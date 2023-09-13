Đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vào hai khung giờ này là biểu hiện rõ rệt của tổn thương gan, phổi suy yếu, tuyệt đối không được chủ quan

Việc tỉnh giấc 4-6 lần mỗi đêm là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu đêm nào bạn cũng tỉnh giấc vào một khung giờ giống hệt nhau, khiến bạn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống vào sáng hôm sau thì hãy cẩn thận bởi đó hoàn toàn có thể là dấu hiệu bệnh.

Khi cơ thể con người ở trạng thái ngủ, lượng máu trong gan sẽ tăng lên, không chỉ tăng khả năng giải độc gan mà còn tăng cường chức năng tái tạo của tế bào. Trong trường hợp, nếu gan không được nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ dẫn đến lượng máu cung cấp không đủ, các tế bào bị tổn thương khó được phục hồi hoàn toàn.

1h-3h sáng là khoảng thời gian cơ thể đang thực hiện chức năng tự làm sạch, loại bỏ các chất thải từ máu và các mô khác. Thế nhưng, nếu đêm nào bạn cũng tỉnh giấc vào thời điểm này, rất có thể gan của bạn có quá nhiều độc tố cần xử lý.

Để không làm tổn hại gan, bạn nên cắt giảm rượu và caffeine, cố gắng uống nhiều nước tinh khiết hơn. Gan cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bữa ăn cuối ngày, vì vậy bạn nên ăn tối nhẹ nhàng, đi ngủ sớm để củng cố lại chức năng gan.

3h-5h sáng: Phổi đã bị suy yếu

Phổi là một bộ phận trong cơ thể với vai trò chính là trao đổi các khí - đem ôxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi, và điôxít cacbon từ động mạch phổi ra ngoài. Việc tỉnh dậy vào lúc 3h-5h sáng mỗi ngày kèm các triệu chứng như ho, hắt hơi, nghẹt mũi thì rất có thể phổi của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Bạn nên tập một số bài tập thở để có giấc ngủ tốt hơn.

Các biểu hiện thường thấy khi phổi bị tổn thương là tóc đổi màu, lông màu khô và thưa, viêm nghẹt mũi, lỗ chân lông to, ngón tay sưng phù, lòng bàn tay dày, ho, viêm họng, đi tiểu ít, táo bón, ho nhiều về đêm…

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Đối phó với chứng tỉnh giấc giữa đêm

Nếu bạn thức dậy lúc 3 giờ sáng (hoặc bất cứ lúc nào trong giờ ngủ), dành 15 đến 20 phút để ngủ trở lại. Nếu bạn tỉnh giấc lâu hơn thế thì tốt nhất là ra khỏi giường.

Bộ não của chúng ta có tính liên kết cao. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta nằm trên giường một thời gian dài khi không ngủ, bộ não có thể liên kết chiếc giường với các hoạt động thức giấc như lo lắng và lên kế hoạch, thay vì ngủ. Hãy ra khỏi giường để phá liên kết ấy.