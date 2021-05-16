Con gái 16 tuổi, Phương Thanh tuyên bố được trả ‘tự do’, ‘hớn hở bơi vào showbiz’ trước khi về làm ‘mẹ vợ’

Nhân dịp sinh nhật tuổi 16 của bé Gà, Phương Thanh cho biết mình sắp được "sổ lồng" và trở lại với sân khấu ca nhạc, hứa hẹn sẽ bùng nổ và "lợi hại hơn xưa".

Sáng nay ngày 16/5, nữ ca sĩ Phương Thanh đã vui mừng khoe trên trang cá nhân về ngày sinh nhật của bé Gà. Năm nay, cô bé đã bước vào tuổi 16 trăng tròn. Đáng chú ý, Phương Thanh đã rất vui về sự kiện này, còn dí dỏm tuyên bố: "Vậy là em Gà tròn 16 con trăng. Mom hoàn thành xong nhiệm vụ. 16 năm qua như 1 giấc mơ - 1 giấc mơ hú hồn luôn nha em Gà".

Bé Gà - con gái ca sĩ Phương Thanh nay đã lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ Đặc biệt, nữ ca sĩ còn hào hứng tự ví mình là "chị hai", và sau khi "việc nhà đã xong, Mom được trả "tự do" cá nhân, hớn hở bơi vào showbiz". Nhìn bức ảnh 'không biết ai chị ai em', Phương Thanh tự tin khoe và cho biết 'chị 2 chuẩn bị bước vào đời' sau khi hoàn thành nghĩa vụ với con gái nhỏ Bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng sinh nhật cho bé Gà. DV Mai Thu Huyền: "Chúc bé Gà của mẹ Phương Thanh sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp và học giỏi nhé".

Các fan hâm mộ khác cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé: "Chúc bé Gà của mẹ Chanh thêm tuổi mới luôn xinh đẹp, học giỏi và ngoan nhé", "Chúc mừng sinh nhật bé Gà. Chúc em tuổi mới luôn bình an và hạnh phúc bên mẹ Chanh và gia đình, Gà nha"... Đáng chú ý, trong phần bình luận này, nữ ca sĩ còn lên tiếng về thân thế của cô con gái và không quên chia sẻ lại khoảnh khắc bé Gà với cha ruột của mình. Bức ảnh bé Gà bên cha ruột nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Hầu hết phụ nữ trong cuộc đời đều trải qua những dấu mốc như sinh con, nuôi con lớn và đến 1 ngày phải gả con theo chồng. Phương Thanh cũng không tránh khỏi việc đó nên nữ ca sĩ đã tự mình dự đoán tương lai sau khi trở lại showbiz thì: "Hát thêm vài năm rồi lại lật đật bước về nhà chuẩn bị cột vô vị trí má vợ. Chắc em đi trốn ah". Nữ ca sĩ 'lầy lội' tự 'lên đồ' để chuẩn bị làm má vợ tương lai Phương Thanh đã từng rất bùng cháy trên sân khấu Nữ ca sĩ cho biết mình sắp trở lại và còn lợi hại hơn xưa Thời gian qua, nữ ca sĩ "Trống Vắng" hạn chế tối đa việc ca hát, không thu ca khúc mới. Tuy nhiên, sắp tới Phương Thanh sẽ trình làng album hi-end “Trống vắng - Những ca khúc đỉnh nhất thâp niên 90” với chất lượng ghi âm đạt chuẩn quốc tế và phát hành dưới nhiều định dạng (CD, băng cối, đĩa than) nhằm phục vụ đa dạng khán giả hơn. Ảnh: FBNV

Phương Thanh đăng ảnh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt và chia sẻ: 'Đang hẹn hò...' Trong bức ảnh đại diện vừa cập nhật trên Facebook, Phương Thanh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt. Dòng chia sẻ kèm theo càng khiến dân mạng thích thú và tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-16-tuoi-phuong-thanh-tuyen-bo-duoc-tra-tu-do-hon-ho-boi-vao-showbiz-truoc-khi-ve-lam-me-vo-405343.html