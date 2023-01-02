Sợ cha mẹ ảnh hưởng xấu đến con nên mời lên làm việc, hiệu trưởng tá hỏa khi biết thân phận thực sự của phụ huynh học sinh

Không phải ngẫu nhiên mà các sao nổi tiếng đều lựa chọn giấu con với công chúng hoặc không cho con biết về độ nổi tiếng của mình trong xã hội bởi những điều đó đều ít nhiều có tác động đến cuộc sống bình thường của các con. Vợ chồng nam nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi cũng cùng quan điểm này nhưng câu chuyện đã vô tình đi quá xa, xảy đến một tình huống hài hước đã nhiều năm qua nhưng mới đây lại được cư dân mạng "đào lại".

Được biết, Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi đều là hai diễn viên nổi tiếng xứ Trung ở các bộ phim Anh hùng xạ điêu, Bao la vùng trời 2, Đường về hạnh phúc.... Cặp đôi có với nhau 1 cậu con trai duy nhất tên là Trương Mộ Đồng, năm nay lên 16 tuổi.

Để tên tuổi của bố mẹ không ảnh hưởng tới cuộc sống của con cũng như giúp Mộ Đồng không vì sự nổi tiếng của bố mẹ mà trở nên kiêu hãnh với bạn bè, vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi quyết định giấu kín chuyện hoạt động nghệ thuật của mình với con trai. Mỗi khi con trai hỏi vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi rằng bố mẹ làm nghề gì, Trương Trí Lâm thường lấy những vai diễn của mình để trả lời con, ví dụ như bố làm cảnh sát, đầu bếp hay một nhân viên bình thường.

Cậu nhóc Trương Mộ Đồng cũng cảm thấy rất bình thường với câu trả lời của bố và cũng không giấu giếm, khi nói chuyện với bạn bè, thầy cô ở lớp, Mộ Đồng cũng hay khoe bố mình làm nghề này, nghề kia, đổi nghề liên tục khiến bạn bè và cô giáo đều rất hiếu kì.

Thông tin này cũng đến tai hiệu trưởng nhà trường - nơi Mộ Đồng theo học. Vì thế, vị hiệu trưởng thấy làm lạ, cho rằng việc thay đổi như vậy của bố mẹ sẽ không tốt cho cuộc sống của Mộ Đồng hoặc câu chuyện mà Mộ Đồng kể liệu có phải là do cậu nhóc tự bịa ra. Chính vì thế, vị hiệu trưởng đã yêu cầu Mộ Đồng mời bố mẹ đến họp phụ huynh ở trường để được trò chuyện trực tiếp.

Thế nhưng điều bất ngờ lại nằm ở phút chót khi vợ chồng nam diễn viên nổi tiếng Trí Lâm - Vịnh Nghi đến trường theo lời mời của vị hiệu trưởng. Lúc này vị hiệu trưởng mới vỡ lẽ hiểu được sự thật phía sau những lần đổi nghề nghiệp liên tục của cặp bố mẹ. Đồng thời hiệu trưởng cũng hiểu được vì sao Mộ Đồng không hề nghi ngờ gì về việc bố mẹ mỗi lần hỏi là làm một ngành nghề khác nhau.

Vợ chồng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi cũng gửi lời cám ơn đến sự quan tâm của hiệu trưởng, họ giải thích lý do vợ chồng anh giấu giếm con trai bao lâu nay và mong mọi người thông cảm cho cách giáo dục con cái của mình. Thế nhưng câu chuyện này bỗng chốc lại bị lộ ra và nhiều người biết đến. Đến cậu nhóc Trương Mộ Đồng lúc này mới tá hỏa khi biết bố mẹ mình là minh tinh nổi tiếng của cả nước mà mình thì lại không hề biết gì. Cậu nhóc hờn dỗi bố mẹ vì sao lại giấu giếm mình bấy lâu nay, Mộ Đồng còn trách bố mẹ đi thảm đỏ mà không cho mình theo cùng.

Câu chuyện hài hước về cách giáo dục con cái của vợ chồng Trí Lâm - Vinh Nghi đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng thỉnh thoảng vấn khiến nhiều người bật cười khi nhắc lại đồng thời cũng dành lời khen ngợi cho cách ứng xử của cặp bố mẹ quá khéo léo và tài tình khiến cậu nhóc không hề nghi ngờ gì.

Con trai của Trí Lâm năm nay đã 16 tuổi, trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Cậu nhóc được nhận xét là bản sao hoàn hảo của mẹ nhưng rất lịch lãm, nam tính và phong độ giống bố.

Chia sẻ thêm về quan điểm nuôi dạy con, nữ diễn viên xứ Cảng Thơm từng thừa nhận cô là một bà mẹ khá nghiêm khắc, cô thường không chiều chuộng hay đáp ứng những yêu cầu của quý tử mà thường cư xử rất cứng rắn.

“Bạn đã bao giờ thấy một đứa trẻ khóc đến chết chưa? Đến một lúc nào đó, thằng bé sẽ thấy mệt thôi. Tôi sẽ trông chừng con để đảm bảo rằng nó không gặp bất cứ nguy hiểm nào và cho thằng bé khóc thỏa thích. Khi đã khóc xong xuôi, hai mẹ con sẽ giải quyết vấn đề cần giải quyết” - bà mẹ nói.

Thậm chí khi con trai nói không muốn ăn, Viên Nghi Định cũng sẵn sàng cho con đi ngủ mà bụng đói. Cô nói rằng các bác sĩ nói cơ thể chúng ta có thể chịu đựng được 3 ngày mà không cần ăn uống trước khi chết vì đói nên cô cũng không quá lo lắng khi con trai quyết không ăn.

Hiện tại con trai Mộ Đồng đã lớn, Vịnh Nghi càng thấy rằng việc con không có anh chị em là một thiệt thòi cho cậu bé. Hoa hậu nói bản thân cô cũng có nhiều anh chị em, đôi khi giữa họ có sự cãi vã, hục hoặc, nhưng quan hệ cơ bản là tốt. Vì vậy, cô mong con trai cũng có các anh chị em như vậy.

Vợ chồng Trương Trí Lâm và Viên Nghi Định từng đi làm thụ tinh nhân tạo nhưng kết quả không được như ý muốn. Vì thế nữ diễn viên 50 tuổi đã ngừng suy nghĩ sinh thêm con mà tập trung vào vun vén hạnh phúc gia đình và lo cho cậu quý tử Mộ Đồng.