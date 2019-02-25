Con trai Cát Phượng giống Thái Hòa như một bản sao hoàn hảo

Con trai Cát Phượng càng lớn càng giống ba như đúc từ gương mặt, nụ cười cho đến vóc dáng.
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Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie bên con trai cực tình cảm. Có thể thấy, bé Bom rất thương mẹ và liên tục dành cho Cát Phượng những cử chỉ quan tâm như ôm hôn, cài áo giúp nữ danh hài.
Bên cạnh những bình luận khen ngợi độ dễ thương vô đối của hai mẹ con thì cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi bé Bom càng lớn càng giống Thái Hòa như hai giọt nước. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, con trai Cát Phượng trông như phiên bản Thái Hòa ngày còn trẻ. Cậu bé giống cha như đúc từ nụ cười, đôi mắt, chiếc mũi và thậm chí là cả khuôn mặt khi nhìn từ góc nghiêng.
Bé Bom là kết quả từ cuộc hôn nhân chóng vánh giữa Thái Hòa và Cát Phượng. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", bé Bom sống cùng mẹ nhưng vẫn thường xuyên được gặp gỡ ba để gắn kết tình cảm. Trong showbiz, hiếm có cặp đôi nào chia tay lại êm đẹp như Cát Phượng và Thái Hòa. Họ chưa bao giờ kể xấu nhau, luôn dành cho đối phương sự trân trọng và xem nhau như bạn bè.
Hiện tại, Thái Hòa cũng đã có vợ mới. Trong khi đó, Cát Phượng cũng đang hạnh phúc bên chồng kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn. Bé Bom ở chung nhà với Cát Phượng và được "chú Tuấn" thương như con đẻ.