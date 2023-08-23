Nước tiểu của người bình thường khỏe mạnh sẽ có màu vàng nhạt. Vì thế, nếu bạn thường uống đủ nước mỗi ngày mà sáng ngủ dậy đi tiểu thấy có màu vàng đậm thì hãy cẩn thận.

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể sau da, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe . Khi gan bị tổn thương, các chức năng sẽ bị suy giảm, lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như xơ gan, suy gan, ung thư gan. Vì vậy, tầm soát bệnh gan sớm là cách chủ động phòng ngừa căn bệnh âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả khôn lường hiệu quả nhất.

Nếu nước tiểu càng vàng đậm thì chứng tỏ sự phá hủy tế bào gan càng nặng, nếu nước tiểu vừa vàng vừa nồng trong thời gian dài, rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Rất có thể gan của bạn đang gặp vấn đề nên ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin, khiến bilirubin đi vào máu nhiều và đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu nhiều hơn bình thường nên màu nước tiểu càng đậm.

Nước tiểu sẫm màu có thể là do bạn uống không đủ nước mỗi ngày hoặc đang sử dụng một loại thuốc nào đó. Tuy nhiên, nếu màu nước tiểu đậm hơn nhiều so với bình thường cộng thêm triệu chứng đại tiện phân có màu trắng, thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Khi xuất hiện triệu chứng này, bạn cần tới bệnh viện để được điều trị ngay lập tức vì có thể chức năng gan của bạn đă bị suy giảm nghiêm trọng.

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Đắng miệng

Nhiều người cảm thấy đắng miệng khi ngủ dậy, nguyên nhân là do cơ thể mất nhiều nước khi thở và đổ mồ hôi khi ngủ.

Cảm giác này sẽ rõ ràng hơn nếu bạn có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, thức khuya. Nhưng nếu không mắc phải những thói quen xấu mà triệu chứng đắng miệng vẫn diễn ra trong thời gian dài thì hãy cảnh giác. Vị đắng của miệng này có thể liên quan đến chuyển hóa mật bất thường, và thường gặp trong bệnh viêm gan và mật.

Ngoài ra, người có triệu chứng bệnh gan sẽ có triệu chứng buồn nôn, chán ăn, ăn không ngon miệng. Nguyên nhân là liên quan đến việc sản xuất và bài tiết mật của gan. Mật giúp nhũ hóa và cắt nhỏ chất béo giúp chúng có thể được tiêu hóa. Khi gan gặp vấn đề, chức năng này sẽ bị ảnh hưởng.

Dậy sớm bị chảy máu chân răng

Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh gan thường thấy mình bị chảy máu lợi hoặc chảy máu mũi khi đánh răng, rửa mặt vào buổi sáng, đôi khi họ thấy vết máu dính trên thức ăn mà mình đã cắn. Dấu hiệu chảy máu thường xảy ra với những người viêm gan mãn tính, tình trạng chảy máu ở những bệnh nhân viêm gan nặng lại càng nghiêm trọng hơn.