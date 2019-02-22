Cát Phượng tiết lộ về ‘người đàn ông’ duy nhất khiến cô hy sinh mọi thứ, không phải Kiều Minh Tuấn

Dòng tâm sự Cát Phượng viết về con trai ruột khiến nhiều người xúc động bởi tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả.

Cát Phượng nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ khi chia sẻ bài viết với tựa đề: “Hạnh phúc của mẹ là gì?”. Không phải giàu sang phú quý, sống trong tiền tài nhung lụa, hạnh phúc của Cát Phượng từ khi sinh con đến hiện tại chỉ là được thấy con trai vui vẻ, khỏe mạnh, được nhìn thấy sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần của con mỗi ngày. Con hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc của mẹ. Để mang đến cho con tiếng cười, Cát Phượng sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vô điều kiện và không cần đền đáp.

Cát Phượng tâm sự xúc động về con trai - Ảnh: FBNV "Hạnh phúc của mẹ là gì? Hạnh phúc của mẹ là khi con vừa lọt lòng, mẹ sờ nắn tay chân mặt mũi con khi thấy con hoàn toàn lành lặn! Hạnh phúc của mẹ, là khi con biết lật, bò, chập chững đi và ê a những từ: măm, ma, ba... Hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con mỗi ngày mỗi lớn. Thông minh, học không cần giỏi chỉ cần con hiểu hết những gì thầy cô truyền dạy. Con trai Cát Phượng - Thiên Minh, tên thân mật thường gọi là Bom. Cậu bé sống với mẹ từ nhỏ và rất biết tự lập - Ảnh: FBNV Cậu bé là con trai của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa - Ảnh: FBNV Hạnh phúc của mẹ là được thấy con cười đùa với chúng bạn. Thấy con ngoan và lễ phép, biết kính trên, nhường dưới. Đặc biệt, hạnh phúc của mẹ là khi thấy thật sự con mình ngày một lớn và khỏe mạnh, không vướng phải bất cứ căn bệnh nào. Nhất là bệnh tự kỷ!

Hạnh phúc của mẹ là cho con vô điều kiện, hy sinh cho con cũng vô điều kiện. Miễn sao con khỏe mạnh, con vui sống. Sống tích cực và sống có ý nghĩa. Với mẹ vậy là đủ, là hạnh phúc của mẹ. Cát nghĩ, tất cả những ai đã là mẹ sẽ thấu những gì Cát nói...", Cát Phượng viết. Dân mạng xúc động khi đọc dòng tâm sự ý nghĩa của Cát Phượng - Ảnh: FBNV Kèm theo đó, bà mẹ một con cũng gây xúc động khi đăng tải loạt ảnh của Thiên Minh. Dưới phần bình luận, Cát Phượng nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của cư dân mạng.

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