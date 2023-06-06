Sau loạt lùm xùm cá nhân, NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại trời Âu: Diện mạo khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý

Sao Việt 06/06/2023 10:19

Mỗi lần NS Hoài Linh xuất hiện đều thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nữ nghệ sĩ Bình Tinh mới đây có chia sẻ loạt ảnh tại trời Âu cùng các nghệ sĩ. Đáng chú ý trong số đó chính là sự xuất hiện của NS Hoài Linh. Theo đó, NS Hoài Linh cùng các đồng nghiệp vi vu một số địa điểm ở Đức. Nam danh hài lộ diện với hình ảnh vô cùng giản dị khi mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt, khoác áo đen bên ngoài và đội mũ lưỡi trai.

Sau loạt lùm xùm cá nhân, NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại trời Âu: Diện mạo khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý - Ảnh 1
NS Hoài Linh cùng các nghệ sĩ vi vu trời Âu 

Bên cạnh đó, công chúng không khỏi bất ngờ với sắc vóc hiện tại của NS Hoài Linh. Zoom cận khung ảnh chụp chung với NS Ngọc Huyền và Bình Tinh, nam danh hài để lộ nhiều nếp nhăn trên gương mặt, tóc cũng điểm những sợi bạc. So với trước đây, NS Hoài Linh trông có phần gầy gò hơn.

Sau loạt lùm xùm cá nhân, NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại trời Âu: Diện mạo khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ của phần gầy gò, nhiều nếp nhăn hơn trước 

Hoài Linh là nam danh hài đình đám của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau những ồn ào cá nhân thì sự nghiệp của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ. Có thời gian, NS Hoài Linh lui về hậu trường và sống kín tiếng hơn. Cho đến thời gian gần đây, nam danh hài thoải mái lộ diện và nhận nhiều lời mời biểu diễn các sân khấu lớn, nhỏ ở trong và ngoài nước. Mỗi lần NS Hoài Linh lộ diện đều nhận được sự chú ý của công chúng.

Sau loạt lùm xùm cá nhân, NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại trời Âu: Diện mạo khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý - Ảnh 3
Mỗi lần NS Hoài Linh lộ diện đều nhận được sự chú ý của công chúng 

Hoài Linh từng vướng ồn ào từ thiện từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2021. Thời điểm đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nhiều cư dân mạng “réo tên", thắc mắc về số tiền hơn 13,4 tỉ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung thời điểm cuối năm 2020. Thời điểm vướng ồn ào từ thiện, nhiều thông tin sai sự thật về Hoài Linh được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Sau loạt lùm xùm cá nhân, NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại trời Âu: Diện mạo khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý - Ảnh 4
Thời điểm vướng ồn ào từ thiện, nhiều thông tin sai sự thật về Hoài Linh được chia sẻ trên mạng xã hội

Trong suốt nửa năm vướng ồn ào từ thiện, Hoài Linh gần như vắng bóng, thậm chí, tài khoản mạng xã hội của ông cũng giảm lượt theo dõi và không đăng tải thông tin gì. Nhiều khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Song cũng có ý kiến cho rằng ồn ào này xuất phát từ việc ông chủ quan, không thông báo rõ ràng về việc chậm trễ làm từ thiện sau khi kêu gọi. 

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