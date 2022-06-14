Cao Thái Hà có động thái bất ngờ giữa lúc 'tình cũ' tổ chức lễ ăn hỏi với Minh Hằng?

Giữa lúc tình cũ tin đồn lên xe hoa, Cao Thái Hà bất ngờ là cái tên được quan tâm nhất.
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Sáng hôm qua (ngày 13/6), dân tình không khỏi háo hức trước loạt hình ảnh tại lễ vu quy của Minh Hằng và đại gia ngành dệt được diễn ra. Được biết, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà sau 6 năm hẹn hò bí mật.
Điểm khiến dân tình thích thú không kém tại buổi lễ chính là hàng loạt trò chơi khó nhằn mà buộc ông xã và dàn phụ rể của Minh Hằng phải vượt qua trước khi được gặp cô dâu. Trong số đó, phải kể đến, bức ảnh chụp chú rể phải trèo thang cao để hôn Minh Hằng trên lầu khiến nhiều người háo hức.
Giữa lúc dân tình đổ xô chung vui cùng Minh Hằng thì một nhân vật khác cũng bất ngờ bị réo tên. Đó không ai khác chính là diễn viên Cao Thái Hà - tình cũ tin đồn của chồng Minh Hằng. Ngay lập tức, netizen đã tràn vào xem động thái mới của nữ diễn viên trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng tung loạt ảnh bikini đốt mắt trong chuyến nghỉ dưỡng. Những hình ảnh sexy, quyến rũ của Cao Thài Hà không còn quá xa lạ với công chúng.
Dường như nữ diễn viên cũng chẳng mấy quan tâm đến những ồn ào réo tên mình mà chỉ mải tận hưởng kì nghỉ. Trước đó, khi "tình cũ tin đồn" công khai cầu hôn Minh Hằng, Cao Thái Hà cũng có động thái nhận nhiều sự quan tâm. Cụ thể, cô viết: "Luôn tồn tại những phút giây con người mệt mỏi bởi công việc, những lúc như vậy tất cả những điều mà tâm hồn chúng ta cần là nghỉ ngơi, sự bình yên và ấm áp của tình yêu thương. Hãy biết ơn những người đã bên cạnh và chia sẻ".