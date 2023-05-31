Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ!

Sao Việt 31/05/2023 19:11

Trở lại sau loạt ồn ào không đáng có, nghệ sĩ Hoài Linh nhận được nhiều sự chú ý hơn với người hâm mộ. Mới đây, nam nghệ sĩ gây chú ý khi thay đổi 1 điểm khi lưu diễn tại Pháp.

Vào cuối năm 2020, miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Nhiều nghệ sĩ đứng ra kêu gọi ủng hộ bà con gặp khó khăn, trong đó, có cả Hoài Linh. Cụ thể, 11/11/2020, nam nghệ sĩ thông báo số tiền quyên góp được là hơn 13,4 tỉ đồng. Sau khi đóng tài khoản, nam nghệ sĩ hứa sẽ tự mình ra miền Trung để cứu trợ. 

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 1
Danh hài Hoài Linh gặp sự cố ''ồn ào'' tiền từ thiện năm 2020 

Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2021, Hoài Linh bất ngờ bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục đặt nghi vấn về số tiền 13,4 tỉ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi hiện đã đi về đâu. Lúc này, Hoài Linh mới lên tiếng xin lỗi khán giả vì giải ngân chậm. Mặc dù ngay sau đó, Hoài Linh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả là giải ngân ngay số tiền kêu gọi từ thiện nhưng phía công chúng không ngừng chỉ trích nặng nề nam nghệ sĩ. Thậm chí, ồn ào này khiến Hoài Linh phải tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật và ở ẩn thời gian dài sau đó. 

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh kiện Nguyễn Phương Hằng vì tội vu khống  

Trước tâm bão dư luận, nam nghệ sĩ im lặng và tạm ngưng hoạt động một thời gian. Gần đây, danh hài Hoài Linh đã có những hoạt động trở lại biểu diễn. Trước đó vào tháng 4 năm nay, nam nghệ sĩ nhận lời diễn kịch. Hoài Linh diện sơ mi, quần âu khi diễn cùng Nam Thư, gương mặt rạng rỡ tươi tắn trong ngày tái xuất sân khấu. 

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 3
Sau thời gian ''ở ẩn'', Hoài Linh tái xuất sân khấu cùng diễn viên Nam Thư 

Mới đây nhất, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh có mặt trong chuyến lưu diễn tại Pháp đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Nam danh hài cùng một số nghệ sĩ như Ngọc Huyền, Bình Tinh, Vũ Luân, Hữu Quốc, Thái Vinh, Hoàng Quốc Thanh… diễn vở cải lương Giang sơn mỹ nhân để phục vụ bà con kiều bào trong hai ngày 3 và 4/6.

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 4
Hoài Linh xuất hiện trên poster của một chương trình lớn tại Pháp 

Trong sự trở lại lần này, khán giả cảm nhận được thay đổi lớn nhất của nam danh hài chính là Hoài Linh không chọn phim ảnh hay game show mà chuyển hướng sang sân khấu kịch, cải lương. Trước đó, Hoài Linh cũng từng tham gia các vở kịch như Đụng vô là phỏng tay (dịp Tết 2023), Ngũ biến báo phu cừu, Lạc giữa biển người (đoạt giải huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021).

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 5
Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 6
Hoài Linh không còn xuất hiện trong các gameshow giải trí, thay vào đó nam nghệ sĩ đóng góp sức mình cho sân khấu cải lương. 

Dù trở lại sân khấu nghệ thuật nhưng trên mạng xã hội, Hoài Linh dường như mất hút. Chỉ có đồng nghiệp hay gia đình của Hoài Linh chia sẻ hình ảnh của anh trong cuộc sống đời thường cũng như trên sân khấu. 

Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 7
Trang fanpage của nam danh hài không đăng tải bất cứ gì mới từ năm 2021 
Hoài Linh lưu diễn tại Pháp, thay đổi 1 điểm khiến người hâm mộ bất ngờ! - Ảnh 8
Kênh Youtube của Hoài Linh hiện cũng ''im hơi lặng tiếng'' 

Thời gian qua, danh hài tất bật với những show diễn tỉnh, chủ yếu ở khu vực miền Tây như Cà Mau, An Giang, Bến Tre... Nam nghệ sĩ vẫn được bầu show ưu ái in hình lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm. Phần chữ giới thiệu trên poster cũng cực kỳ hoành tráng. Chuyện ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của làng hài chăm chỉ nhận "show hội chợ, đám cưới" cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

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