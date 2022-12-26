Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm

Nuôi dạy con 26/12/2022 13:22

Trải qua một thai kỳ không mấy suôn sẻ, vợ chồng Quách Thành Danh mong con trai chào đời khỏe mạnh, nhưng không ngờ là con lại bị tim bẩm sinh.

Quách Thành Danh có lẽ không phải là cái tên xa lạ đối với thế hệ 8X và 9X. Anh đã từng được mệnh danh là “ông hoàng nhạc miền Tây” với các bản hit như Tôi là tôi, Thế giới to thật to… Sau khi trúng “tiếng sét ái tình” với hotgirl Bảo Ngọc, Quách Thành Danh càng hạnh phúc hơn bên vợ đẹp và các con ngoan: Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên, Tuấn Nhiên. Song, ít ai biết được khi sinh con thứ 5, gia đình của nam ca sĩ đã một phen khiếp vía khi con trai út bị tim bẩm sinh nên 2 ngày tuổi đã trải qua ca phẫu thuật.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 1

Được biết, Quách Thành Danh cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 2019. Tháng 4 năm đó, Bảo Ngọc hạ sinh con trai Tuấn Nhiên. Trải qua một quá trình mang thai nhiều trắc trở khi bị động thai phải nằm bất động suốt 3 tháng, vợ chồng Quách Thành Danh hy vọng ca sinh nở sẽ diễn ra suôn sẻ. Ai ngờ, trước ngày dự sinh một tháng, bà mẹ 4 con khi ấy bị tách nhau sớm nên phải mổ gấp, Tuấn Nhiên vừa chào đời đã phải chuyển viện phẫu thuật vì ống dẫn tim hẹp khó thở. Điều này đã khiến Quách Thành Danh “đứng tim” vì lo lắng.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 2

Suốt 8 tháng liên tục sau đó, con trai út của nam ca sĩ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt với mức giá lên đến 300 triệu đồng/ngày. Quách Thành Danh từng tiết lộ chi phí cho ca phẫu thuật và điều trị rơi vào gần 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, thật may mắn bảo hiểm đã chi trả toàn bộ chi phí đó. Về nhà rồi, Tuấn Nhiên vẫn được y tá chăm sóc 24/24, nên vợ chồng anh cũng không phải chăm con mà chỉ lên chơi cùng con thôi.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 3

Hiện nay, Tuấn Nhiên đã được 3 tuổi. Cậu bé nhỏ ngày nào nay đã lớn hẳn ra, khỏe mạnh, còn có thể tự ngồi đọc sách.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 4

Mặc dù bản thân bận rộn công việc, nhưng Quách Thành Danh vẫn luôn dành tất cả thời gian rảnh của mình để phụ vợ chăm con. Anh bộc bạch: “Vợ tôi sinh cho tôi 5 người con là quá tuyệt vời rồi. Cô ấy rất sợ đau nhưng vì tôi thích đông con nên cố gắng chiều ý chồng. Ba năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, tôi dậy từ 6h30 đến 1h sáng hôm sau vẫn chưa đi ngủ. Một ngày, tôi ngủ trung bình được 4-5 tiếng là giật mình tỉnh giấc. Thấy người ta đi làm mỗi ngày 8 tiếng, còn mình ở nhà nghe thật thảnh thơi mà “cày” hơn 15-16 tiếng. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cố gắng được”.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 5

Tuy là ông bố cực kỳ ham con, nhưng không vì thế mà Quách Thành cưng chiều con quá mức.“Với số lượng con đông như thế thì Danh rất quan tâm về khía cạnh tính cách của từng cháu để theo đó có cách giáo dục riêng từng bé. Điều đầu tiên Danh luôn hướng các con rằng bé lớn phải nhường nhịn bé nhỏ để sau lớn lên các bé sẽ biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau hơn.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 6

Đối với Danh, tính tự lập rất cần thiết trong việc nuôi dạy các con để sau này các bé lớn lên có thể đứng vững ngoài xã hội, không ỷ lại quá vào gia đình. Vì thế, ngay khi các bé còn nhỏ, Danh đã dạy các cháu biết cách tự lập từ những việc nhỏ nhất để không ỷ lại vào người xung quanh. Các bé nhà Danh cũng ngoan và biết vâng lời nên cũng không có khó khăn trong vấn đề này”, ông bố 5 con chia sẻ.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 7

Không chỉ là một người chồng người cha yêu vợ thương con, “ông hoàng nhạc Miền Tây” rất chịu chi để cho Bảo Ngọc và các con được sống sung túc. Sau khoảng thời gian định cư ở Mỹ, Quách Thành Danh đã quyết định đưa gia đình trở về Việt Nam. Anh không ngại mạnh tay chi 30 tỷ xây dựng cơ ngơi lên đến 300m2 ở Thành Phố Thủ Đức để vợ con sinh sống được thoải mái, rộng rãi.

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 8

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm - Ảnh 9

3 mẹ Việt đã U50 gây choáng với nhan sắc trẻ đẹp tựa nữ sinh, ra đường cứ bị hiểu nhầm là "con gái lớn" của chồng

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Từ khóa:   Quách Thành Danh nuôi dạy con chăm sóc trẻ

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