Mâu Thủy tâm sự cuộc sống làm mẹ bỉm sữa: Đầu bù tóc rối, người toàn mùi sữa, sụt hẳn 7kg trong vòng 2 tháng

Vào giữa tháng 2 vừa qua, Mâu Thủy đã hạ sinh quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày trông ngóng. Kể từ đó cô tạm thời lui về ở ẩn để toàn tâm toàn ý vun vén gia đình nhỏ và chăm sóc con trai. Mới đây trên trang cá nhân, Mâu Thủy đã cập nhật cuộc sống hiện tại tới đông đảo người hâm mộ. Dù bị tụt cân "không phanh", tuy nhiên cô nàng tỏ ra khá lạc quan và vui vẻ tiếp nhận sự thay đổi của cơ thể sau sinh.

Dù bị tụt cân "không phanh", tuy nhiên cô nàng tỏ ra khá lạc quan và vui vẻ tiếp nhận sự thay đổi của cơ thể sau sinh - Ảnh: FBNV

Cụ thể người đẹp vui vẻ cho biết: 'Mấy khi bà đẻ vui vẻ chụp vài tấm hình, chứ bình thường đầu xù tóc rối người toàn mùi sữa. Trộm vía chăm con xuống cân không phanh, mọi người hỏi chăm có cực không thì Thủy mạnh dạn nói rằng 2 tháng xuống 7 kg thì mọi người nghĩ xem có cực không? Dù vậy nhưng vẫn đủ sữa cho con ti, còn có dư trữ đông nữa'.