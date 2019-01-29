Cát Phượng bất ngờ tung ảnh tình tứ bên Kiều Minh Tuấn sau hàng loạt ồn ào

Thời điểm năm mới gần kề, Cát Phượng bất ngờ tung ảnh tình tứ bên Kiều Minh Tuấn đập tan nghi vấn rạn nứt.
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Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Cát Phượng bất ngờ tung lên trang cá nhân bộ ảnh đón xuân rực rỡ bên Kiều Minh Tuấn. Cặp đôi cùng diện áo dài mang không khí ngày Tết và tươi cười rạng rỡ bên nhau. Trong khi Cát Phượng khoe vẻ ngoài tươi trẻ với áo dài yếm màu vàng thì Kiều Minh Tuấn lại chọn họa tiết chấm bi màu xanh nhã nhặn. Đôi vợ chồng tạo dáng hài hước bên những cây đào, cây mai tượng trưng cho năm mới.
Có thể thấy, mối quan hệ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã ổn định trở lại sau nhiều tháng dính ồn ào. Thời gian qua, Cát Phượng cũng hạn chế nói về chồng trẻ trên mạng xã hội để tránh nhận phải những lời bàn tán không hay. Thi thoảng, cặp đôi có xuất hiện ở các sự kiện của giới giải trí nhưng không thoải mái thể hiện tình cảm như trước.
Giữa năm 2018, Kiều Minh Tuấn vướng phải nghi án qua lại với diễn viên An Nguy sau khi cùng hợp tác trong phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Thời gian sau đó, nữ diễn viên này bất ngờ quay lại tố Cát Phượng đứng sau lưng chỉ đạo mọi chuyện.
Câu chuyện càng ồn ào hơn khi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tổ chức họp báo nhưng không giải thích thỏa đáng với người hâm mộ. Dù vậy, sau tất cả cặp đôi vẫn quyết định tha thứ cho nhau. Nữ danh hài cho biết, tình cảm vun đắp 10 năm với Kiều Minh Tuấn quan trọng hơn tất cả nên sẽ không buông tay.