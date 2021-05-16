Lâm Vỹ Dạ: Cát-xê ‘khủng’ với hàng loạt game show, nhưng vẫn không hài lòng về những gì đang có

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005. Năm 2010 cô kết hôn với nghệ sĩ Hứa Minh Đạt, lập gia đình từ khá sớm, nay đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn được khen ngợi ngày càng "lột xác", nhuận sắc trông thấy.

Lâm Vỹ Dạ hiện là cái tên hot trong làng giải trí Việt khi cô xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, game show và là nghệ sĩ rất đắt show quảng cáo. Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên 8X gây ấn tượng cho khán giả với lối diến xuất hài hước tự nhiên.

Tuy nhiên, Hứa Minh Đạt lại rất gay gắt trong việc vợ có ý định "dao kéo", sau khi nghe Lâm Vỹ Dạ thổ lộ mong muốn, anh đã thẳng thắn: "Em không nên sửa bất cứ thứ gì trên khuôn mặt em. Toàn bộ gương mặt em phải giữ lại, còn những phần khác thì muốn làm gì làm". Vì vậy mà Lâm Vỹ Dạ đã giữ lại nét đẹp tự nhiên vốn có của mình cho đến hiện tại.

Có ngoại hình đẹp, nhưng Lâm Vỹ Dạ từng có lúc không tự tin về mình. Cô từng có ý muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho khuôn mặt hoàn thiện hơn: “Hiện tại thì em thấy gương mặt mình cũng khá là hoàn hảo, cho nên nếu được thì em sửa con mắt một chút xíu cho nó hai mí. Mũi em thì có đánh khối, em muốn chỉnh cho nó thẳng băng luôn. Môi em hơi mỏng, em thích môi mình phải mọng ra và nó vêu vêu. Em muốn cắt nọng cho mặt mình thon gọn, vline luôn.”

Khi bà xã gặp áp lực, Hứa Minh Đạt đã động viên an ủi vợ: "Cho dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu hay cả thế giới này có quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ bên em, không bao giờ để em một mình."

Bên cạnh người phụ nữ hạnh phúc là người chồng dành trọn tình yêu thương cho vợ

Ngoài ra, dù không đụng chạm “dao kéo”, nữ diễn viên cũng từng gặp phải áp lực ngoại hình vì tăng cân, khi đó cô đã hạ quyết tâm giảm 6kg để trông thon gọn hơn. Sau khi giảm cân thành công, cùng với sự thay đổi về phong cách ăn mặc và trang điểm, bà xã Hứa Minh Đạt được đánh giá ngày xinh đẹp rạng rỡ khiến ai nấy đều xuýt xoa.

'Đây là thiếu nữ đôi mươi chứ đâu phải mẹ hai con'

Trước khi trở thành ngôi sao đình đám như hiện tại, Lâm Vỹ Dạ từng có khoảng thời gian tạm gác hoạt động nghệ thuật tận 5 – 6 năm để tập trung lo gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Khi đó tôi chọn gia đình là do bất khả kháng. Lúc đó điều kiện kinh tế của mình cũng không tốt nên tôi không thể mua máy hút sữa hay thuê vú nuôi. Bánh Mì và Xá Xị cũng còn rất nhỏ, các con rất cần mẹ bên cạnh nên tôi cũng không thể bỏ con để đi làm được.

Mỗi lần nhìn đồng nghiệp diễn trên sân khấu, tự nhiên nước mắt tôi rơi. Đối với Lâm Vỹ Dạ, diễn viên nó không phải là cái nghề, mà nó là cái nghiệp của bản thân, nó luôn chảy trong từng mạch máu, mỗi ngày càng mãnh liệt hơn.”

Khi phải chọn xa sân khấu để toàn tâm lo gia đình, Lâm Vỹ Dạ từng bật khóc vì nhớ nghề

Và rồi, khi tái xuất trên con đường nghệ thuật, cô đã thật sự “bùng cháy”. Lâm Vỹ Dạ xuất hiện dày đặc trên các show truyền hình với màu sắc và hình ảnh biến hoá đa dạng. Có thể thấy, sau 5 - 6 năm vắng bóng, nữ diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung từ tính cách cho đến ngoại hình.

Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của Lâm Vỹ Dạ thật sự ấn tượng khi tên tuổi cô 'càn quét mọi mặt trận'

Là người phụ nữ có gia đình và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa hài lòng ở đó. Cô là người cầu tiến và không chấp nhận chuyện an phận. Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ luôn cố gắng để vươn lên để ngày một thành công hơn. Đối với gia đình cũng vậy, cô mong con cái học giỏi hơn, tốt hơn, cuộc sống vợ chồng cũng viên mãn hơn.

Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của gia đình nghệ sĩ

Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ, cô không tham lam nhưng là người rất tham vọng, dù ở vị trí nào cô cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Hiện tại, mức cát-xê của Lâm Vỹ Dạ cũng thuộc hàng cao trong giới nghệ sĩ, ngoài ra, cô còn gia nhập hội "nữ chủ tịch" trong showbiz Việt với việc nắm quyền điều hành một công ty giải trí.

'Từ đây hãy gọi Lâm Vỹ Dạ là nữ chủ tịch'

Showbiz có thị phi và ồn ào, tuy nhiên nếu được kiếp sau Lâm Vỹ Dạ vẫn mong mình là nghệ sĩ.

Ảnh: FBNV