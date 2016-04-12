Ai nói rau sam là cỏ dại, bạn sẽ sốc khi biết được công dụng thần kỳ của nó

Sống khỏe 12/04/2016 10:17

Cây rau sam được bắt nguồn từ Ba Tư và Ấn Độ, đây là loại rau dại thường bị nhổ bỏ. Thế nhưng, hãy dừng việc nhổ bỏ chúng ngay hôm nay bởi nó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe chứ không chỉ đơn thuần là một loại rau dại, theo Healthy Food Usa.

Rau sam có tên khoa học là Portulaca oleracea, còn được là cây trường thọ bởi chúng có sức sống rất mãnh liệt ở bất cứ điều kiện khác nghiệt nào. 

Ai nói rau sam là cỏ dại, bạn sẽ sốc khi biết được công dụng thần kỳ của nó - Ảnh 1
Rau sam có tên khoa học là Portulaca oleracea.

Loại rau này có dạng dây bò có thân màu tím, lá màu xanh và hoa vàng nhỏ. Thật dễ dàng khi thấy chúng mọc tự nhiên ở trong vườn hoặc trông sân nhà bạn. Ở nông thôn, người dân thường dùng rau sam làm thức ăn cho vật nuôi, tuy nhiên, lợi ích của chúng mà nó mang đến vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta.

Một số lợi ích sức khỏe của rau sam

Có tính chống oxy hóa tuyệt vời

Rau sam có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ nên sẽ là nguyên liệu tuyệt vời giúp giải độc cơ thể và chống gây đột biến. Hơn nữa, rau sam sẽ là nguồn năng lượng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, chống lại bệnh tật.

Ngoài ra, rau sam rất giàut? vitamin A và hàm lượng cao vitamin A này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và giúp bảo vệ chúng ta khỏi bệnh truyền nhiễm như cúm lạnh và một số bệnh phổ biến.

Nó cũng hỗ trợ điều trị một số bệnh như huyết áp cao, tiểu đường và nó sẽ cải thiện thị lực mắt.

Giàu vitamin và khoáng chất cần thiết 

Rau sam rất giàu vitamin C và B-complex như pyridoxine, niacin, carotenoids và riboflavin. Đặc biệt, nó còn có nguồn canxi, sắt và magiê nhỏ nhưng khi nó được sử dụng như một món rau bình thường thì đó cũng là một nguồn các khoáng chất có ích cho máu, xương và răng của bạn.

Giàu axit béo Omega 3

Có thể thật khó tin khi nói về lượng Omega 3 của một loài rau dại, nhưng rau sam chứa rất nhiều axit béo Omega 3 có lợi hơn cả dầu cá. Khi ăn nhiều rau sam, bạn nhất định sẽ cải thiện thị lực cũng như làn da mịn màng.

Ai nói rau sam là cỏ dại, bạn sẽ sốc khi biết được công dụng thần kỳ của nó - Ảnh 2
Đừng vứt bỏ rau sam vì nó không chỉ là loại rau dại

Với nhiều lợi ích tuyệt vời đó, khi nhìn thấy chúng ở trong vườn hãy chăm sóc nó như một loại rau thay vì nhổ bỏ.

Những bài thuốc từ rau sam

Chữa giun kim: 1 nắm rau sam sắc với 2 chén nước còn 1 bát rồi uống lúc đói là sạch giun.

Đại tiện ra máu tươi: Giã nát lá 1 nắm lá rau sám và đậu ván, lấy nước cốt uống trong ngày. Hiệu quả rõ rệt ngay ngày hôm sau.

Kiết lỵ ra máu kèm mủ: Sắc nước 1 nắm lá rau sam và cỏ sữa để uống liên tục trong 5 ngày. Nếu bị nặng, cho thêm một chút rau má và cỏ nhọ rồi.

Ai nói rau sam là cỏ dại, bạn sẽ sốc khi biết được công dụng thần kỳ của nó - Ảnh 3
Rau sam.

Tiểu ra máu: Chỉ cần ăn canh rau sam chừng 1 tuần là bệnh tự động khỏi.

Trẻ em chốc đầu: Giã một chút rau sam tươi, thêm vào chút nước sắc đến khi đặc, hòa vào chút dầu dừa bôi lên chỗ chốc là khỏi.

Bệnh lậu, tiểu buốt: Giã rau sam tươi lấy nước uống 3 ngày là đỡ.

Mụn nhọt: Rau sam tươi, giã nhỏ đắp lên mụn nhọt, ngòi mụn dễ ra.

Rau sam chữa sỏi thận: Nấu nước rau sam uống nhiều, cố nhịn tiểu đến khi không nhịn được nữa thì tiểu mạnh ra ngoài, sỏi sẽ theo đó mà tống ra. Làm nhiều ngày liên tục thì sạch sỏi.

Lưu ý: Rau sam được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ mang thai.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?