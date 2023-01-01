Bé gái được Trấn Thành Hari Won cưng chiều hết mực, tương lai nối nghiệp "ba Xìn" được dân tình săn lùng info

Là cặp đôi đẹp và nổi tiếng trong showbiz Việt, MC Trấn Thành và bà xã Hari Won rất được mọi người mong đợi sẽ sớm có em bé để "vui cửa vui nhà". Tuy nhiên cặp đôi chưa có ý định "lên chức" trong khoảng thời gian này mà tập trung cho sự nghiệp và có lẽ, mọi tình yêu của cả hai đều dồn vào cho một cô bé vô cùng dễ thương.

Trấn Thành Hari Won thường xuyên khoe trên mạng xã hội hình ảnh một bé gái xinh xắn với gương mặt giống hệt Trấn Thành. Bản thân nam MC cũng thường xuyên chú thích thêm rằng nhóc tỳ rất giống mình, nhất là hình ảnh Trấn Thành lúc nhỏ: từ đôi mắt, chiếc mũi, khuôn miệng, đôi tai cho đến nụ cười híp mắt đều vô cùng dễ thương.

Ông xã Hari Won cho rằng chắc chắn cô nhóc tương lai sẽ có khiếu hài giống hệt mình và sẵn sàng nhận cô bé về đội của "ba Xìn" để dạy dỗ, chở che. "Tôi thấy tôi với con cháu tôi sao giống dữ vậy nè? Mốt con hài lớn lên theo hài chắc luôn. Về team ba Xìn nào!!!" - Trấn Thành nói.

Danh tính về bé gái may mắn được vợ chồng Trấn Thành coi như con đẻ này cũng khiến nhiều người tò mò. Hóa ra cô nhóc có tên thân mật là Vò Vẽ, tên thật là Túy Linh, sinh năm 2020. Bé là con gái đầu lòng của Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành và ông xã người Hồng Kong. Có lẽ nhờ sở hữu nét lai đặc biệt từ mẹ người Việt và bố người ngoại quốc nên bé Vò Vẽ mới sở hữu những nét vừa xinh đẹp lại độc lạ mà lại hóm hỉnh đến như vậy.

Vò Vẽ lúc nhỏ có vóc dáng khá trộm vía, bụ bẫm và ít tóc nên thường bị nhầm là con trai. Thế nhưng những hình ảnh mới đây nhất về cô bé thường xuyên được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy không khỏi xuýt xoa vì bé đã lớn xinh, ra dáng một bé gái điệu đà, dễ mến nhưng các nét giống ba Xìn vẫn còn nguyên.

Những hình ảnh về Vò Vẽ mỗi khi được mẹ đăng tải trên mạng xã hội luôn thu về nhiều lượt yêu thích, khen ngợi của mọi người. Nhất là ngước bác Hari Won, cô không bỏ quan bất kì bức hình nào của cháu gái Vò Vẽ và luôn dàng những từ ngữ khen ngợi "mệt tim quá", "Đáng yêu quá"; "Biết làm điệu giống mẹ ghê".

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, cháu gái Trấn Thành được gia đình cưng chiều hết mực. Khi còn trong bụng mẹ, Vò Vẽ đã khiến nhiều người trầm trồ khi được bố mẹ dẫn đi du lịch nhiều nơi, hưởng các dịch vụ sung sướng, nhất là thưởng thức món thịt bò đắt đỏ 20 triệu/kg.

Lớn lên, cô nhóc thường xuyên được chăm chút diện mạo với quần áo, váy vóc hàng hiệu và những kiểu tóc tết gọn gàng, xinh xắn. Vò Vẽ cũng là một cô nhóc rất ngoan ngoãn, được bố mẹ dạy nói lời "Cảm ơn" và "Xin lỗi" mỗi ngày. Có lẽ cũng chính vì quá ngoan ngoãn, vâng lời mẹ nên nhiều khi trong giấc mơ, cô nhóc cũng giữ nguyên vẹn cảm xúc khiến em gái Trấn Thành từng bật cười khi chia sẻ câu chuyện, có đêm Vò Vẽ nằm mơ mắc lỗi gì đó với mẹ nên liên tục vừa khóc vừa nói trong giấc mơ "Vẽ xin lỗi mẹ mà" khiến người mẹ vừa cười vừa thương con gái.

Ở tuổi lên 3, Vò Vẽ đã biết điệu, dạn dĩ và thích chụp ảnh khi ở nơi đẹp, chốn đông người. "Em bé biết điệu rồi. Giờ thấy chỗ nào đẹp, là chạy tới kêu ”mama ơi, chụp hình cho con”, rồi chạy lại tạo những kiểu pose sến rện không biết học từ ai" - Huỳnh Mi nói về con gái.

Được biết, em gái Trấn Thành hiện tại đang mang bầu và chuẩn bị hạ sinh con thứ 2 trong năm 2023. Vò Vẽ được khen ngợi khi đã ra dáng làm chị. Chắc chắn em bé thứ hai nhà Huỳnh Mi sẽ được đại gia đình chào đón và quan tâm không kém Vò Vẽ, biết đâu cũng là thánh hài tương lai Vbiz nối nghiệp "ba Xìn" như chị gái.