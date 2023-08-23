3 dấu hiệu giúp bạn nhận biết gan đang 'cầu cứu': Vừa thức giấc cứ chú ý những biểu hiện này để phòng bệnh càng sớm càng tốt!

Sống khỏe 23/08/2023 06:50

Khi xuất hiện những triệu chứng này, bạn cần tới bệnh viện để được điều trị ngay lập tức vì có thể chức năng gan của bạn đă bị suy giảm.

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể sau da, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Khi gan bị tổn thương, các chức năng sẽ bị suy giảm, lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như xơ gan, suy gan, ung thư gan. Vì vậy, tầm soát bệnh gan sớm là cách chủ động phòng ngừa căn bệnh âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả khôn lường hiệu quả nhất.

3 dấu hiệu giúp bạn nhận biết gan đang 'cầu cứu': Vừa thức giấc cứ chú ý những biểu hiện này để phòng bệnh càng sớm càng tốt! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu vàng như nước chè - vàng càng đậm càng nguy hiểm

Nước tiểu của người bình thường khỏe mạnh sẽ có màu vàng nhạt. Vì thế, nếu bạn thường uống đủ nước mỗi ngày mà sáng ngủ dậy đi tiểu thấy có màu vàng đậm thì hãy cẩn thận.

Rất có thể gan của bạn đang gặp vấn đề nên ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin, khiến bilirubin đi vào máu nhiều và đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu nhiều hơn bình thường nên màu nước tiểu càng đậm.

Nếu nước tiểu càng vàng đậm thì chứng tỏ sự phá hủy tế bào gan càng nặng, nếu nước tiểu vừa vàng vừa nồng trong thời gian dài, rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Nước tiểu sẫm màu có thể là do bạn uống không đủ nước mỗi ngày hoặc đang sử dụng một loại thuốc nào đó. Tuy nhiên, nếu màu nước tiểu đậm hơn nhiều so với bình thường cộng thêm triệu chứng đại tiện phân có màu trắng, thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Khi xuất hiện triệu chứng này, bạn cần tới bệnh viện để được điều trị ngay lập tức vì có thể chức năng gan của bạn đă bị suy giảm nghiêm trọng.

3 dấu hiệu giúp bạn nhận biết gan đang 'cầu cứu': Vừa thức giấc cứ chú ý những biểu hiện này để phòng bệnh càng sớm càng tốt! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đắng miệng

Nhiều người cảm thấy đắng miệng khi ngủ dậy, nguyên nhân là do cơ thể mất nhiều nước khi thở và đổ mồ hôi khi ngủ.

Cảm giác này sẽ rõ ràng hơn nếu bạn có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, thức khuya. Nhưng nếu không mắc phải những thói quen xấu mà triệu chứng đắng miệng vẫn diễn ra trong thời gian dài thì hãy cảnh giác. Vị đắng của miệng này có thể liên quan đến chuyển hóa mật bất thường, và thường gặp trong bệnh viêm gan và mật.

Ngoài ra, người có triệu chứng bệnh gan sẽ có triệu chứng buồn nôn, chán ăn, ăn không ngon miệng. Nguyên nhân là liên quan đến việc sản xuất và bài tiết mật của gan. Mật giúp nhũ hóa và cắt nhỏ chất béo giúp chúng có thể được tiêu hóa. Khi gan gặp vấn đề, chức năng này sẽ bị ảnh hưởng.

Dậy sớm bị chảy máu chân răng

3 dấu hiệu giúp bạn nhận biết gan đang 'cầu cứu': Vừa thức giấc cứ chú ý những biểu hiện này để phòng bệnh càng sớm càng tốt! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh gan thường thấy mình bị chảy máu lợi hoặc chảy máu mũi khi đánh răng, rửa mặt vào buổi sáng, đôi khi họ thấy vết máu dính trên thức ăn mà mình đã cắn. Dấu hiệu chảy máu thường xảy ra với những người viêm gan mãn tính, tình trạng chảy máu ở những bệnh nhân viêm gan nặng lại càng nghiêm trọng hơn.

Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay!

Cảnh báo 4 vị trí trên cơ thể bất chợt xuất hiện cơn đau bất thường, báo hiệu bệnh gan chuyển biến xấu, nên đi khám ngay!

Phần lớn bệnh gan là bệnh mặc phải xuất phát từ các yếu tố gây hại khác như virus, sử dụng rượu bia, béo phì…

Xem thêm
Từ khóa:   suy giảm chức năng gan bệnh về gan sống khoẻ phòng bệnh gan

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 55 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?