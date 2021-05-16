Sao Việt 24h: MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe body ‘căng đét’ cùng phương châm sống ‘không bao giờ ngán trai’ dù cuộc đời trái ngang

Hãy cùng xem các sao Việt nhà chúng ta đã có những hoạt động gì trong ngày cuối tuần nhé.
Hôm nay là cuối tuần, hãy xem những
sao Việt của chúng ta đã có những hoạt động gì nhé. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tự tin khoe body 'chuẩn không cần chỉnh' ở độ tuổi U60. Nhờ thường xuyên luyện tập thể thao mà nữ MC vẫn giữ được vóc dáng 'vàng' đáng ngưỡng mộ Khánh Vân diện váy lấy cảm hứng từ cờ của cộng đồng LGBT (Tím - pha trộn giữa hồng (đại diện cho nữ) và xanh (đại diện cho nam) trong buổi luyện tập trước chung kết Miss Universe Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng 'mượt mà mướt mắt' trong bộ bikini với caption đậm mùi 'thả thính': 'Yêu mình em, anh không được tham lam' Một chiến binh của 'Running Man phiên bản Việt' - Thúy Ngân nói: 'Nếu cuộc đời đầy những chuyện xấu xa...không sao, mình cười rồi mọi chuyện sẽ qua' Chủ nhật nhưng nàng Diễm My 9X vẫn chăm chỉ đi quay. Trong bộ ảnh mới cô khoe nhan sắc 'chín muồi' vô cùng quyến rũ của mình Nàng dâu hào môn - Tăng Thanh Hà hào hứng khoe: 'Niềm vui của người nông dân sáng thu hoạch xoài! Trái này gần 1kg2 thôi chứ mấy' Sau bao ngày mải miết xây biệt thự thì Lý Nhã Kỳ lại đổ bệnh. Lúc này chỉ có cháo hành làm bạn với người đẹp
Ảnh: FBNV
Nữ ca sĩ Lệ Quyên sau khi đăng bài viết nói lên những cảm nhận của mình về một triết lý sống thì đã có vài antifan vào trang cá nhân của cô bình luận kém duyên khi cho rằng nữ ca sĩ đang có ý "đá xéo" vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-mc-nguyen-cao-ky-duyen-khoe-body-cang-det-cung-phuong-cham-song-khong-bao-gio-ngan-trai-du-cuoc-doi-trai-ngang-405365.html