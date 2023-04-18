Diễn viên Cao Thái Hà chi hơn 5 tỷ đồng mua nhà tặng mẹ nhân dịp sinh nhật

Cao Thái Hà tặng mẹ quà khủng với mong muốn cả gia đình được sum họp trên thành phố.
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Diễn viên Cao Thái Hà vừa gửi những lời yêu thương, kính trọng tới mẹ và chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà mới cô dành tặng bà nhân dịp sinh nhật mẹ. Cô cho biết mẹ đã đồng ý từ quê lên TP.HCM ở chung với con gái.
"Khi làm căn nhà này, con đã nói với kiến trúc sư thiết kế kết hợp bàn ăn ở khu vực bếp, vì con biết khi còn sống, ba đã cầm đũa lên rồi nhưng lúc nào mẹ cũng còn loay hoay dưới bếp. Con bây giờ trưởng thành rồi, niềm vui của con là ngồi sát bên mẹ, nhìn mẹ nấu ăn trong bộ đồ đáng yêu và đợi mẹ cầm đũa lên cười hạnh phúc con mới ăn ngon được. Đó là khoảnh khắc con cảm thấy bình an và tuyệt vời nhất", cô hạnh phúc chia sẻ.
Sắp tới, cô cho biết sẽ cho thuê căn nhà riêng của mình sẽ đón mẹ lên TPHCM ở cùng mẹ và em trai. Được biết, căn nhà mới của Cao Thái Hà mua tặng mẹ có giá trị hơn 5 tỷ đồng, rộng 125m2, được thiết kế 2 tầng và có 3 phòng ngủ. Đây là thành quả của những nổ lực làm việc và tích góp của người đẹp Cần Thơ.
Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng hiếu thảo của Cao Thái Hà dành cho mẹ:
"Chúc mừng sinh nhật bác. Nhà xinh quá chị ơi "
"Xinh xắn và tinh tế lắm, cô gái nhỏ xinh đẹp hiếu thuận"
"Nhà đẹp quá. Chúc chị và mẹ luôn vui vẻ mạnh khoẻ"
Cao Thái Hà, sinh năm 1990, đến từ Cần Thơ. Cô tham gia hoạt động giải trí với vai trò diễn viên. Trong sự nghiệp diễn xuất, Cao Thái Hà từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Cánh diều 2020 với vai diễn Diệu Ngọc trong phim Bán chồng. Cô cũng gây ấn tượng trong những bộ phim khác như Mẹ rơm, Bão ngầm, Tiếng sét trong mưa...