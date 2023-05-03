Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này!

Sao Việt 03/05/2023 10:34

''Ông hoàng phòng vé'' Thái Hòa cùng vợ đi cinetour nhận nhiều sự chú ý. Cả hai đã không ngần ngại thể hiện tình cảm trước nhiều ống kính.

Sau khi kết hôn với vợ kém 11 tuổi là Hồng Thu vào năm 2012, Thái Hòa hiếm khi chia sẻ về nửa kia của mình trên truyền thông báo chí. Anh cũng hạn chế cho bà xã xuất hiện tại các sự kiện cùng mình. Trong bài phỏng vấn mới đây, nam nghệ sĩ hài hiếm hoi nhắc về vợ với tất cả sự yêu thương và biết ơn. 

''Tôi may mắn vì có người bạn đời bên cạnh đồng hành, chia sẻ áp lực công việc. Những vai diễn, kịch bản của tôi cô ấy đều là người đầu tiên xem và cho những lời nhận xét chân tình. Sống trong nghề lâu nên tôi thích nghe ý kiến từ người ngoài nghề hơn là đồng nghiệp. Bà xã cũng luôn chu toàn mọi việc để tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Không dễ gì để một người vợ thấu hiểu công việc cho chồng như thế'' - nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 1
Thái Hòa và Hồng Thu kết hôn vào năm 2012 - Ảnh: Internet
Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 2
Thái Hòa và vợ đã đã có với nhau một cậu con trai đáng yêu kháu khỉnh giống bố - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ lại đoạn clip cực thú vị và bất ngờ về Thái Hòa và vợ. Lần đầu tiên bà xã của "Ông hoàng phòng vé" tháp tùng chồng đi cinetour. Thái Hòa luôn nắm chặt tay vợ khi di chuyển giữa đám đông. Còn bà xã thì không ngại ngần ôm nam diễn viên từ phía sau và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 3
Thái Hòa đưa vợ đi cinetour cùng mình - Ảnh: Internet
Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 4
Dân tình vô tình chụp lại khoảnh khắc 'tình bể bình' của nam diễn viên và vợ - Ảnh: Internet

Không chỉ thế, trong thời gian chồng và mọi người giao lưu với khán giả, vợ Thái Hòa đứng ở một góc chăm chú theo dõi và cổ vũ cho ông xã. Sự thể hiện tình cảm của bà xã nam diễn viên khiến mọi người lụi tim.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân hiện tại, Thái Hòa đã trải qua cuộc hôn nhân ''chị em'' cùng với Cát Phượng. Cả hai đã có thời gian sinh sống 4 năm cùng nhau sau đường ai nấy đi và có với nhau một cậu con trai thông minh và đáng yêu. 

Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 5
Nam diễn viên từng có cuộc hôn nhân đỗ vỡ với Cát Phượng trước khi lấy Hồng Thu - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh vẫn xem vợ cũ như một người bạn, cả hai vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con trai. Thái Hòa cũng hỗ trợ vợ cũ về những khoảng chi tiêu tiền học hành của con trai cùng Cát Phượng.

Diễn viên Thái Hòa 'tình bể bình' với vợ trẻ kém 11 tuổi, thể hiện tình cảm bằng cách này! - Ảnh 6
''Ông hoàng phòng vé'' hiện tại đang có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet
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