Mâu Thủy tâm sự cuộc sống làm mẹ bỉm sữa: Đầu bù tóc rối, người toàn mùi sữa, sụt hẳn 7kg trong vòng 2 tháng

Mâu Thủy tâm sự bình thường bản thân đều ở trong tình trạng 'đầu bù tóc rối' khi chăm sóc quý tử đầu lòng.
- Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa'
- Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc
Vào giữa tháng 2 vừa qua, Mâu Thủy đã hạ sinh quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày trông ngóng. Kể từ đó cô tạm thời lui về ở ẩn để toàn tâm toàn ý vun vén gia đình nhỏ và chăm sóc con trai. Mới đây trên trang cá nhân, Mâu Thủy đã cập nhật cuộc sống hiện tại tới đông đảo người hâm mộ. Dù bị tụt cân "không phanh", tuy nhiên cô nàng tỏ ra khá lạc quan và vui vẻ tiếp nhận sự thay đổi của cơ thể sau sinh.
Cụ thể người đẹp vui vẻ cho biết: 'Mấy khi bà đẻ vui vẻ chụp vài tấm hình, chứ bình thường đầu xù tóc rối người toàn mùi sữa. Trộm vía chăm con xuống cân không phanh, mọi người hỏi chăm có cực không thì Thủy mạnh dạn nói rằng 2 tháng xuống 7 kg thì mọi người nghĩ xem có cực không? Dù vậy nhưng vẫn đủ sữa cho con ti, còn có dư trữ đông nữa'.
Mâu Thủy chia sẻ, ban đầu không thuê vú em, muốn tự làm mọi việc. Khi bước vào thực tế, cô vỡ lẽ vì không như tưởng tượng. Hai ngày đầu, Mâu Thủy áp lực trước việc cho con bú hai tiếng một lần, tắm rửa, thức khuya dậy sớm khi bé quấy khóc. Hiện cô dần thích ứng với đồng hồ sinh học mới, ăn ngủ theo giờ giấc của con. Cô nói khi làm quen với việc của mẹ 'bỉm sữa', cô nhận ra em bé là món quà vô giá, không phải gánh nặng.
Sau khi sinh con, Mâu Thủy đã bắt đầu tập Yoga để nâng cao sức khỏe và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Trên tài khoản cá nhân, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh "nửa kia" và quý tử đầu lòng. Xuyên suốt những tấm hình trong thời gian gần đây, nàng Á hậu luôn nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc.
Mâu Thủy sinh năm 1992, đoạt giải quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019 và là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mốt trong nước.