Diễn viên Cao Thái Hà chi hơn 5 tỷ đồng mua nhà tặng mẹ nhân dịp sinh nhật

Diễn viên Cao Thái Hà vừa gửi những lời yêu thương, kính trọng tới mẹ và chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà mới cô dành tặng bà nhân dịp sinh nhật mẹ. Cô cho biết mẹ đã đồng ý từ quê lên TP.HCM ở chung với con gái.



Diễn viên Cao Thái Hà bày tỏ lòng biết ơn mẹ với món quà giá trị - Ảnh: FBNV

"Khi làm căn nhà này, con đã nói với kiến trúc sư thiết kế kết hợp bàn ăn ở khu vực bếp, vì con biết khi còn sống, ba đã cầm đũa lên rồi nhưng lúc nào mẹ cũng còn loay hoay dưới bếp. Con bây giờ trưởng thành rồi, niềm vui của con là ngồi sát bên mẹ, nhìn mẹ nấu ăn trong bộ đồ đáng yêu và đợi mẹ cầm đũa lên cười hạnh phúc con mới ăn ngon được. Đó là khoảnh khắc con cảm thấy bình an và tuyệt vời nhất", cô hạnh phúc chia sẻ.