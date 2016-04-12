Ai nói rau sam là cỏ dại, bạn sẽ sốc khi biết được công dụng thần kỳ của nó

Loại rau này có dạng dây bò có thân màu tím, lá màu xanh và hoa vàng nhỏ. Thật dễ dàng khi thấy chúng mọc tự nhiên ở trong vườn hoặc trông sân nhà bạn. Ở nông thôn, người dân thường dùng rau sam làm thức ăn cho vật nuôi, tuy nhiên, lợi ích của chúng mà nó mang đến vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta.

Rau sam có tên khoa học là Portulaca oleracea, còn được là cây trường thọ bởi chúng có sức sống rất mãnh liệt ở bất cứ điều kiện khác nghiệt nào.

Rau sam có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ nên sẽ là nguyên liệu tuyệt vời giúp giải độc cơ thể và chống gây đột biến. Hơn nữa, rau sam sẽ là nguồn năng lượng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, chống lại bệnh tật.

Ngoài ra, rau sam rất giàut? vitamin A và hàm lượng cao vitamin A này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và giúp bảo vệ chúng ta khỏi bệnh truyền nhiễm như cúm lạnh và một số bệnh phổ biến.

Nó cũng hỗ trợ điều trị một số bệnh như huyết áp cao, tiểu đường và nó sẽ cải thiện thị lực mắt.

Giàu vitamin và khoáng chất cần thiết

Rau sam rất giàu vitamin C và B-complex như pyridoxine, niacin, carotenoids và riboflavin. Đặc biệt, nó còn có nguồn canxi, sắt và magiê nhỏ nhưng khi nó được sử dụng như một món rau bình thường thì đó cũng là một nguồn các khoáng chất có ích cho máu, xương và răng của bạn.

Giàu axit béo Omega 3

Có thể thật khó tin khi nói về lượng Omega 3 của một loài rau dại, nhưng rau sam chứa rất nhiều axit béo Omega 3 có lợi hơn cả dầu cá. Khi ăn nhiều rau sam, bạn nhất định sẽ cải thiện thị lực cũng như làn da mịn màng.

Với nhiều lợi ích tuyệt vời đó, khi nhìn thấy chúng ở trong vườn hãy chăm sóc nó như một loại rau thay vì nhổ bỏ.

Những bài thuốc từ rau sam

Chữa giun kim: 1 nắm rau sam sắc với 2 chén nước còn 1 bát rồi uống lúc đói là sạch giun.

Đại tiện ra máu tươi: Giã nát lá 1 nắm lá rau sám và đậu ván, lấy nước cốt uống trong ngày. Hiệu quả rõ rệt ngay ngày hôm sau.

Kiết lỵ ra máu kèm mủ: Sắc nước 1 nắm lá rau sam và cỏ sữa để uống liên tục trong 5 ngày. Nếu bị nặng, cho thêm một chút rau má và cỏ nhọ rồi.

Tiểu ra máu: Chỉ cần ăn canh rau sam chừng 1 tuần là bệnh tự động khỏi.

Trẻ em chốc đầu: Giã một chút rau sam tươi, thêm vào chút nước sắc đến khi đặc, hòa vào chút dầu dừa bôi lên chỗ chốc là khỏi.

Bệnh lậu, tiểu buốt: Giã rau sam tươi lấy nước uống 3 ngày là đỡ.

Mụn nhọt: Rau sam tươi, giã nhỏ đắp lên mụn nhọt, ngòi mụn dễ ra.

Rau sam chữa sỏi thận: Nấu nước rau sam uống nhiều, cố nhịn tiểu đến khi không nhịn được nữa thì tiểu mạnh ra ngoài, sỏi sẽ theo đó mà tống ra. Làm nhiều ngày liên tục thì sạch sỏi.

Lưu ý: Rau sam được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ mang thai.