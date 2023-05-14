Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ

Ngày của Mẹ hay còn gọi là ngày Hiền Mẫu được kỷ niệm hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Trong ngày này, dàn sao Việt xúc động bày tỏ tình cảm đối với bậc sinh thành nhân ngày của Mẹ.

Á hậu Thuý Vân cũng đã có những bày tỏ chân thành trong Ngày của Mẹ: "Hôm trước có ai hỏi Vân: ”Ai là người Vân ngưỡng mộ nhất trên cuộc đời?”. Đây ạ, không những một mà là hai người, chính là mẹ Hảo và mẹ Thuý của Vân. Hai người tuyệt vời nhất luôn yêu thương và ủng hộ Vân trên mọi hành trình trong cuộc sống. Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên thế giới".

"Ngày của Mẹ - người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời ta. Mong cho những ai còn mẹ sẽ luôn làm mẹ được nở nụ cười. Nhớ mẹ!", nữ diễn viên 9x bồi hồi nhớ về người mẹ quá cố.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng đăng tải vlog mới “10 vạn câu hỏi mẹ Linh nhân dịp "Ngày của Mẹ” trên kênh Youtube của mình nhằm tri ân đấng sinh thành cũng như ôn lại nhiều kỷ niệm cùng mẹ.