Cuộc sống của Hoa hậu kế nhiệm Ngọc Trinh bị gán cho danh hiệu "ăn chơi nhất Sài Gòn" nay làm mẹ đơn thân

Julia Hồ (tên thật là Hồ Thúy Anh) là một trong những Hoa hậu từng có quá khứ "dữ dội" nhất trong showbiz. Người đẹp kế nhiệm Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012. Chỉ sau đêm đó, những hình ảnh "đi quẩy" của cô tại các vũ trường lớn trong TP.HCM thời điểm đó bỗng chốc xuất hiện trên mạng khiến dân tình xôn xao và kể từ đây, Julia Hồ mang cái tên "Hoa hậu ăn chơi nhất Sài Gòn".

Mặc dù bị chỉ trích, người đẹp vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo khi bước chân vào showbiz. không ngần ngại chia sẻ hình ảnh gợi cảm bậc nhất hay khoảnh khắc tụ tập với bạn bè cùng nhiều phát ngôn táo bạo.

Hồ Thuý Anh chia sẻ: "Julia nghĩ bạn nên dùng từ Hoa hậu ăn chơi nhất Việt Nam thì đúng hơn, bởi vì sẽ không có một Hoa hậu nào dám phô trương mặt trái của họ ra ngoài như Julia dù thực hư chưa chắc ai tốt hơn ai. Tuy nhiên Julia đã có quan điểm không nên đánh giá vội một người qua hình thức bên ngoài của họ. Ngay từ nhỏ Julia đã là một người ham việc, chăm chỉ và chịu khó nhưng rất ít người nhìn nhận vào những mặt tích cực này".

Ít ai ngờ được, người đẹp được mệnh danh "Hoa hậu ăn chơi" lại quyết định kết hôn và sinh con khá sớm. Năm 2015, cô kết hôn với một Việt kiều Mỹ và hạ sinh con trai Jaden vào năm 2016. Hồ Thuý Anh có một khoảng thời gian định cư nước ngoài trước khi về nước vào năm 2017, tuyên bố làm mẹ đơn thân.

Một mình nuôi con, Hồ Thuý Anh dường như vắng bóng khỏi Vbiz. Cô tập trung kinh doanh quần áo và sửa túi hiệu, thường xuyên livestream bán hàng chốt đơn. Dù vậy bà mẹ đơn thân không hề kém táo bạo hơn xưa, vẫn thường xuyên phô diễn hình thể tuyệt mỹ, tụ tập cùng hội bạn thân là Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh.

"Ngay ở thời điểm hiện tại, dù làm mẹ, Julia vẫn giữ riêng tính cách mạnh mẽ “làm hết sức và chơi hết mình”. Đó cũng là cách Julia thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng", bà mẹ Hoa hậu cho biết.

Đặc biệt, Julia Hồ hiếm khi chia sẻ hình ảnh con trai. Chỉ trong một số dịp đặc biệt, cô mới cập nhật hình ảnh cùng những câu chuyện liên quan đến Jaden. Nàng hậu cho biết: "Trang cá nhân của Julia chủ yếu đăng tin bán hàng nên Julia nghĩ không cần thiết phải đăng hình Jaden lên vì cũng không giúp được gì cho công việc làm ăn của mình".

Những hình ảnh gần đây cho thấy con trai Julia Hồ lớn phổng phao, ngày càng điển trai. Cậu bé còn biết bày tỏ tình cảm bằng cách tự tay làm thiệp tặng mẹ.

Là một người mẹ phóng khoáng, Julia Hồ có tư tưởng khá cởi mở trong việc nuôi dạy con cũng như đối mặt với người cũ. Cô bật mí: "Julia là người bận công việc phải đi làm mỗi ngày nên để nói là người mẹ mẫu mực thì không hẳn. Tuy nhiên mình luôn luôn nghiêm khắc với cháu bởi vì Jaden không có ba ở bên cạnh nên Julia luôn để ý phần giáo dục dạy dỗ con nhiều hơn. Julia thường dạy con phải biết chia sẻ yêu thương bạn bè, gia đình và những người kém may mắn hơn. Có một điều rất may mắn là Jaden rất ngoan và yêu mẹ".

Về việc tiền trợ cấp nuôi con, mẹ đơn thân từng chia sẻ cô không ép chồng cũ phải chu cấp cho con: "Do mối quan hệ của Julia và chồng cũ là bạn nên nói vậy cho vui vẻ cả đôi bên. Còn hiện tại thì chúng tôi chia nhau mà nuôi cháu. Anh chỉ lo tiền học cho cháu, còn tất cả mọi thứ tôi tự lo".

Làm mẹ đơn thân, vừa kinh doanh vừa một mình chăm sóc con nhỏ, Julia Hồ vẫn chú tâm chăm sóc nhan sắc, dành thời gian cho bản thân và bạn bè. Nhờ đó, cô luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực và ngày càng trẻ đẹp.