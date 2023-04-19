Cận cảnh căn hộ cao cấp Cao Thái Hà dành tặng mẹ ruột nhân ngày sinh nhật: Phòng khách siêu rộng, hé lộ 1 chi tiết cực kỳ xúc động

Nữ diễn viên chọn sàn gỗ và nội thất trang trí chủ yếu là màu trắng, nâu để tạo nên cảm giác ấm cúng. Căn nhà có 2 phòng ngủ, không gian ban công nhiều cây xanh là nơi để thư giãn và đọc sách. Đặc biệt, phòng khách có diện tích lớn, bức ảnh chân dung của nữ diễn viên treo giữa nhà. Cao Thái Hà cũng thiết kế một phòng ngủ có cửa kính, bày trí đơn giản đối diện với gian chính của căn nhà.

Chiều ngày 18/4, Cao Thái Hà khoe mọi ngóc ngách bên trong căn hộ cao cấp vừa mới tậu để mừng sinh nhật mẹ. Nữ diễn viên cho biết mẹ sẽ rời quê để sinh sống tại TP.HCM cùng con gái trong thời gian tới. Căn nhà của Cao Thái Hà có thiết kế hiện đại, phù hợp với các thói quen sinh hoạt của gia đình.

Đặc biệt, Cao Thái Hà gây xúc động khi đã dặn dò kiến trúc sư phải sắp xếp bàn ăn gần với bếp để gợi nhớ những kỷ niệm với người ba quá cố cũng như được gần gũi với mẹ trong những bữa ăn. Nữ diễn viên chia sẻ khi làm căn nhà này cô đã nói với thiết kế kết hợp bàn ăn ở khu vực bếp, vì cô biết lúc ba cô còn sống đã cầm đũa lên rồi nhưng lúc nào mẹ cũng còn loay hoay dưới bếp. Cô nói mình bây giờ trưởng thành rồi, niềm vui của cô là ngồi ở sát bên mẹ, nhìn mẹ nấu ăn trong bộ đồ bộ đáng yêu và đợi mẹ cầm đũa lên cười hạnh phúc thì cô mới ăn ngon được, đó là khoảnh khắc cô cảm thấy bình an và tuyệt vời nhất.



Cao Thái Hà gây xúc động khi đã dặn dò kiến trúc sư phải sắp xếp bàn ăn gần với bếp để gợi nhớ những kỷ niệm với người ba quá cố cũng như được gần gũi với mẹ - Ảnh: FBNV

Cao Thái Hà là nữ diễn viên quen mặt với khán giả qua những bộ phim đình đám như: Hậu duệ mặt trời, Tiếng sét trong mưa, Bão ngầm, Hoa vẫn nở mùa đông,... Nữ diễn viên có đời tư kín tiếng, cô tiết lộ vẫn làm bạn với người yêu cũ sau khi cả hai tan vỡ và đến nay vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân.