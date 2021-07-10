Cuộc sống an yên, sự nghiệp thành công của 'ông vua phòng vé' Thái Hòa sau nhiều năm ly hôn Cát Phượng

Trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân, Thái Hòa đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất khi đảm đương nhiều vai trò diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất.

Thái Hòa - Cát Phượng từng là một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt ở nhưng năm 2000. Sau 4 năm yêu nhau và có con, Cát Phượng lên xe hoa với Thái Hòa. Cả 2 chỉ có đúng 1 tuần hạnh phúc rồi lại ly hôn. Thái Hòa và Cát Phượng kết hôn sau 4 năm yêu nhau rồi ly dị sau 1 tuần chung sống - Ảnh: Internet Theo chia sẻ của nam diễn viên, vì Cát Phượng khi đó đã là 1 tên tuổi lớn nhưng anh vẫn chỉ là một diễn viên vẫn loay hoay trên con đường sự nghiệp cộng thêm nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc ly hôn quá nhanh sau khi về chung 1 nhà. Khi nhận ra mình và vợ tuy đã yêu nhau được hơn 4 năm trước khi cưới nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, anh quyết định ly dị và chỉ nói với Cát Phượng đúng 5 chữ: "Viết đơn đi tôi ký".

Con trai Bom của Cát Phượng và Thái Hòa nay đã 18 tuổi - Ảnh: FBNV Sau đó, anh và Cát Phượng vẫn tiếp tục ở chung 1 nhà nhưng dùng 2 căn phòng khác nhau, đến tận năm 2006 mới chính thức đường ai nấy đi. Anh chia sẻ, điều làm mình tiếc nuối nhất trong cuộc hôn nhân này chính là bé Bom vì theo anh con trẻ chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất khi 1 cuộc hôn nhân đỗ vỡ. Sau khi ly hôn anh vẫn cùng nuôi con với Cát Phượng. Phải mất đến 6 năm sau khi ly hôn với Cát Phượng, anh mới tìm được bến đỗ mới. Năm 2012, Thái Hòa tái hôn cùng Hồng Thu - người vợ kém nam diễn viên tới tận 11 tuổi. Được biết, vợ sau của nam diễn viên không phải người trong ngành giải trí, cô từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế và làm trợ lý giám đốc trong một công ty Hàn Quốc. Từ ngày sinh con, cô lui về làm người vợ đảm đang, chăm lo cuộc sống gia đình, thi thoảng có buôn bán online để kiếm thêm thu nhập.

Thái Hòa tái hôn với vợ sau vào năm 2012 - Ảnh: Internet Anh có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV Chia sẻ về vợ trong cuộc sống đời thường, Thái Hòa nói: "Vợ tôi cũng như những người phụ nữ bình thường khác, cũng có nhiều tính cách không tốt như hay làm rớt đồ, thích ăn ngon, mê mua sắm cho chồng con... Dù có những tính cách như vậy nhưng với tôi như vậy là đã quá đủ, tôi chỉ cần vợ mình như vậy mà không muốn cô ấy thay đổi bất cứ điều gì". Hiện nay, sau 9 năm kết hôn, Thái Hòa vẫn hạnh phúc bên con trai Nemo và bà xã Hồng Thu. Tèo Em là bộ phim đã góp phần định hình cái tên Thái Hòa - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn lần 2, sự nghiệp của Thái Hòa có nhiều chuyển biến đáng kinh ngạc. Anh trở thành "ông hoàng phòng vé" khi sản xuất hàng loạt bộ phim khuấy đảo màn ảnh rộng như Để Mai Tính 2, Tèo Em, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Long Ruồi... Tạo hình của Thái Hòa trong Để Mai Tính 2, bộ phim này đã thu về doanh thu hơn 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu vào năm 2014 - Ảnh: Chụp màn hình Sau nhiều năm trở thành đạo diễn, nhà sản xuất và vắng bóng với vai trò diễn viên, mới đây Thái Hòa đã gặp lại khán giả với vai diễn Ngọc trong phim Cây Táo Nở Hoa hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vào vai người anh cả trong gia đình, Thái Hòa gần như sống cùng Ngọc trong 1 thân xác. Vợ nam diễn viên chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa: "Anh Hòa đã khóc rất nhiều cho vai Ngọc. Anh ấy luôn diễn rất nhanh mỗi cảnh phim và có vô số cảnh diễn như lên đồng. Anh Hòa tuyệt vời lắm, là thần tượng của cả đoàn. Có những lần, anh quay phim của đoàn đang cầm máy quay anh Hòa, bị anh Hòa làm cho cảm động, phải quay mặt đi quệt nước mắt, không dám để cho mọi người thấy". Vai diễn Ngọc của Thái Hòa trong Cây Táo Nở Hoa mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc - Ảnh: Chụp màn hình Đạo diễn Võ Thạch Thảo tiết lộ lý do chọn Thái Hòa vào vai Ngọc là vì tìm mãi chưa được diễn viên phù hợp thì anh nhớ ra Thái Hòa. Thái Hòa có nhan sắc bình thường nhưng lại đúng tuổi và có nét tường trải là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Ngọc.

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