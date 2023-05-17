Choáng ngợp trước cơ ngơi của Phương Oanh: Sở hữu nhà mặt phố siêu sang trọng tại Hà Nội nhưng quyết định đập bỏ một phòng ngủ chỉ vì lý do này

Căn hộ mới được thiết kế theo phong cách tân cổ điển của diễn viên Phương Oanh được nhận xét sang trọng hơn cả căn hộ cũ. Căn hộ sử dụng gam màu trung tính, khác với căn hộ trước đó của Phương Oanh. Ở tuổi 31, nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người thán phục khi liên tục tậu cho mình những cơ ngơi sang trọng.

Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi tiết lộ hình ảnh về căn hộ mới của mình. Không ít bạn bè, đồng nghiệp đều dành lời khen có cánh cho căn hộ mới của Phương Oanh.

Ngoài căn hộ sang trọng, Phương Oanh còn sở hữu xế hộp đắt tiền và loạt đồ hiệu giá trị. Phương Oanh đã tậu xế hộp Mercedes- Benz E300 AMG với giá khoảng 3 tỷ đồng. Trước khi tậu xế hộp này, người đẹp sinh năm 1989 từng sở hữu chiếc Mercedes E250 đời 2017 có giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Căn hộ trước đó của cô cũng là căn hộ cao cấp, được bố trí, sắp xếp theo phong cách hiện đại. Thực chất căn hộ được bàn giao với 3 phòng ngủ nhưng nữ diễn viên cho đập bỏ một phòng ngủ để làm phòng khách rộng hơn.

Phương Oanh còn sở hữu xế hộp Mercedes- Benz E300 AMG với giá khoảng 3 tỷ đồng

Gần đây, Phương Oanh thừa nhận gặp áp lực sau khi công khai mối quan hệ với bạn trai doanh nhân. Nữ diễn viên chia sẻ: 'Tôi sống tự lập từ năm 18 tuổi, trải qua không ít thăng trầm nên tự tin bản thân mạnh mẽ. Nhưng suốt 8 tháng qua, có nhiều lúc tôi bị suy sụp, nghĩ đến điều tiêu cực. Tôi không thể tưởng tượng được trước đó mình được mọi người yêu thương, dành cho nhiều mỹ từ. Vậy mà chuyện tình cảm với anh Bình được chia sẻ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Họ đã dùng nhiều từ thậm tệ, mắng chửi tôi. Bạn thân, nhân viên của tôi đã bật khóc khi đọc những bình luận ác ý về tôi'.

Phương Oanh thừa nhận gặp áp lực khi công khai hẹn hò với Shark Bình

Mới đây, Phương Oanh lọt top 5 bình chọn Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2020. Nữ diễn viên chia sẻ, cô không bận tâm quá nhiều tới giải thưởng cũng như không để tâm đến các đối thủ khác cùng hạng mục bởi chỉ muốn tập trung vào làm tốt việc của mình. Chính vì vậy, mặc dù không trở thành cái tên được xướng lên ở hạng mục bình chọn này nhưng cô vẫn lạc quan, vui vẻ.

Phương Oanh lọt top 5 bình chọn Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2020

Phương Oanh nổi lên cùng với thời điểm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của phim truyền hình trên sóng giờ vàng. Cô từng có một loạt các vai diễn ấn tượng như Súa trong Lặng im dưới vực sâu, vai diễn đặc biệt - Quỳnh trong Quỳnh búp bê, vai tiểu tam trong Nàng dâu order, vai Uyên trong Cô gái nhà người ta, và gần nhất là vai Thiên Trang trong Lựa chọn số phận đang phát trên giờ vàng của VTV.

Phương Oanh công khai xác nhận chuyện hẹn hò với Shark Bình vào tháng 8/2022

Về chuyện tình cảm, Phương Oanh công khai xác nhận chuyện hẹn hò với Shark Bình vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, cặp đôi từng nhận về những phản đối và chỉ trích từ khán giả. Cả hai liên tục bị bắt gặp những khoảnh khắc tình cảm khi đi du lịch và tại những nơi đông người.