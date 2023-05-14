Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!'

Sao Việt 14/05/2023 16:53

Trong đêm diễn ‘Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt’, người nhạc sĩ tài hoa đã không ngừng gửi lời cảm ơn đến 4.000 khán giả vì đã đến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Nhạc sĩ Trần Tiến vừa trải qua thời gian điều trị ung thư vòm họng suốt 2 năm qua. Mới đây, nam nhạc sĩ đã tổ chức một đêm nhạc riêng kỷ niệm mang tên 'Nửa thế kỉ phiêu bạt' để đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau thời gian vắng bóng.

Tại đêm nhạc, ông có chia sẻ về ca khúc Không gục ngã được sáng tác trong những ngày nằm viện khiến ai nấy cũng xúc động. Ông cho biết ý nghĩa bài hát nhằm động viên ý chí của bản thân và nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nhưng vẫn muốn cống hiến đến khi ngừng thở.

Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 1
Nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những cây đại thụ của làng nhạc Việt Nam 
Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 2
Nhạc sĩ Trần Tiến quay trở lại với ánh đèn sân khấu sau 2 năm bạo bệnh

Không chỉ vậy, dưới ánh đèn sân khấu, giọng hát mộc mạc của nghệ sĩ Trần Tiến vang lên khiến hơn 4.000 khán giả có mặt thổn thức khôn nguôi. Hình ảnh ''gã du ca'' từ lúc thiếu thời đến lớn hiện trên màn hình khiến khán giả ''vỡ òa'' cảm xúc, vỗ tay tán thưởng, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt. 

Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 3
Nhạc sĩ Trần Tiến trong đêm nhạc 'Nửa thế kỉ phiêu bạt' đầy cảm xúc 

Nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện với chiếc áo thun trắng bên ngoài chiếc áo khoác ba lỗ cùng mũ beret quen thuộc. Nhạc sĩ xúc động nói cảm ơn gần 4.000 khán giả có mặt trong đêm nhạc: ''Tôi hạnh phúc vì còn có người yêu mình trong cuộc đời này. Các bạn hay lắm, đáng yêu lắm. Cảm ơn các bạn đã thích âm nhạc tử tế. Hôm nay tôi rất hạnh phúc'' 

Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 4
Những giây phút lắng động về cuộc hành trình ca hát của nhạc sĩ Trần Tiến 

Ngoài những bài hát du dương, đầy hoài niệm mà ông mang đến khán giả, trong buổi biểu diễn ông còn chia sẻ về những kỷ niệm làm nghề, những bài hát của ông ra đời trong hoàn cảnh nào và vì sao lại đặc biệt đối với ông. Chẳng hạn như tác phẩm Tạm biệt chim én là những hoài niệm của ông về một cô gái ở Sài Gòn.

Loạt nhạc phẩm nổi tiếng của ông như Giấc mơ Chapi, Tóc gió thôi bay, Chị tôi, Quê nhà lần lượt được  Uyên Linh, Bằng Kiều thể hiện. Đêm nhạc còn hội tụ được các thế hệ âm nhạc trẻ tiếp nối nghệ thuật Việt Nam như:  Trung Quân Idol, Phạm Anh Khoa, nhóm Du ca. 

Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 5
Ca sĩ Bằng Kiều góp giọng trong đêm nhạc 
Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 6
Trung Quân Idol góp mặt trong đêm nhạc 

Bằng sự tử tế, tài năng và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, đêm nhạc một lần nữa cho khán giả được thấy Trần Tiến rộng dài trong âm nhạc, như cuộc đời nhiều vị của ông. Âm nhạc ấy có đủ chất rock, jazz, dân gian, trữ tình…

Trần Tiến xúc động gửi lời cảm ơn 4.000 khán giả trong đêm diễn: 'Cuộc đời tôi sung sướng quá!' - Ảnh 7
Khoảnh khắc Trần Tiến sung sướng với âm nhạc của mình được trình diễn xuất sắc bởi những nghệ sĩ tài năng
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