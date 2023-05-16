Danh ca Tuấn Ngọc thừa nhận 'Nhờ âm nhạc mới trở thành người đàng hoàng', U80 giọng hát vẫn truyền cảm

Danh ca Tuấn Ngọc là giọng ca huyền thoại của làng nhạc Việt, mới đây ông đã có những chia sẻ về âm nhạc và câu chuyện cuộc đời của chính mình.

Danh ca Tuấn Ngọc (tên thật là Lữ Tuấn Anh), ông được sinh ra trong gia đình có cha làm nghệ thuật là nghệ sĩ Lữ Liên. Sở hữu tài năng âm nhạc thiên bẩm từ nhỏ, lớn lên Tuấn Ngọc được ''mài dũa'' giọng ca qua nhiều năm, ông sở hữu chất giọng ông truyền cảm, lay động lòng người. Hiện nay đã trở thành một huyền thoại âm nhạc trong lòng người Việt Nam cùng với Chế Linh, Thái Châu, Elvis Phương,... Nam danh ca Tuấn Ngọc Xuất hiện trong chương trình ca sĩ Tuấn Ngọc không chỉ mang đến cho người nghe phút giây lãng mạn với những bản tình ca mà ông còn chia sẻ thêm về con đường âm nhạc của mình.

Tại đây ông dã chia sẻ với công chúng rằng nhờ âm nhạc ông đã sống tử tế và sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Ông sống và làm việc hơn nửa đời người vì nghiệp hát, âm nhạc chiếm hết thời gian khiến ông không suy nghĩ vẩn vơ hay tụ tập bạn bè. Nam ca sĩ cho biết các con ông không theo nghiệp của cha, điều này làm ông có hơi buồn tuy nhiên cuộc sống là do mỗi người tự quyết định ông không thể cưỡng cầu theo ý muốn được. U80 vẫn phong độ ngời ngời, ông tham gia chia sẻ câu chuyện cuộc đời trong Giao lộ thời gian số 22 Tài năng của ông được ''đánh thức'' mạnh mẽ từ những năm cuối thập niên 1950, khi nhạc Mỹ du nhập vào Việt Nam thì Tuấn Ngọc chuyển từ nhạc Việt sang hát nhạc Mỹ. Đến năm 13 tuổi, danh ca Tuấn Ngọc đã theo chân những nghệ sĩ lớn tuổi đi hát tại những câu lạc bộ Mỹ.

Ban nhạc The Strawberry Four, từ trái qua: Đức Huy, Tùng Giang, Tuấn Ngọc, Billy Shane Nam danh ca còn chia sẻ gia đình chính là nơi để ông an tâm theo đuổi con đường của những nốt nhạc bay bổng, ông khẳng định nếu không có gia đình ông sẽ không thể nào phát triển sự nghiệp trong bình yên và có thể sẽ trở thành một nghệ sĩ lông bông. Ông cho rằng cuộc đời là những cám dỗ không thể lường trước được, nghệ sĩ luôn có tâm hồn lãng mạng vì vậy càng phải sống thật tử tế, đặt đạo đức lên hàng đầu, không sống một cuộc sống bê bối. Danh ca Tuấn Ngọc và người vợ tào khang Đầu năm 2019, Tuấn Ngọc nhận lời làm huấn luyện viên trong chương trình The Voice – Giọng Hát Việt và trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử gameshow này. Giải quán quân trong Giọng Hát Việt 2019 là Đức Thịnh – học trò của Tuấn Ngọc. Cho đến hiện tại nam danh ca vẫn sở hữu chất giọng trầm ấm khiến ai nghe cũng phải thổn thức trong tim. Danh ca Tuấn Ngọc làm BGK cho Giọng hát Việt 2019 Giọng hát của nam danh ca có thể đi sau vào trí nhớ và trái tim của mỗi khán giả

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