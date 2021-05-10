Từng hứng trọn “gạch đá” khi công khai chuyện tình cảm, các cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi điều tiếng để có được hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ hiện tại.

Trấn Thành – Hari Won Kết thúc mối tình 9 năm với Tiến Đạt, không bao lâu sau khi chia tay, Hari Won liền bị bắt gặp tình tứ bên Trấn Thành. Điều này đã mang đến một cú sốc lớn cho khán giả. Khi công khai tình cảm, Hari Won và Trấn Thành đã bị “ném đá” dữ dội, thậm chí cặp đôi bị tẩy chay. Dư luận sôi sục, cả nước cho rằng Hari Won “tham phú phụ bần”, còn Trấn Thành là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm đẹp của Hari Won và Tiến Đạt. Kẻ 'tham phú phụ bần', kẻ thì làm người thứ ba, Trấn Thành - Hari Won từng bị mỉa mai là 'đôi lứa xứng đôi' Ở thời điểm đó, cả Trấn Thành và Hari Won đều bị “ghét cay ghét đắng”, nhiều người còn cầu họ sớm chia tay. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, khi yêu và cưới Trấn Thành, cô bị khán giả quay lưng, mất hình ảnh, mất show diễn. Nam diễn viên thì từng có ý định tự tử. Tuy nhiên, vượt qua mọi điều tiếng, cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau đến cùng. Hiện tại, công chúng đã thấy được họ đối với nhau là chân tình, cặp đôi cũng được công nhận và trở thành cặp vợ chồng đắt show nhất nhì Vbiz.

Trấn Thành - Hari Won, từ cặp đôi bị tẩy chay dữ dội đến cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt Thủy Tiên – Công Vinh Sau thời gian yêu nhau trong lặng thầm thì khi vừa công khai quan hệ tình cảm, Thủy Tiên – Công Vinh đã hứng rất nhiều búa rìu dư luận. CĐM cho rằng hai người lợi dụng nhau để nổi tiếng, dựa hơi nhau để đánh bóng tên tuổi. Trong khi Công Vinh là ngôi sao đình đám của bóng đá Việt thì Thủy Tiên chỉ là ca sĩ mới lập nghiệp. Thủy Tiên còn bị chỉ trích vì cô mà nam danh thủ xuống phong độ. Tình yêu của họ khi đó đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Thủy Tiên từng bị cho là 'ăn bám' Công Vinh để đánh bóng tên tuổi và khiến nam danh thủ xuống phong độ Cặp Beck – Vic Việt Nam năm ấy đứng giữa bủa vây dư luận vẫn vững vàng dựa vào nhau, cùng nắm tay nhau đi tiếp. Họ đã đập tan mọi nghi ngờ về tình yêu vụ lợi không bền vững bằng việc sống thật hạnh phúc.

Trong ngôi biệt thự sang trọng, Thủy Tiên – Công Vinh cùng cô con gái Bánh Gạo có cuộc sống viên mãn, là một trong những gia đình hot nhất Vbiz, một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ. Vượt qua mọi điều tiếng, cặp Beck - Vic Việt vẫn ngập tràn hạnh phúc với gia đình nhỏ, trở thành gia đình hot nhất nhì Vbiz Khánh Thi – Phan Hiển Điển hình cho cuộc tình sóng gió nhất nhì Vbiz, không thể bỏ qua cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển. Từng bị khán giả cả nước mỉa mai kịch liệt khi Khánh Thi không chỉ hơn chồng 12 tuổi mà nữ kiện tướng còn là cô giáo của Phan Hiển. Chuyện tình cảm của cặp đôi còn bị gọi là “loạn và vô đạo đức”, định kiến xã hội đã bám chặt lấy họ rất gay gắt. Tất cả mọi người đều cho rằng cặp đôi “đũa lệch” này sẽ không có được hạnh phúc. Cặp đôi từng bị 'ném đá' dữ dội vì là cô - trò, là chị - em, như thế là 'loạn, vô đạo đức' Tuy nhiên, họ đã mạnh mẽ và kiên trì với cuộc tình của mình, cùng nhau vượt qua sóng gió và trở thành một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz. 14 năm bên nhau, có với nhau hai thiên thần, Khánh Thi – Phan Hiển vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào, đằm thắm. Tình yêu không có lỗi, tình yêu không phải là thứ bị giới hạn bởi độ tuổi hay vai vế Tuy không tổ chức đám cưới nhưng cặp đôi đã được công nhận và không còn chịu đánh giá của dư luận nữa. Có lẽ cũng từ chuyện của họ mà xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu “chị - em”, showbiz cũng ngày càng có thêm cặp đôi chị em cách nhau nhiều tuổi và được ủng hộ nồng nhiệt. Ảnh: FBNV

Đăng ảnh cùng chồng trẻ nhưng bị chê 'giống bà cháu', Khánh Thi đáp trả khiến cư dân mạng 'cứng họng' Khánh Thi bất ngờ đáp trả những bình luận kém duyên của một số cư dân mạng bên dưới bài đăng hình ảnh hai vợ chồng trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-yeu-khong-co-loi-tu-cap-doi-bi-tay-chay-nem-da-kich-liet-den-cuoc-song-hon-nhan-vien-man-tinh-be-tinh-cua-3-cap-vo-chong-dinh-dam-vbiz-404421.html