Lệ Quyên thẳng thừng đáp trả antifan khi đột nhiên bị kéo vào lùm xùm 'đám nghệ sĩ'

Nữ ca sĩ Lệ Quyên sau khi đăng bài viết nói lên những cảm nhận của mình về một triết lý sống thì đã có vài antifan vào trang cá nhân của cô bình luận kém duyên khi cho rằng nữ ca sĩ đang có ý "đá xéo" vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ.

Vừa qua, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải trên trang cá nhân một bài viết chia sẻ những quan niệm của cô về vấn đề tiểu nhân và quân tử. Ca sĩ Lệ Quyên đăng tải bài viết chia sẻ về triết lý cuộc sống - Ảnh: FBNV Theo như bài đăng của nữ ca sĩ, chính vì “quân tử luôn hơn tiểu nhân về mọi mặt” nên những người xấu xa mới “luôn quay cuồng tìm cách hãm hại” họ khi có cơ hội. Vậy nên, Lệ Quyên có ý khuyên mọi người hãy đặt niềm tin đúng chỗ để tránh thất bại. Cô cũng tâm sự rằng: “Xã hội thật ra là sân khấu lớn nhất, ái ngại là khi ta không đủ tỉnh táo để biết mình đang là gì trong mắt người đời”.

Nguyên văn bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: Cắt màn hình Tuy đã khéo léo cho biết đây là những cảm xúc của mình khi xem một bộ phim, nhưng không ít cư dân mạng đã vào bắt bẻ và cho rằng Lệ Quyên đang cố ý “động chạm” đến lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ. Bình luận kém duyên của antifan và màn đáp trả 'cực gắt' của Lệ Quyên - Ảnh: Cắt màn hình Cụ thể, khi có người vào bình luận “Ai nói gì kệ ai. Dính vào lại mang thị phi người ta nói cho thì bảo lôi cả đám vào”. Nữ ca sĩ có màn đáp trả "cực gắt" khi cho rằng đây là cảm xúc của riêng cô, cô có quyền nói. Đồng thời khẳng định “chính những người hay suy diễn, xiên xỏ như em mới là trung tâm của rắc rối”.

Lệ Quyên tiếp tục màn 'khẩu chiến' với antifan - Ảnh: Cắt màn hình Ngoài ra, cô cũng không quên “cà khịa” antifan khi cho rằng “gia đình mình là gia đình văn hóa, đủ vui rồi” và nhắc nhở lần sau tuyệt đối đừng đề cập đến những “vấn đề tào lao” đó nữa. Hiện, màn "đáp trả" đã bị xóa mất nhưng vẫn được cộng đồng mạng nhanh tay chụp lại. Lệ Quyên khẳng định 'gia đình mình có văn hóa' - Ảnh: Cắt màn hình Những bình luận khác của cộng đồng mạng - Ảnh: Cắt màn hình Bên cạnh những comment kém duyên, không ít fan hâm mộ cũng để lại bình luận khen ngợi nữ ca sĩ là người sâu sắc, đồng thời muốn xin tên phim để xem chung với thần tượng.

Vợ nhạc sĩ Vinh Sử: Lo chồng qua đời lúc đang ngủ "Bây giờ ông ấy cứ ngủ vô thức, chẳng biết bao giờ tỉnh bao giờ ngủ. Mỗi lúc ăn uống thì tôi đánh thức dậy, mở mắt ăn, rồi lại ngủ" – vợ nhạc sĩ Vinh Sử nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-thang-thung-dap-tra-antifan-khi-dot-nhien-bi-keo-vao-lum-xum-dam-nghe-si-405361.html