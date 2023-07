Bất ngờ trước nhan sắc của con gái Quốc Nghiệp - Osen Ngọc Mai: Từng bị chẩn đoán nguy cơ down cao, phải chọc ối nhưng 4 tuổi vô cùng xinh xắn, là DV nhí

"Con của Nghiệp đứa đầu đã trợ cho bố rồi, đứa sau còn giúp Nghiệp lên hẳn luôn. Lên quá nên mình làm đợt "Got Talent" quá nguy hiểm nên mẹ nó sợ. Vợ mình sợ nhiều quá nên đã bị một chấn động, phải đi khám sợ nguy cơ sẽ bị down cao" - hoàng tử xiếc cho biết khi tham gia Talkshow Các ông bố nói gì?

Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai khiến vợ chồng Quốc Nghiệp suy sụp chưa biết phải làm thế nào. Đúng lúc phải đưa ra quyết định chọc ối, Quốc Nghiệp dứt khoát nói với vợ chuyện không cần phải làm xét nghiệm gì hết mà vợ chỉ cần quyết định có muốn sinh con ra hay không, và dù em bé như thế nào thì bố mẹ cũng sẽ chấp nhận yêu thương và che chở cho con.

"Lúc đó Nghiệp có nói vợ: Em không cần phải đi chọc ối hay làm gì nữa hết. Con có down hay không down con vẫn là con của mình. Quan trọng là mình muốn sinh con ra hay không. Vợ mình nói muốn và mình nói: vậy thì em đừng khóc, mạnh mẽ lên, con đến với mình như thế nào, mình đón nhận như thế đó".

Cũng từ đó, vợ chồng hoàng tử xiếc cùng Osen Ngọc Mai quyết định mang tâm lý thoải mái nhất trong khi em bé còn trong bụng và cùng chờ đợi khoảnh khắc con yêu chào đời. Có lẽ ngày em bé thứ 2 ra đời, cuối tháng 12/2018 là lúc mà vợ chồng Quốc Nghiệp không bao giờ quên được. Một bé gái xinh xắn nặng gần 3,3 kg chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Đứa trẻ có cái tên Giang Tuệ Tâm An. "Khi nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, tôi hạnh phúc và sung sướng vô cùng", ông bố nghệ sĩ xiếc bày tỏ.

Điều bất ngờ hơn về con gái được Quốc Nghiệp tiết lộ đó chính là Tâm An có sức khỏe hoàn toàn bình thường và cho đến thời điểm hiện tại, nhóc tỳ đã 4 tuổi không có bất kì thay đổi gì hết. "Đến khi sinh ra, con bình thường và không có gì thay đổi hết" - ông bố khẳng định ở Các ông bố nói gì.

Không chỉ vậy, cô nhóc Tâm An càng lớn càng kháu khỉnh, xinh xắn và có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Cặp vợ chồng thường xuyên khoe hình ảnh con gái Tâm An và con lớn Hùng Tâm lên mạng xã hội, nhận được những lời khen ngợi của mọi người. Bé Tâm An dù còn nhỏ nhưng rất tài năng, cũng có đam mê với xiếc giống bố và anh hai.

Khi Tâm An 6 tháng tuổi đã được làm xiếc cùng bố lần đầu tiên. Cô bé có thể đứng vững trên tay bố khiến ai cũng trầm trồ. Mang gen nghệ thuật của bố, khi Tâm An được gần 2 tuổi đã lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên nhí cùng gia đình đứng trước hàng nghìn khán giả để biểu diễn xiếc mà không hề có chút ngượng ngùng sợ hãi, bé rất phấn khích với những tràng pháo tay của khán giả.

Chia sẻ về sự xuất hiện của con gái, Quốc Nghiệp cho biết đó là một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. "Từ khi có con gái, cuộc sống của vợ chồng tôi rất nhẹ nhàng, cảm thấy yêu bé gái hơn và mỗi sáng thức dậy, dù con chỉ mới ra đời thôi nhưng thấy mặt bé giống mình là tôi đã hạnh phúc rồi. Bé rất hồn nhiên, dễ thương, không hiểu sao con hiền như vậy.

Còn Hùng Tâm thì khác, bé rất quậy và gương mặt hiếu động từ ngày xưa nhưng rất đáng yêu. Đứa nào cũng đáng yêu và dù có phần nghiêng về con gái hơn nhưng tôi vẫn thương con trai" - Hoàng tử xiếc thổ lộ những ngày đầu Tâm An mới chào đời.

Quốc Nghiệp cũng khẳng định, với bé Tâm An anh có cách giáo dục và chơi cùng con nhẹ nhàng hơn so với con lớn là bé trai Hùng Tâm nên ít có những màn biểu diễn xiếc mạnh bạo. Trong tương lai, chuyện nghề nghiệp của Tâm An, Hùng Tâm cũng là do các bé quyết định. "Chuyện có hướng bé theo nghề xiếc không tôi cũng chưa biết vì con vẫn còn nhỏ. Thật sự, tôi không nghĩ sẽ hướng bé theo nghề xiếc gì cả bởi bản thân tôi chỉ nghĩ làm sao cho con khỏe tốt. Khán giả cũng thấy tôi chơi với Hùng Tâm như vậy nhưng bé phát triển rất tốt, khỏe và rất cứng cáp. Với con gái, tôi thương hơn nên cũng không muốn con làm xiếc vì sợ sẽ bị cơ bắp quá. Cũng tùy con thôi, nếu có tôi sẽ hướng bé làm xiếc nhẹ nhàng, những môn gì đó đúng với thể hình và phù hợp với nữ giới chứ không giống như ba dùng sức nhiều hay có những trò mạo hiểm".