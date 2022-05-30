Sau phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau', Cao Thái Hà tiếp tục bị dân mạng soi mói đường tình đầy trắc trở dẫn đến phát ngôn gây thị phi trên

Hậu trường 30/05/2022 14:14

Trước khi có phát ngôn “muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau”, Cao Thái Hà từng không ít lần dính tin đồn hẹn hò với nhiều người trong và ngoài làng giải trí.

Cao Thái Hà bất ngờ gây náo loạn cộng đồng mạng vừa qua vì có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, khi nữ diễn viên ‘Tiếng sét trong mưa’ xuất hiện trong một chương trình và nhắc về người cha quá cố đã từng chia sẻ: “Đến ngày ba sắp tắt thở, tôi cầm tay ba nói chuyện tỉnh queo rằng: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, chắc yêu dữ lắm nên kiếp này mới thương yêu nhau như vậy. Nên kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình làm vợ chồng đi".

Sau phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau', Cao Thái Hà tiếp tục bị dân mạng soi mói đường tình đầy trắc trở dẫn đến phát ngôn gây thị phi trên - Ảnh 1
Cao Thái Hà có phát ngôn gây tranh cãi thời gian qua - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên mới đây, phát ngôn của Cao Thái Hà vừa bị đào lại và vấp phải những phản hồi tiêu cực từ khán giả. Dù nữ diễn viên có lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không nguôi được nhiệt soi xét của cộng đồng mạng.

Trước khi có phát ngôn “muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau”, Cao Thái Hà từng không ít lần dính tin đồn hẹn hò với nhiều người trong và ngoài làng giải trí.

Quốc Trường – Trên tình bạn dưới tình yêu

Sau phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau', Cao Thái Hà tiếp tục bị dân mạng soi mói đường tình đầy trắc trở dẫn đến phát ngôn gây thị phi trên - Ảnh 2
Cao Thái Hà được cư dân mạng gọi là “bạn gái tin đồn” của nam diễn viên Quốc Trường - Ảnh: FBNV

 

Năm 2020, Cao Thái Hà được cư dân mạng gọi là “bạn gái tin đồn” của nam diễn viên Quốc Trường. Trong một lần về quê dự sinh nhật mẹ, Quốc Trường đã dẫn theo Cao Thái Hà đến cùng và có nhiều khoảnh khắc thân mật bên gia đình anh khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

Khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai, Cao Thái Hà bày tỏ: “Tôi không quá bận tâm chuyện mọi người gán ghép chúng tôi như thế nào. Tôi và Quốc Trường là bạn chí cốt từ lâu nên giữa hai người có thể thoải mái cư xử. Chỉ đơn giản là vậy. Tình cảm giữa hai anh em tôi trước nay luôn thân thiết nên cũng không cần phải giải thích nhiều”.

Đại gia ngành dệt may - chồng sắp cưới của Minh Hằng

Sau phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau', Cao Thái Hà tiếp tục bị dân mạng soi mói đường tình đầy trắc trở dẫn đến phát ngôn gây thị phi trên - Ảnh 3
Vị hôn phu của Minh Hằng từng dính tin đồn hẹn hò với Cao Thái Hà - Ảnh: Internet

 

Vị hôn phu của Minh Hằng từng dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Bão Ngầm vào khoảng thời gian năm 2014, trước khi hẹn hò với bà xã hiện tại. Thời điểm ấy, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh thân mật của cả hai khiến netizen ngầm xác nhận mối quan hệ của hai người.

Ngày “tình cũ tin đồn” thông báo lên xe hoa, Cao Thái Hà vẫn rạng rỡ đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: "Luôn tồn tại những phút giây con người mệt mỏi bởi công việc, những lúc như vậy tất cả những điều mà tâm hồn chúng ta cần là nghỉ ngơi, sự bình yên và ấm áp của tình yêu thương. Hãy biết ơn những người đã bên cạnh và chia sẻ".

‘Người tình giấu mặt’ ngày Valentine

Sau phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba kiếp sau', Cao Thái Hà tiếp tục bị dân mạng soi mói đường tình đầy trắc trở dẫn đến phát ngôn gây thị phi trên - Ảnh 4
Cao Thái Hà đăng ảnh ôm ấp cùng chàng trai lạ mặt khiến dân tình không khỏi thắc mắc - Ảnh: Internet

 

Dù vướng nhiều tin đồn nhưng Cao Thái Hà vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô ít khi nào công khai chuyện tình yêu trước công chúng. Tuy nhiên nữ diễn viên cũng có một lần ngoại lệ nhân dịp 14/02, Cao Thái Hà đăng ảnh ôm ấp cùng chàng trai lạ mặt khiến dân tình không khỏi thắc mắc “người ấy là ai”. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Chính thức vượt qua giai đoạn tìm hiểu và xác định anh là người anh là người em muốn bên cạnh và già đi cùng anh. Happy Valentine".

Sau ồn ào phát ngôn, Cao Thái Hà đang có một cuộc sống yên bình, "mặc kệ sự đời" cùng người thân và bạn bè xung quanh

 

Mặc kệ bị chỉ trích về phát ngôn 'gây sốc', Cao Thái Hà vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên: 'Bộ nhớ của não là thứ có giới hạn'

Mặc kệ bị chỉ trích về phát ngôn 'gây sốc', Cao Thái Hà vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên: 'Bộ nhớ của não là thứ có giới hạn'

Sau phát ngôn gây tranh cãi về cha của mình, giờ đây Cao Thái Hà đã dần quên đi việc bị chỉ trích và bắt đầu tìm lại niềm vui cho bản thân mình.

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Từ khóa:   cao thái hà quốc trường vbiz

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