Cao Thái Hà có động thái bất ngờ giữa lúc 'tình cũ' tổ chức lễ ăn hỏi với Minh Hằng?

Sáng hôm qua (ngày 13/6), dân tình không khỏi háo hức trước loạt hình ảnh tại lễ vu quy của Minh Hằng và đại gia ngành dệt được diễn ra. Được biết, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà sau 6 năm hẹn hò bí mật.

Lễ ăn hỏi của Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh: FBNV

Điểm khiến dân tình thích thú không kém tại buổi lễ chính là hàng loạt trò chơi khó nhằn mà buộc ông xã và dàn phụ rể của Minh Hằng phải vượt qua trước khi được gặp cô dâu. Trong số đó, phải kể đến, bức ảnh chụp chú rể phải trèo thang cao để hôn Minh Hằng trên lầu khiến nhiều người háo hức.