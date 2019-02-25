Con trai Cát Phượng giống Thái Hòa như một bản sao hoàn hảo

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie bên con trai cực tình cảm. Có thể thấy, bé Bom rất thương mẹ và liên tục dành cho Cát Phượng những cử chỉ quan tâm như ôm hôn, cài áo giúp nữ danh hài.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi độ dễ thương vô đối của hai mẹ con thì cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi bé Bom càng lớn càng giống Thái Hòa như hai giọt nước. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, con trai Cát Phượng trông như phiên bản Thái Hòa ngày còn trẻ. Cậu bé giống cha như đúc từ nụ cười, đôi mắt, chiếc mũi và thậm chí là cả khuôn mặt khi nhìn từ góc nghiêng.