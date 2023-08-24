Bác sĩ cảnh báo: 3 thời điểm không nên tắm, nhà nào có người lớn tuổi phải đặc biệt lưu tâm

Sống khỏe 24/08/2023 16:27

Khi một người già đi, cơ thể của họ giống như một cỗ máy đã được sử dụng nhiều năm, các bộ phận đã cũ và rất dễ sinh bệnh.

2 điều không nên khi gội đầu

Không dùng móng tay gãi mạnh da đầu

Người cao tuổi lưu ý, không nên dùng móng tay gãi mạnh vào da do da đầu mỏng. Khi gãi mạnh, da đầu dễ bị bong các lớp bảo vệ bên ngoài, không đủ sức giữ tóc dẫn đến rụng, gàu và gây ngứa.

Việc gãi thường xuyên sẽ khiến da đầu bị tổn thương, khả năng miễn dịch thấp và nhiễm trùng.

Không nên đi dạo khi tóc chưa khô

Mùa đông, người trung niên và người cao tuổi thích gội đầu vào buổi chiều rồi đi dạo cho tóc khô. Tuy nhiên lúc này da đầu có độ ẩm, buổi chiều mùa đông có ánh nắng tốt nhưng gió lạnh dễ gây cảm mạo phong hàn, sốt, thậm chí liệt nửa người.

Bác sĩ cảnh báo: 3 thời điểm không nên tắm, nhà nào có người lớn tuổi phải đặc biệt lưu tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 thời điểm không thích hợp để tắm

Không nên để không khí phòng tắm không lưu thông

Việc tắm giữ ấm vào mùa đông rất cần thiết, nhất là đối với những người trung niên và cao tuổi sợ lạnh. Tuy nhiên, không nên đóng chặt cửa ra vào, cửa sổ, không có oxy tươi vào sẽ dẫn đến thiếu oxy, chóng mặt, tức ngực, suy nhược,…

Không nên tắm ngay khi bụng đói, sau khi ăn hoặc sau khi tập thể dục

Tắm mặc dù là một việc thoải mái nhưng cũng tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng của cơ thể. Tắm sau khi ăn sẽ khiến máu lưu thông xung quanh, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày… Bạn có thể nghỉ ngơi 30 phút trước khi đi tắm,

Nếu vận động hay sau khi tập thể dục, người cao tuổi cần nghỉ ngơi 20 - 30 phút mới nên đi tắm.

Bác sĩ cảnh báo: 3 thời điểm không nên tắm, nhà nào có người lớn tuổi phải đặc biệt lưu tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên gội đầu trước khi tắm

Ngay sau khi cởi quần áo, do lạnh các mạch máu co lại, bao gồm cả mạch máu trên đầu, nếu bạn gội đầu lúc này sẽ làm cho các mạch máu giãn ra, toàn bộ máu trong cơ thể sẽ dồn về phía đầu.

Xơ cứng động mạch ở người già, không chịu nổi một thời gian có thể dẫn đến xuất huyết não, chóng mặt tức ngực đồng thời làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Cách đúng là rửa mặt trước, sau đó đến tay, chân, cơ thể và cuối cùng là tóc.

Bản thân mùa đông không phải là mùa an toàn, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe.

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