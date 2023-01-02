Tiểu soái ca Trung Đông với làn mi cong vút "cực phẩm" khiến hàng loạt mẹ bỉm mê mẩn, tấp nập vào xin vía

Nét đẹp trẻ thơ luôn khiến người lớn phải xao xuyến. Nhiều đứa trẻ từ khi chào đời đã mang dáng vẻ của một thiên thần, như trong trường hợp của cậu bé Rakan - một nhóc tỳ người Trung Đông đang sinh sống tại Úc. Cậu bé sở hữu hơn 140 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân nhờ vào ngoại hình giống hệt búp bê.

Rakan chào đời vào tháng 5/2019, hiện đã hơn 3 tuổi. Bố mẹ Rakan thường xuyên đăng tải hình ảnh con trai trên mạng xã hội, cập nhật đều đặn từng cột mốc của con. Thời điểm mới chào đời, Rakan gây chú ý vì gương mặt bầu bĩnh giống hệt thiên thần nhỏ, nước da trắng hồng hào cùng mái tóc xoăn tít. Từng được nét trên gương mặt cậu bé đều đẹp như tranh như tượng với đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút cùng đôi môi đầy đặn.

Đặc biệt, Rakan sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp màu hổ phách với hàng mi cong vút vô thực. Ngắm nhìn đôi mắt của Rakan, không ít mẹ bỉm sữa "tan chảy" và thiết tha "xin vía" cho con mình. Quả thật, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt Rakan dễ dàng "hút" hồn bất cứ ai nhìn vào vì long lanh hoàn hảo.

Ở tuổi lên 3, Rakan dạn dĩ trước ống kính, được bố mẹ "lên đồ" vô cùng sành điệu. Hiện tại, cậu bé đang để tóc xoăn dài cá tính. Thoạt nhìn, Rakan có thể bị lầm tưởng là con gái vì quá đỗi xinh xắn. Nhiều người tin rằng, Rakan có thể trở thành một mẫu nhí nổi đình đám.

Nhan sắc vô thực của Rakan khiến nhiều người cảm thấy tò mò về ngoại hình của bố mẹ cậu bé. Có thể nói, Rakan đã thừa hưởng gen ngoại hình xuất chúng của bố mẹ, bởi lẽ em gái mới sinh của Rakan là Larin cũng sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp và gương mặt thiên thần.

Chắc hẳn bố mẹ Rakan và Larin rất vui vì hạ sinh được tiểu hoàng tử và tiểu công chúa xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn. Cặp đôi không ngần ngại bộc lộ tình cảm và tạo ra nhiều ý tưởng chụp hình độc đáo cho 2 con.

Ngoài gen di truyền, việc chăm sóc nhan sắc con từ bé cũng vô cùng quan trọng, giúp các nhóc tỳ ngày càng xinh xắn và khoẻ mạnh hơn. Dưới đây là một số lưu ý các mẹ bỉm sữa có thể tham khảo:

Chăm sóc răng từ khi con... chưa mọc răng

Bố mẹ phải chú ý chăm sóc răng miệng sạch sẽ cho con từ trước cả khi chiếc răng đầu tiên của con mọc lên. Hàm nướu có sạch sẽ, khỏe mạnh mới tạo tiền đề cho hàm răng trắng đẹp mọc lên về sau. Ngay cả khi bé chưa mọc răng, việc vệ sinh nướu cho bé là rất quan trọng. Thời điểm này bé không cần phải sử dụng bất kì loại kem đánh răng nào. Đơn giản bạn chỉ cần quấn vải mềm hoặc gạc xung quanh ngón tay trỏ và chà xát nhẹ nhàng trên nướu của bé. Bố mẹ nên làm sạch răng của bé hai lần một ngày. Kể từ khi bé có chiếc răng đầu tiên, hãy sử dụng bàn chải với đầu nhỏ tròn và lông mềm để đánh răng cho bé.

Không nên để cho trẻ có thói quen bú bình và ngậm bình sữa hoặc nước chứa đường ngậm trong miệng những lúc bé đi ngủ nhất là ban đêm. Rèn cho bé thói quen uống nước sau khi ăn. Chỉ cần một ít nước sau mỗi bữa ăn cũng có thể rửa sạch răng cho bé, loại bỏ những thức ăn thừa trong miệng.

Dùng bia và dầu dừa để nuôi tóc dày mượt

Các mẹ thường sợ con lạnh nên hay cho bé gội đầu với nước nóng. Nước nóng quá già sẽ khiến tóc bé bị khô và mất lớp dầu bảo vệ trên tóc. Nhất là trong tiết trời mùa hè oi bức, mẹ chỉ nên chọn nước ấm hơn nhiệt độ cơ thể bé một chút để gội đầu là được.

Để duy trì mái tóc suôn mượt, mềm mại cho con, mỗi khi gội đầu cho con, trước khi xả tóc các mẹ cho một ít dầu dừa xoa bóp nhẹ lên tóc con rồi mới xả. Dầu dừa có tác dụng làm tóc bóng đẹp, dày dặn và cực kì khỏe mạnh, ít bị rụng. Mẹ cũng có thể dùng 1/3 lon bia để gội đầu và mát xa cho bé, sau đó rửa lại bằng nước sạch, làm 1 lần 1 tuần. Hàm lượng lớn protein cũng như độ pH rất thấp trong bia rất có lợi cho mái tóc, cung cấp và bổ sung dưỡng chất làm tóc bé mềm mượt hơn đáng kể.

Rèn cho con uống nhiều nước để đẹp da

Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một làn da căng tràn sức sống chính là nước. Trẻ nhỏ thường rất lười uống nước. Mẹ nên chú ý chế biến linh hoạt, đa dạng nhiều loại nước, sữa để hấp dẫn bé uống nước thường xuyên hơn như sữa đậu nành, sữa tươi trộn hoa quả, sinh tố, nước dừa,...

Cho bé đi ngủ sớm và đủ giấc

Buổi tối, mẹ nên cho bé đi ngủ sớm, tránh để con thức khuya theo bố mẹ. Bé cần một khoảng thời gian hợp lí để cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và sản xuất hooc-môn tăng trưởng. Giấc ngủ khoa học là điều kiện không thể thiếu để các con phát triển chiều cao một cách toàn diện. Trẻ tập đi cần ngủ 10-13 tiếng/ngày. Trẻ đến tuổi đi học và tiền dậy thì cần ngủ từ 10-12 tiếng/ngày. Trẻ từ 13 tuổi trở lên cần 8,5-9,5 giờ ngủ/ngày. Dù trẻ bao nhiêu tuổi, hãy cố gắng rèn cho con thói quen đi ngủ vào một khung giờ nhất định hàng đêm và thức dậy cũng vào một giờ cố định – kể cả vào cuối tuần.

Không chỉ có tác dụng kích thích sản xuất hooc-môn phát triển chiều cao, giấc ngủ đủ và sâu ban đêm còn giúp bé có làn da tươi tắn, khỏe mạnh. Ban đêm chính là lúc da tái tạo lại tế bào nhanh hơn so với ban ngày. Tế bào da tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Cho bé học bơi để tăng chiều cao

Hãy để bé lựa chọn môn thể thao yêu thích rồi tập cùng bé hoặc đăng kí cho bé một lớp học. Môn thể thao khuyến khích các mẹ nên cho con gái học nhất là bơi. Bơi lội là một trong những môn thể thao phát triển cơ thể một cách toàn diện, nhất là chiều cao. Học bơi từ nhỏ giúp các bé có thân hình thon thả, vòng eo mỏng, vai rộng và tư thế cao. Ngoài ra, những trẻ được bơi lội thường xuyên còn có tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ và dễ thích ứng với môi trường trong mọi hoàn cảnh.