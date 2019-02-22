Cát Phượng khóc, nói về lý do Kiều Minh Tuấn không chịu ngủ chung giường

Cát Phượng cho biết, trong suốt thời gian quay phim Kiều Minh Tuấn nhất định không ngủ chung giường cùng vợ.

Nửa năm sau scandal tình cảm ồn ào giữa Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy, vợ chồng Cát Phượng đã trở về cuộc sống bình thường như trước. Mới đây, cặp đôi đã tái xuất trong một dự án phim ảnh với vai diễn đầy nội tâm.

Tại buổi họp báo ra mắt phim mới, cặp vợ chồng gây bất ngờ khi tiết lộ thời gian qua không ngủ chung giường vì muốn tìm cảm xúc khi vào vai. Ban đầu, Cát Phượng rất sốc, không đồng ý với đề nghị này của Kiều Minh Tuấn nhưng rồi phải cảm ơn anh vì điều đó.

“Tôi về tới khách sạn thì Tuấn ngủ riêng, tôi thấy lạ và lúc đó đâm ra giận. Tuấn mới nói là mình tách ra đi em, lúc đó cảm xúc khi diễn nó sẽ tốt hơn là mình cứ gần nhau hoài. Sau khi làm theo và tôi thấy điều đó rất đúng, phải cảm ơn Tuấn vì điều này”, Cát Phượng tâm sự.

Cát Phượng bật khóc trong buổi họp báo ra mắt phim mới - Ảnh: Internet

Cát Phượng cho biết, để tạo cảm xúc cho vai diễn nên Kiều Minh Tuấn kiên quyết không ngủ chung giường với vợ trong suốt thời gian quay phim - Ảnh: Internet

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có hơn 10 năm sánh bước bên nhau. Theo lời nữ danh hài, tuy cặp đôi chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn và được gia đình hai bên chấp nhận.

Thời gian qua, do vướng phải nhiều ồn ào nên hai vợ chồng né tránh xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, mới đây Cát Phượng khẳng định tình cảm giữa vợ chồng họ đã tốt đẹp lại như xưa.

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