Mr. Đàm đột nhiên tiết lộ quá khứ có dính líu đến 'những trại giam lớn ở miền Nam'

"Ông Hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch, từng phải "bán sạch thanh xuân" vào đủ nghề để lăn lộn kiếm sống trước khi trở thành người cầm mic.

Những ngày gần đây, Vbiz liên tục rúng động bởi hàng loạt tin tức lùm xùm liên quan tới từ thiện. Đàm Vĩnh Hưng là cái tên cũng được công chúng chú ý vì xuất hiện trong các buổi "réo gọi" nghệ sĩ của bà Phương Hằng. Giữa hàng loạt nghi vấn, chỉ trích cách làm từ thiện của nghệ sĩ, đặc biệt là sau vụ nghệ sĩ Hoài Linh công khai chuyện "ngâm" tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ cho biết sẽ ngưng đại diện và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp tiền từ thiện. Một số cư dân mạng cho hay, "cây ngay không sợ chết đứng", không hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng lại có động thái "giận hờn" trách móc "làm ơn mắc oán" giữa lúc Vbiz đang "dầu sôi lửa bỏng". Một số người dân khác lại bày tỏ sự tiếc nuối vì những đóng góp chân thành trước đó của Mr. Đàm. Khi đang được công chúng quan tâm chú ý xem những động thái tiếp theo sau khi ngừng đại diện mạnh thường quân làm từ thiện, mới đây, giọng ca "Tiếng gió xôn xao" bất ngờ chia sẻ câu chuyện về "Nhật ký tuổi 19" của đời mình.

Những chia sẻ mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình Theo đó, trong bài viết trên trang cá nhân, anh "ngược dòng ký ức", trở về tuổi 19, cái thuở mới bắt đầu bước chân vào đời, lao vào kiếm sống ở Sài Gòn. Theo anh, lúc này, Đàm Vĩnh Hưng 19 tuổi đang ở vạch "âm zero" - đến nỗi "muốn mua một hộp băng vệ sinh cho em gái mình cũng không có". Sau 30 năm "lăn lộn", nam nghệ sĩ tự ngẫm, đã từng "vấp ngã với không biết bao nhiêu vết thương lớn bé in hằn trên cơ thể lẫn tâm hồn". Trong tâm sự mới nhất, anh không quên nhắc lại quá khứ đầy nước mắt khi từng lăn lộn những trại giam lớn ở miền Nam để gặp "Má" của mình. "Ông Hoàng nhạc Việt" cũng cho biết, từng phải "bán sạch thanh xuân" vào đủ nghề để lăn lộn kiếm sống trước khi trở thành người cầm mic: Bán thuốc lá trước rạp hát, may quần gia công, đứng máy dệt vải mướn, xay bột, bán tạp hoá, bán đồ trả góp, canh giờ bật máy cho khách hát karaoke, cho thuê máy game cầm tay, làm tóc, make up...

Sau 30 năm đó, "ông Hoàng" nhận định, đã thay đổi cục diện đời mình, và tiết lộ mong muốn "xây nhà thật to để rửa hận vì suốt ngày cứ bị đuổi ra khỏi nhà!". 'Ông Hoàng nhạc Việt' đăng tải một bức ảnh trầm ngâm bên dưới bài viết khiến ai cũng tò mò - Ảnh: FB Được biết, về hoàn cảnh gia đình, trước đây Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ với truyền thông: “Khi tôi và em gái trở về TP.HCM, chúng tôi không có cha mẹ bên cạnh. Bởi lúc ấy mẹ tôi phải vào tù còn ba phải về với mẹ cả. Tôi nương tựa bà ngoại và một mình bươn chải lo cuộc sống”. Ngoài ra, thuở mới vào nghề, anh khẳng định chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường ca hát. Anh đến với ánh đèn sân khấu bằng sự thèm khát và đam mê đến nỗi không cần trả lương. Thậm chí, anh có thể nhịn đói, nhịn khát nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu, "ông Hoàng nhạc Việt" như được sống với chính mình. Đàm Vĩnh Hưng và mẹ - Ảnh: Internet Một số cư dân mạng đồn đoán có lẽ sau 30 năm lập nghiệp, Mr. Đàm sẽ viết hồi ký cho riêng mình. Bài viết chỉ là một trong những bước khởi đầu của anh cho cuốn tự truyện mang tên mình. Tuy nhiên, đây chỉ là suy luận của cư dân mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ để lại lời cảm thông, động viên đến "người tình chưa bao giờ cưới" của Mỹ Tâm. Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình "Đúng là ai cũng có một tuổi thơ. Có người tuổi thơ thật sung túc. Có người tuổi thơ thật nhạt nhòa. Có người lại bôn ba. Có người lại bên vòng tay ấm áp che chở của ba mẹ. Có người tuổi thở côi cút.... nhưng những điều đó sẽ là một kí ức tiếp cho sự nỗ lực của ngày hôm nay", "Lời tự sự của Hưng càng đọc càng da diết khát vọng", "Cảm ơn những ngày tháng khó khăn ấy đã tạo nên một Đàm Vĩnh Hưng không bị pha trộn giữa đám đông của ngày hôm nay", "Mong cuộc sống của anh về sau bình yên hơn".

Đàm Vĩnh Hưng lộ ảnh nhập viện sau tuyên bố ngừng từ thiện: 'Khi đau ốm nghệ sỹ cũng phải giấu và luôn ra vẻ không có gì' Vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ bài viết cảm ơn các bác sĩ đã điều trị cho anh kèm hình ảnh bản thân nằm trong bệnh biện khiến nhiều người xôn xao.

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