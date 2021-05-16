Con gái 16 tuổi, Phương Thanh tuyên bố được trả ‘tự do’, ‘hớn hở bơi vào showbiz’ trước khi về làm ‘mẹ vợ’

Sao Việt 16/05/2021 12:11

Nhân dịp sinh nhật tuổi 16 của bé Gà, Phương Thanh cho biết mình sắp được "sổ lồng" và trở lại với sân khấu ca nhạc, hứa hẹn sẽ bùng nổ và "lợi hại hơn xưa".

Sáng nay ngày 16/5, nữ ca sĩ Phương Thanh đã vui mừng khoe trên trang cá nhân về ngày sinh nhật của bé Gà. Năm nay, cô bé đã bước vào tuổi 16 trăng tròn. 

Đáng chú ý, Phương Thanh đã rất vui về sự kiện này, còn dí dỏm tuyên bố: "Vậy là em Gà tròn 16 con trăng. Mom hoàn thành xong nhiệm vụ. 16 năm qua như 1 giấc mơ - 1 giấc mơ hú hồn luôn nha em Gà".

phuong thanh 1
Bé Gà - con gái ca sĩ Phương Thanh nay đã lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn hào hứng tự ví mình là "chị hai", và sau khi "việc nhà đã xong, Mom được trả "tự do" cá nhân, hớn hở bơi vào showbiz".

phuong thanh 2
Nhìn bức ảnh 'không biết ai chị ai em', Phương Thanh tự tin khoe và cho biết 'chị 2 chuẩn bị bước vào đời' sau khi hoàn thành nghĩa vụ với con gái nhỏ

Bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng sinh nhật cho bé Gà. DV Mai Thu Huyền: "Chúc bé Gà của mẹ Phương Thanh sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp và học giỏi nhé".

Các fan hâm mộ khác cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé: "Chúc bé Gà của mẹ Chanh thêm tuổi mới luôn xinh đẹp, học giỏi và ngoan nhé", "Chúc mừng sinh nhật bé Gà. Chúc em tuổi mới luôn bình an và hạnh phúc bên mẹ Chanh và gia đình, Gà nha"...

Đáng chú ý, trong phần bình luận này, nữ ca sĩ còn lên tiếng về thân thế của cô con gái và không quên chia sẻ lại khoảnh khắc bé Gà với cha ruột của mình.

phuong thanh 3
Bức ảnh bé Gà bên cha ruột nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ

Hầu hết phụ nữ trong cuộc đời đều trải qua những dấu mốc như sinh con, nuôi con lớn và đến 1 ngày phải gả con theo chồng. Phương Thanh cũng không tránh khỏi việc đó nên nữ ca sĩ đã tự mình dự đoán tương lai sau khi trở lại showbiz thì: "Hát thêm vài năm rồi lại lật đật bước về nhà chuẩn bị cột vô vị trí má vợ. Chắc em đi trốn ah".

phuong thanh 4
Nữ ca sĩ 'lầy lội' tự 'lên đồ' để chuẩn bị làm má vợ tương lai
phuong thanh 5
Phương Thanh đã từng rất bùng cháy trên sân khấu
phuong thanh 6
Nữ ca sĩ cho biết mình sắp trở lại và còn lợi hại hơn xưa

Thời gian qua, nữ ca sĩ "Trống Vắng" hạn chế tối đa việc ca hát, không thu ca khúc mới. Tuy nhiên, sắp tới Phương Thanh sẽ trình làng album hi-end “Trống vắng - Những ca khúc đỉnh nhất thâp niên 90” với chất lượng ghi âm đạt chuẩn quốc tế và phát hành dưới nhiều định dạng (CD, băng cối, đĩa than) nhằm phục vụ đa dạng khán giả hơn.

Ảnh: FBNV

 

Phương Thanh đăng ảnh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt và chia sẻ: 'Đang hẹn hò...'

Phương Thanh đăng ảnh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt và chia sẻ: 'Đang hẹn hò...'

Trong bức ảnh đại diện vừa cập nhật trên Facebook, Phương Thanh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt. Dòng chia sẻ kèm theo càng khiến dân mạng thích thú và tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh con gái Phương Thanh đĩa nhạc Trống vắng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"