Xót xa hình ảnh Cát Phượng gầy gò hốc hác đi nhiều sau scandal của Kiều Minh Tuấn

Nhan sắc của Cát Phượng xuống cấp thấy rõ sau thời gian dài chịu áp lực từ scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Hai tháng từ khi xảy ra scandal giữa Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy, Cát Phượng hạn chế tối đa việc chia sẻ ảnh tình cảm bên chồng trẻ trên mạng xã hội. Mặc dù vẫn quyết định tha thứ cho Kiều Minh Tuấn nhưng nữ diễn viên không còn nói về anh nhiều như trước đây. Ngay cả nam diễn viên Em chưa 18 cũng không có một động thái nào chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với bà xã hơn tuổi.

Sau thời gian yên ắng, mới đây cặp vợ chồng bất ngờ xuất hiện cực tình tứ tại một buổi ra mắt phim. Cả hai tay trong tay và cười rất tươi trước ống kính. Có thể thấy, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn đang hạnh phúc chứ không phải rạn nứt như lời đồn. Tuy vậy, cả hai diễn viên đều xuống sắc và gầy đi khá nhiều. Cát Phượng từng được khen trẻ hơn tuổi thật nhưng giờ đây trông chị cũng tiều tụy và hốc hác hơn bởi những áp lực từ scandal trước đó của chồng trẻ.

Cát Phượng xuống sắc thấy rõ sau thời gian dài chịu áp lực từ scandal của chồng trẻ - Ảnh: Internet

Cặp đôi tình tứ xuất hiện ở một buổi ra mắt phim mới đây - Ảnh: Internet

Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Cát Phượng chọn cách tha thứ cho Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 10 năm bên nhau đầy hạnh phúc. Tuy cách nhau 18 tuổi nhưng cặp đôi rất hợp nhau về tính cách lẫn quan điểm sống. Mối tình chị em đẹp như ngôn tình này cũng không ít lần được ca ngợi trên sóng truyền hình khiến nhiều người ngưỡng mộ và chia sẻ rần rần. Tuy nhiên, thời gian trước Kiều Minh Tuấn đã "cảm nắng" diễn viên An Nguy gây ảnh hưởng không nhỏ cho mối quan hệ của họ.

Kiều Minh Tuấn hành động lạ giữa ồn ào An Nguy tố Cát Phượng đạo diễn mọi chuyện Trong khi An Nguy và Cát Phượng đều đã lên tiếng thì Kiều Minh Tuấn lặng lẽ khóa Facebook và không hề ra mặt bảo vệ ai.

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