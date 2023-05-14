Dàn sao Việt và loạt chia sẻ, tâm sự xúc động trong ngày của mẹ

Ngày của Mẹ hay còn gọi là ngày Hiền Mẫu được kỷ niệm hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Trong ngày này, dàn sao Việt xúc động bày tỏ tình cảm đối với bậc sinh thành nhân ngày của Mẹ.
Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng đăng tải vlog mới “10 vạn câu hỏi mẹ Linh nhân dịp "Ngày của Mẹ” trên kênh Youtube của mình nhằm tri ân đấng sinh thành cũng như ôn lại nhiều kỷ niệm cùng mẹ.
Tương tự Lương Thùy Linh, á hậu Phương Nhi đã có bộ ảnh cùng 2 người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cô. Cùng với đó, cô cũng chia sẻ lòng biết ớn và sự xúc động nhân Ngày của Mẹ.
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