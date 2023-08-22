Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay!

Sống khỏe 22/08/2023 16:50

Phần lớn bệnh gan là bệnh mặc phải xuất phát từ các yếu tố gây hại khác như virus, sử dụng rượu bia, béo phì…

Bệnh gan là gì?

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể, có kích thước bằng quả bóng đá và nằm ngay dưới lồng ngực bên phải. Nhiệm vụ quan trọng là tham gia hỗ trợ tiêu hóa thức ăn đồng thời loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài.

Bệnh gan là thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ tình trạng nào có thể gây ảnh hưởng và làm hỏng cơ quan. Theo thời gian, bệnh có nguy cơ tiến triển đến xơ gan. Lúc này, các mô sẹo dần dần thay thế mô khỏe mạnh khiến cơ quan không còn hoạt động bình thường. Nếu tình trạng này không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ phải đối diện với xơ gan và ung thư gan. Phần lớn bệnh gan là bệnh mặc phải xuất phát từ các yếu tố gây hại khác như virus, sử dụng rượu bia, béo phì…

Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh gan

Da và mắt xuất hiện màu vàng (vàng da)

Đau bụng vùng dưới sườn phải

Sưng ở chân và sưng mắt cá chân

Ngứa da

Màu nước tiểu đậm

Màu phân nhạt hoặc phân có máu

Buồn nôn

Cảm giác ăn không ngon

Dễ bị bầm tím

4 vùng trên cơ thể đau bất thường cảnh báo bệnh gan nặng 

Đau bụng dưới bên phải

Gan ở vùng bụng dưới bên phải, do đó xuất hiện những cơn đau ở vùng này chứng tỏ gan có vấn đề. Khi gan bị sưng, chảy máu hoặc nang gan bị giãn ra sẽ gây sưng tấy, đau như châm cứu và đau âm ỉ. Khi có những dấu hiệu này bạn cần đi khám và điều trị ngay.

Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau vai phải

Khi bị ung thư gan, các tế bào ung thư tăng lên có thể gây ra những cơn đau ở vai phải và lưng. Tình trạng bệnh càng nghiêm trọng, cơn đau càng rõ ràng và phạm vi đau càng rộng.

Đau khớp

Hầu hết mọi người nghĩ rằng đau khớp là do lạnh khớp hoặc viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, bệnh gan cũng có thể gây đau khớp.

Đau bắp chân

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, gan chi phối các gân, chuột rút và đau nhức không rõ nguyên nhân vào ban đêm có thể là do chức năng gan có vấn đề.

Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nếu như vận động quá sức, thiếu canxi, lạnh chân, chân bị đau và chuột rút, hãy đến bệnh viện kiểm tra chức năng gan.

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