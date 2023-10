Mâu Thủy tâm sự cuộc sống làm mẹ bỉm sữa: Đầu bù tóc rối, người toàn mùi sữa, sụt hẳn 7kg trong vòng 2 tháng

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh con, Mâu Thủy đã bắt đầu tập Yoga để nâng cao sức khỏe và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Trên tài khoản cá nhân, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh "nửa kia" và quý tử đầu lòng. Xuyên suốt những tấm hình trong thời gian gần đây, nàng Á hậu luôn nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc.

Á hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh con - Ảnh: FBNV

Mâu Thủy sinh năm 1992, đoạt giải quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019 và là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mốt trong nước.