Nhạc sĩ bài hát 'Trái đất này là của chúng mình' vẫn miệt mài học hỏi ở tuổi 90, cả đời cống hiến cho âm nhạc nước nhà

Ở độ tuổi 90, nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn không ngừng miệt mài học hỏi khiến nhiều người nể phục, cả đời người cống hiến ông bất ngờ chia sẻ về cuộc sống làm nghề của mình.

Hầu hết các nghệ sĩ, nhạc sĩ thời Cách Mạng khó có thể làm quen được với thời đại công nghệ lên ngôi như hiện nay. Tuy nhiên, nhạc sĩ Trương Quang Lục, tác giả ca khúc ''Vàm cỏ đông'' vẫn tìm tòi sử dụng phần mềm vi tính để sáng tác khiến nhiều người nể phục. Nhạc sĩ Trương Quang Lục Nhạc sĩ Trương Quang Lục tự tìm hiểu công nghệ ở độ tuổi 90 Được biết, nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh năm 1933, quê Quảng Ngãi. Ông là kỹ sư hóa chất nhưng đam mê âm nhạc. Những ca khúc của ông đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả như: Vàm Cỏ Đông, Màu mực tím, Hoa sen Tháp Mười, Đẹp nhất bông sen, Trái đất này là của chúng mình. Ngoài sáng tác nhạc ông còn tham gia viết nhạc cho phim, sân khấu, múa rối, các công trình nghiên cứu, lý luận.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục và vợ Mới đây người nhạc sĩ tài hoa đã chia sẻ rằng: ''Ở TP HCM, gần như chỉ còn một mình tôi là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam lứa đầu tiên còn sống" - nhạc sĩ nói vui khi trò chuyện về chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đón sinh nhật tuổi 90, Trương Quang Lục cho biết, dù cao tuổi, ông luôn thích học điều mới mẻ. Ông có thể sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh nhạc cũng như các công cụ lưu trữ, tìm kiếm thông tin. Ông còn tạo kênh YouTube đăng tải video biểu diễn các ca khúc của mình, nhiều người hâm mộ nghe xong không dấu nỗi sự thán phục dành cho ông.

Người nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam Ông có rất nhiều sáng tác để đời Cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà từ thuở thiếu thời đến nay cũng đã hơn 50 năm, ông được trao Huân chương lao động hạng nhất, giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật (năm 2007), Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc. Điều thú vị nữa mà có thể nhiều người không biết là Trương Quang Lục từng là một nhà báo (ông công tác và nhận sổ hưu tại Báo Sài Gòn Giải phóng). Nhạc sĩ Trương Quang Lục (hàng sau, thứ hai từ trái qua)cùng một số đồng nghiệp Báo SGGP Ông có nhiều may mắn trong cuộc sống khi có nhiều ca khúc “sống” được trong lòng công chúng, trong đó “Trái đất này là của chúng mình” từng được một bang của Canada chọn làm bài hát chính thức của Đại hội các dân tộc vì “đã nói đến vấn đề chống phân biệt chủng tộc”. Nhạc sĩ Trương Quang Lục cho biết ông cảm thấy mình là một người có cuộc đời may mắn, dù sinh ra trong thời chiến nhưng ông vẫn có thể giữ được đam mê, góp công sức gửi vào đời những bài hát làm nên nhịp sống tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Ca sĩ Thủy Tiên gây tranh cãi khi từng tuyên bố không hại một con kiến nhưng nay lại phá cả tổ yến Nữ ca sĩ Thủy Tiên từng được nhiều người biết đến câu chuyện yêu thương động vật bằng cách cho kiến ''hoang'' ăn đường. Tuy nhiên gần đây, cô lại gây tranh cãi khi đã phá cả tổ yến.

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