Xét nghiệm sàng lọc thường xuyên là biện pháp phòng tránh bệnh ung thư trực tràng tốt nhất hiện nay. Nếu được phát hiện sớm hoặc tầm soát được sự tăng trưởng bất thường của các polyp đại trực tràng, bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa được căn bệnh này.

Ngoài việc bỏ hút thuốc, cách phòng tránh bệnh ung thư trực tràng tiếp theo cần nhắc đến chính là kiểm soát cân nặng. Hiện nay, ít nhất 11 loại bệnh ung thư khác nhau có liên quan đến việc tăng cân và béo phì, trong đó có cả ung thư ruột kết.

Hầu hết mọi người nên bắt đầu tầm soát căn bệnh ung thư trực tràng khi bước vào tuổi 50. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại tràng hoặc các yếu tố nguy cơ quan trọng khác có thể bắt đầu thử nghiệm ở độ tuổi trẻ hơn và được kiểm tra thường xuyên hơn.

Hãy duy trì chế độ ăn uống và luyện tập hợp lí để đảm bảo cân nặng trong tầm kiểm soát.

3. Nói không với thuốc lá là biện pháp tránh ung thư trực tràng hiệu quả

Hầu như người mắc bệnh ung thư trực tràng đều hút thuốc hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều khói thuốc lá. Thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ và bệnh khí thũng. Hơn nữa, hút thuốc lá là nguyên nhân chính của ít nhất 14 loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư trực tràng.

Nếu bạn đang hút thuốc, hãy bỏ ngay hôm nay kết hợp với việc tầm soát polyp thường xuyên là cách phòng tránh bệnh ung thư trực tràng và nhiều loại bệnh ung thư nguy hiểm khác.

4. Tích cực luyện tập thể dục

Tuy là người bận rộn, bạn cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục, nó là cách đề phòng bệnh ung thư trực tràng và nhiều căn bệnh khác. Nếu không luyện tập được nhiều, hãy đi bộ nhẹ nhàng chừng 30 phút mỗi ngày. Hoặc bạn cũng có thể chọn đi xe đạp, khiêu vũ, thậm chí làm vườn để cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, linh hoạt nhất.

5. Hạn chế rượu bia là giải pháp tốt phòng ngừa ung thư trực tràng

Rượu bia không chỉ làm gan bị tổn thương mà còn là nguy cơ gây nghiện, gây ung thư trực tràng. Do đó, thay vì uống rượu bia quá đà, hãy uống 1 ly rượu vang đỏ mỗi ngày (ly nhỏ) để tăng cường sức khỏe tim mạch. Không nên nhậu nhẹt quá đà, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể nói chung và đại trực tràng nói riêng.

6. Hạn chế ăn thịt đỏ, đặc biệt là thịt đã qua chế biến để hạn chế ung thư

Cách phòng tránh bệnh ung thư trực tràng cuối cùng được nhắc đến chính là việc hạn chế ăn thịt đỏ như bò bít tết, hamburger và thịt heo. Đây chính là nguyên nhân gây nguy cơ cao mắc các chứng bệnh ung thư, bao gồm ung thư trực tràng.

Đặc biệt, nên hạn thế ăn các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ ăn thịt đỏ không quá 3 lần/ tuần hoặc ít hơn nếu có thể.