàn vừa hiệu quả.

Gần đến tết, chắc chắn chị em đang tích cực giảm cân để có thể mặc những bộ độ thật xinh xắn để đón xuân. Tuy nhiên không phải ai cũng có một phương pháp tốt và hiệu quả. Dưới đây là cách làm giấm táo giảm cân vừa an toàn mà lại rất đơn giản, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Cách làm giấm táo giảm cân an toàn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao sử dụng giấm táo lại giảm cân?

Kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy nhóm phụ nữ dùng 30ml giấm táo trong 1 ngày sau 12 tuần đã giảm từ 1,5 đến 2kg, đặc biệt là mỡ thừa ở vòng eo. Còn nhóm không dùng giấm táo, ăn uống ngủ nghỉ bình thường thì có xu hướng tăng chỉ số vòng 2 mặc dù cân nặng vẫn giữ nguyên. Theo nghiên cứu khoa học, trong giấm táo chứa một lượng axit axetic, đây là thành phần đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể đặc biệt là đánh tan đường và mỡ thừa. Chưa hết, nó còn giúp cho cơ thể luôn trong trạng thái no và không có biểu hiện của thèm ăn.

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Giấm táo giúp thủ tiêu chất béo có hại trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của việc sử dụng giấm táo cũng được các chuyên gia dinh dưỡng thừa nhận. Duy trì thói quen ăn uống ngủ nghỉ điều độ như bình thường, kết hợp với thói quen dùng 1 đến 2 thìa dấm táo mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể đào thải các chất thừa và cải thiện số đo đáng kể. Đặc biệt giấm táo không hề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, rất an toàn nên bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng.

Một số lưu ý khi làm các loại giấm táo giảm cân

Đã có rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm giảm cân bằng giấm táo, tuy nhiên không đề cập nhiều đến những lưu ý khi bắt tay vào quá trình làm giấm. Để có được giấm táo thành phẩm thơm ngon, an toàn, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

  • Thứ nhất táo mua về cần phải ngâm và rửa với nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn và đặc biệt là các chất độc hại bám trên vỏ táo. Hiện nay, hoa quả phun thuốc, ngâm thuốc rất nhiều, chính vì thế bạn tuyệt đối không được bỏ qua giai đoạn này.
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Một số chú ý khi thực hiện làm giấm táo - Ảnh minh họa: Internet
  • Ủ táo trong bình thủy tinh để dễ dàng bảo quản. Không ủ táo trong bình nhựa, hũ nhựa vì sẽ axit trong giấm táo sẽ bào mòn bình nhựa đó và tạo thành những chất cực kỳ có hại cho cơ thể.
  • Chỉ chọn một loại táo duy nhất để tạo sự đồng đều về hương vị lẫn màu sắc. Khi làm giấm táo nên để ý lượng đường, tránh cho nhiều quá sẽ phản tác dụng giảm cân.
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Nên ủ giấm trong bình thủy tinh - Ảnh minh họa Internet

Hướng dẫn cách làm giấm táo thơm ngon

Để có được giấm táo thành phẩm thơm ngon, phục vụ cho quá trình giảm cân không phải là điều đơn giản. Hãy thực hiện các bước dưới đây để thu được một thành quả chất lượng nhất nhé. 

Bước chuẩn bị

Nguyên liệu để làm giấm táo bao gồm:

  • Hũ thủy tinh và một tấm vải màn
  • 1 lit giấm
  • Táo ( bạn có thể dùng táo thường hoặc táo mèo tùy thích): 1kg
  • Đường: 1 bát nhỏ
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Đường táo và giấm là những nguyên liệu chủ đạo - Ảnh minh họa: Internet

Bước chế biến giấm táo

Bước 1: Sơ chế

  • Rửa sạch táo và ngâm cùng nước muối loãng trong vòng 20 phút và rửa lại một lần nữa bằng nước sạch. Sau đó vớt táo ra và để ráo nước.
  • Thái táo thành những miếng mỏng hoặc thái theo hình múi cau tùy thích. Loại bỏ bớt hạt còn vỏ táo thì vẫn để nguyên.

Bước 2: ủ giấm

  • Xếp táo theo nguyên tắc 1 lớp táo, 1 lớp đường xen kẽ với nhau cho đến khi hết đường và táo.
  • Đổ giấm cho đến khi ngập táo.
  • Dùng một vài hòn đá cuội đã làm sạch vào bọc vải đè lên táo để táo nằm hết ở dưới giấm tránh tình trạng miếng táo bị thâm đen hoặc bị mốc.
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Xếp đều đặn các lớp táo và đường - Ảnh minh họa: Internet
  • Lấy miếng vải màn đã chuẩn bị phủ kín miệng bình và đậy nắp lại
  • Để 1 tuần như thế cho giấm táo có men, sau đó gạt đi toàn bộ lớp men nổi trên bề mặt bình.
  • Dùng rây lọc để tách phần nước và phần bã thì bỏ đi
  • Cho toàn bộ giấm táo thành phẩm thu được vào một hũ thủy tinh và đậy nắp lại thật kỹ lưỡng để gió không thể luồn vào.
  • Bảo quản bình giấm nơi khô ráo và thoáng mát, ủ liên tục 6 tuần sau rồi hẵng mang ra sử dụng.

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- Giấm táo có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp?

- Những công dụng của giấm táo khiến bạn bất ngờ

Giấm táo thành phẩm đạt tiêu chuẩn là có màu vàng nhạt và mùi thơm dịu nhẹ, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ dùng. Nếu quá khó để hình dung, bạn có thể truy cập vào youtube để tìm hiểu các bài dạy cách làm dấm táo cho dễ hiểu.

Cách làm giấm táo giảm cân không quá là khó và phức tạp. Hãy dùng 1 đến 2 thìa giấm táo pha với nước ấm và uống vào mỗi buổi sáng để giảm cân nhé. Đều đặn thực hiện trong vòng 2 tuần, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi rõ rệt từ cơ thể, đặc biệt là vòng eo.

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