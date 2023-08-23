Những thói quen ăn uống phá hủy thận trong âm thầm, điều thứ 2 nhiều người Việt vẫn vô tư mắc phải

Những thói quen dưới đây tuy nhỏ nhưng lại có thể sớm phá huỷ thận.
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Uống không đủ nước
Trung bình mỗi ngày con người chúng ta cần phải nạp đủ từ 2-2,5 lít nước. Nếu như cơ thể được cấp nước đầy đủ, nó sẽ giúp thận thải độc tố ra ngoài. Khi cơ thể bị rơi vào tình trạng mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận, sỏi thận hoặc suy thận vô cùng nguy hiểm.
Khi cơ thể thiếu nước sẽ có những dấu hiệu sau:
Tiểu ít, giảm lượng nước tiểu: Tùy vào lượng nước được cung cấp mà tần suất và lượng nước tiểu của mỗi người khác nhau. Nếu số lần đi tiểu trong ngày chỉ khoảng 2 - 3 lần hoặc không đi tiểu trong nhiều giờ chính là biểu hiện của cơ thể đang bị thiếu nước.
Nước tiểu có màu sẫm và đặc: Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nước tiểu bình thường sẽ không có màu, trong suốt và lỏng. Ngược lại, khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu sẽ có màu sẫm và đậm đặc hơn bình thường.
Khô da: Khô da là dấu hiệu điển hình của tình trạng cơ thể bị thiếu nước, mất nước.
Khô miệng, hôi miệng: Khi cơ thể bị thiếu nước sẽ giảm tiết nước bọt, khiến cho miệng bị khô và có mùi hôi.
Nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai: Cơ thể thiếu nước bao gồm cả não cũng không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết để hoạt động, sẽ gây ra các triệu chứng đau đầu, đặc biệt là khi di chuyển cơ thể. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn cũng hoạt động kém hiệu quả hơn do thiếu nước sẽ dẫn đến chóng mặt, hoa mắt và ù tai.
Đói và thèm đồ ngọt: Đói có thể là biểu hiện của cơ thể thiếu nước, bởi khi đó năng lượng dự trữ trong cơ thể gặp khó khăn trong việc được giải phóng, gây ra cảm giác đói, thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt - loại thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng.
Dùng quá nhiều muối
Trong những thực phẩm giàu muối chứa hàm lượng cao natri, nên tiêu thụ chúng làm tăng huyết áp. Đồng thời, những thực phẩm có nhiều muối còn gây hại cho thận, bởi cơ quan này phải làm việc cật lực hơn để thải bỏ lượng muối dư thừa.
Việc bạn dùng quá nhiều muối còn gây giữ nước trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Trung bình mỗi người chúng ta chỉ nên ăn khoảng 5g muối mỗi ngày.
Các dấu hiệu chứng tỏ ăn nhiều muối
Khát nước nhiều
Cảm giác sưng phù
Tăng huyết áp
Sỏi thận
Luôn cảm thấy thức ăn quá nhạt
Thiếu ngủ thường xuyên
Một giấc ngủ ngon là cần thiết cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả thận. Cụ thể, chức năng thận được quản lý bởi chu kỳ ngủ và thức của cơ thể, quá trình giúp sắp xếp khối lượng công việc trong 24h của thận.
Dấu hiệu thiếu ngủ
Không thấy đói vào bữa trưa
Trí nhớ giảm sút
Dễ cáu gắt và nóng giận
Thường xuyên mệt mỏi
Dùng rượu bia quá mức
Thường xuyên uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Đây là lý do tại sao người nghiện rượu nặng thường bị tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận. Ngoài ra, rượu còn khiên cho cơ thể bạn mất nước nhieuf hơn, dẫn tới sỏi thận, suy thận...