Sao Việt 24h: MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe body ‘căng đét’ cùng phương châm sống ‘không bao giờ ngán trai’ dù cuộc đời trái ngang

Nữ ca sĩ Lệ Quyên sau khi đăng bài viết nói lên những cảm nhận của mình về một triết lý sống thì đã có vài antifan vào trang cá nhân của cô bình luận kém duyên khi cho rằng nữ ca sĩ đang có ý "đá xéo" vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ.