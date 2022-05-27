Mặc kệ bị chỉ trích về phát ngôn 'gây sốc', Cao Thái Hà vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên: 'Bộ nhớ của não là thứ có giới hạn'

Hậu trường 27/05/2022 17:55

Sau phát ngôn gây tranh cãi về cha của mình, giờ đây Cao Thái Hà đã dần quên đi việc bị chỉ trích và bắt đầu tìm lại niềm vui cho bản thân mình.

Hiện tại, mạng xã hội đang xôn xao về chia sẻ của nữ diễn viên Cao Thái Hà trong một talkshow.

Cụ thể trong một buổi talkshow gần đầy khi được hỏi về người cha quá cố, nữ diễn viên "Bão ngầm" cho biết, vào thời khắc sinh ly tử biệt, cô đã nắm chặt tay ba và nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Con mong kiếp sau ba con mình đừng làm cha con nữa. Mình làm vợ chồng đi".

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Nữ diễn viên Cao Thái Hà trong buổi Talkshow - Ảnh: Internet

Cũng chính từ đây, loạt lùm xùm cũng xảy ra với nữ diễn viên khi một số người cho rằng phát ngôn của cô nàng là "phản cảm và lệch lạc", "đi ngược lại với văn hóa Việt". "Có nhiều cách bày tỏ tình cảm với cha, sao lại nói kiếp sau làm vợ chồng với cha, điều này không hợp với luân thường đạo lý", một khán giả bày tỏ.

Thậm chí xung đột diễn ra cao trào đến mức khiến người đẹp buộc phải có những động thái ngay lập tức để xoa dịu netizen như hạn chế người bình luận trên mạng xã hội và đưa ra lời xin lỗi dành cho những fan hâm mộ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm xui nhưng hiện tại vẫn có rất nhiều người dành những sự chỉ trích cho cô nàng. 

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Bài đăng xin lỗi của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Về phía Cao Thái Hà ngay sau khi nói lời xin lỗi về phát ngôn gây sốc của mình, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ sau chuỗi ngày bị chỉ trích, cụ thể mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, người đẹp đã đăng tải bộ hình với thần thái vui vẻ giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình kèm dòng chú thích: "Bộ nhớ của não là thứ có giới hạn. Sự lựa chọn những gì nạp vào thuộc về bản thân. Và tôi chọn lưu lại kỉ niệm đẹp cùng những khung cảnh thế này".

Mặc kệ bị chỉ trích về phát ngôn 'gây sốc', Cao Thái Hà vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên: 'Bộ nhớ của não là thứ có giới hạn' - Ảnh 3
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Bài đăng mới đây nhất của Cao Thái Hà sau cơn bão chỉ trích vừa qua - Ảnh: chụp màn hình

Một số bộ phận netizen cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tâm trạng của cô bởi không phải ai sau drama ồn ào vừa rồi cũng có thể nhanh chóng cân bằng lại được cảm xúc vui vẻ như Cao Thái Hà. Đồng thời người hâm mộ cũng hy vọng sau vụ vạ miệng này, bản thân nữ diễn viên sẽ có thể rút ra được bài học cho mình và không để vụ việc này diễn ra thêm một lần nào nữa. 

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