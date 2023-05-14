Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ

Sao Việt 14/05/2023 16:39

Loạt sao Việt đã bày tỏ tình cảm và sự biết ơn cũng như những lời chúc ý nghĩ trong ngày của mẹ.

Ngày của Mẹ hay còn gọi là ngày Hiền Mẫu được kỷ niệm hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Trong ngày này, dàn sao Việt xúc động bày tỏ tình cảm đối với bậc sinh thành nhân ngày của Mẹ. 

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Á hậu Thuý Vân cũng đã có những bày tỏ chân thành trong Ngày của Mẹ: "Hôm trước có ai hỏi Vân: ”Ai là người Vân ngưỡng mộ nhất trên cuộc đời?”. Đây ạ, không những một mà là hai người, chính là mẹ Hảo và mẹ Thuý của Vân. Hai người tuyệt vời nhất luôn yêu thương và ủng hộ Vân trên mọi hành trình trong cuộc sống. Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên thế giới".
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 "Ngày của Mẹ - người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời ta. Mong cho những ai còn mẹ sẽ luôn làm mẹ được nở nụ cười. Nhớ mẹ!", nữ diễn viên 9x bồi hồi nhớ về người mẹ quá cố.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng đăng tải vlog mới “10 vạn câu hỏi mẹ Linh nhân dịp "Ngày của Mẹ” trên kênh Youtube của mình nhằm tri ân đấng sinh thành cũng như ôn lại nhiều kỷ niệm cùng mẹ.

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Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 4

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chia sẻ hình ảnh tri ân đến cả hai người mẹ - mẹ ruột và "bà trùm hoa hậu" Kim Dung.Người đẹp bày tỏ: "Cảm ơn 2 người phụ nữ tuyệt vời nhất, ngầu nhất, giỏi nhất và nhiều yêu thương nhất quả đất này đã làm mẹ của bé. Mong 2 mẹ luôn nhiều sức khoẻ, thành công viên mãn và mãi iu con"

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 5

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 6

Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc đăng tải hình ảnh cùng 2 con gái. Nữ ca sĩ dành nhiều lời yêu thương: "Chuyện tình yêu của chúng mình. Ai cũng giống mẹ y như đúc".

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Nữ diễn viên Huyền Lizzie cũng hạnh phúc bên đấng sinh thành trong ngày của Mẹ
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Lê Phương chia sẻ hình ảnh cô cùng mẹ trong ngày đặc biệt 
Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 9

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 10

Nữ ca sĩ Thanh Lam đăng tải hình ảnh rạng rỡ của mẹ - nghệ sĩ Thanh Hương và con gái Thiện Thanh. Diva chúc cho tất cả những người mẹ luôn hạnh phúc ấm áp trong tình yêu vô hạn mà mình đã trao đi vô điều kiện. "Yêu và được yêu. Những gấu mẹ vĩ đại", Thanh Lam nhắn nhủ.

Tương tự Lương Thùy Linh, á hậu Phương Nhi đã có bộ ảnh cùng 2 người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cô. Cùng với đó, cô cũng chia sẻ lòng biết ớn và sự xúc động nhân Ngày của Mẹ.

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 11

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 12

Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ - Ảnh 13

Nàng á hậu chia sẻ: "Cảm ơn hai mẹ đã là mẹ của con! Mẹ Nguyệt là người đã sinh ra con, nuôi con lớn, dạy dỗ con và luôn đồng hành cùng con. Còn mẹ Dung là người đã cho con cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn, bước ra khỏi vùng an toàn và chăm sóc con khi không có gia đình cạnh bên. Con cảm ơn hai mẹ rất nhiều".

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