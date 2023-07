"Búp bê sống" 6 tuổi từng đăng quang Hoa hậu nhí xinh đẹp nhất thế giới, lớn lên khiến ai cũng ngỡ ngàng vì "dậy thì không thành công"

Sau đó, Alana Thompson xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Sức hút của cô bé thì không phải bàn khi các show truyền hình thực tế như Here Comes Honey Boo Boo, Growing Up Hip Hop Atlanta, Mama June: From Not to Hot,… nhận được nhiều sự đón xem của khán giả. Chính vì thế, Alana Thompson đã lấy nghệ danh là Honey Boo Boo. Không chỉ nổi tiếng, Alana còn được biết đến là hoa hậu nhí giàu có bởi khi ấy cô bé sở hữu tài sản lên tới 500 nghìn đô la (khoảng gần 12 tỷ đồng), chỉ riêng chương trình thực tế “Here Comes Honey Boo Boo”, Alana được trả cát xê 50.000 đô la/tập (khoảng 1 tỷ đồng/tập).

Nổi tiếng quá sớm, Alana thay vì được là một đứa trẻ sống vô tư thoải mái vui chơi như các bạn, thì cô bé lại phải thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu, đồng thời phải tuân thủ theo lịch trình làm việc mà bố mẹ đã sắp xếp. Sự xuất hiện dày đặc của Alana trên sóng truyền hình cũng khiến gia đình cô bé gặp nhiều chỉ trích khi mọi người cho rằng cha mẹ bé gái đã “đánh đổi đời tư của con mình để kiếm tiền, biến Alana từ một bé gái đáng yêu trở thành một đứa trẻ già trước tuổi với vẻ ngoại hình cùng phong cách người lớn”.

Năm 2019, một biến cố lớn đã xảy ra khiến sự nghiệp của Alana tụt dốc không phanh khi mẹ cô bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy. Việc này đã khiến “hoa hậu nhí” không còn được nhận nhiều lời mời từ các show truyền hình hay các nhãn hàng nữa. Điều kiện kinh tế sa sút đã khiến bố Alana phải bán nhà. Cô bé phải chuyển qua sống nhờ vào chị gái. Cũng từ đó, Alana đã thay đổi ngoại hình đáng kể, cô bé tăng cân lên tới 460 pounds (khoảng 208kg) khiến khán giả không còn nhận ra hình ảnh cô hoa hậu nhí đáng yêu ngày nào.

Ở tuổi 15, sau khi trải một loạt biến cố, mặc dù không còn bố mẹ bên cạnh để chỉ đường nhưng Alana vẫn không ngừng cố gắng trên hành trình tìm lại chính mình. Hiện tại, cô bé đã giảm được kha khá cân nặng nên cơ thể đã bắt đầu thon thả hơn trước rất nhiều. Việc này đã giúp Alana nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn tuổi teen. Nhờ đó, cô bé đã nhận được một số lời mời tham gia buổi trình diễn thời trang của một vài công ty người mẫu. Bên cạnh đó, Alana cũng thử sức mình ở lĩnh vực thiết kế và kinh doanh thời trang online.

Tuy rằng nghe rất nhiều lời đàm tiếu về mình, song cô bé hoa hậu nhí ngày nào nay đã trưởng thành nên quyết tâm không từ bỏ ước mơ hoài bão của mình. Thay vào đó, Alana học cách đối diện và mong muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về tiêu chuẩn cái đẹp.

Gina Rodriguez - Người quản lý của Alana cũng tiết lộ hoa hậu nhí đang cân nhắc việc thực hiện phẫu thuật giảm cân bằng cách hút mỡ và thu nhỏ dạ dày. Song, “Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đây thực sự là điều tôi muốn làm trước khi bắt tay vào thực hiện. Tôi muốn chắc chắn rằng đó không phải là thứ gì đó sẽ giết tôi. Và tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đó là điều tôi thực sự muốn làm trước khi bắt đầu thực hiện nó”, Alana cho biết.

Trải qua 10 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống hoa hậu nhí Alana đã có nhiều bước thăng trầm khiến cho cô từ một “búp bê sống” xinh đẹp trở nên buông thả bản thân. Nhưng may mắn là sau đó, Alana đã tìm lại được chính mình, tìm lại được hướng đi của cuộc đời để bắt đầu làm lại mọi thứ từ đầu.

Khi con nổi tiếng sớm, có lẽ điều bố mẹ lo lắng nhất là các bé sẽ mắc bệnh ngôi sao hay đánh mất tuổi thơ.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, với những đứa trẻ sớm nổi tiếng thì việc “lệch chuẩn” dễ mắc phải hơn, vì chúng luôn được chào đón, được tung hô nên nếu không được kìm lại thì ý nghĩ mình là “rốn của vũ trụ” sẽ dần tích tụ. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ thực thụ thì điều này rất hiếm khi xảy ra, vì để có được cuộc sống giàu có và thành công thì bản thân họ cũng đã phải lao động rất cực nhọc. Những lúc mọi người được nghỉ thì họ phải làm việc. Ngoài những giá trị vật chất mà các con họ được hưởng, thực ra là một sự rất thiệt thòi đằng sau đó mà người ta không chú ý.

Đôi khi, những đứa trẻ ấy, hoặc chính nghệ sĩ ấy chỉ mong được là người bình thường với những nỗi lo cơm áo gạo tiền để không bị soi mói, để con họ không gặp những áp lực là con của người nổi tiếng. Giàu hay nghèo thì điều quan trọng nhất là cha mẹ cần phải hướng cho con đến sự tự lập. Khi đã có được ý thức đó thì tự đứa trẻ sẽ “miễn nhiễm” với hào quang.