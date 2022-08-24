'Yêu Đương Đi, Mùa Hè' tung poster công bố dàn cast chính và ấn định lịch chiếu, đánh dấu sự trở lại của 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' sau ly hôn

Sao quốc tế 24/08/2022 12:00

Dự án phim Yêu Đương Đi, Mùa Hè của Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt đóng chính vừa phát hành loạt poster mới nhất của các nhân vật, đồng thời xác định sẽ lên sóng từ ngày 28/8 tới đây trên nền tảng trực tuyến Tencent Video.

Mới đây, dự án phim Yêu Đương Đi, Mùa Hè của Ngô ThiếnTần Tuấn Kiệt đóng chính vừa phát hành loạt poster mới nhất của các nhân vật, đồng thời xác định sẽ lên sóng từ ngày 28/8 tới đây trên nền tảng trực tuyến Tencent Video.

'Yêu Đương Đi, Mùa Hè' tung poster công bố dàn cast chính và ấn định lịch chiếu, đánh dấu sự trở lại của 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' sau ly hôn - Ảnh 1
Yêu Đương Đi, Mùa Hè của Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt đóng chính vừa phát hành loạt poster mới nhất của các nhân vật - Ảnh: Internet

 

Được biết đây là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau thời gian ly hôn. Trước đó, Ngô Thiến thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với chồng - diễn viên Trương Vũ Kiếm. Cặp đôi ly hôn trong hòa bình, không tranh chấp về tài sản hay quyền nuôi con.

'Yêu Đương Đi, Mùa Hè' tung poster công bố dàn cast chính và ấn định lịch chiếu, đánh dấu sự trở lại của 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' sau ly hôn - Ảnh 2
Ngô Thiến thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với chồng - diễn viên Trương Vũ Kiếm hồi đầu năm nay - Ảnh: Internet

 

Dự án Yêu Đương Đi, Mùa Hè có kịch bản được làm làm từ bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc mang tên Tìm Thấy Tình Yêu.

'Yêu Đương Đi, Mùa Hè' tung poster công bố dàn cast chính và ấn định lịch chiếu, đánh dấu sự trở lại của 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' sau ly hôn - Ảnh 3
Dự án Yêu Đương Đi, Mùa Hè được remake từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách Tìm Thấy Tình Yêu - Ảnh: Internet

 

Trong bản Hàn, Tìm Thấy Tình Yêu là bộ phim thuộc thể loại hài hước lãng mạn xoanh quanh câu chuyện của nữ chính là một cô gái đang trong hành trình đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Cô hẹn hò cùng một bác sĩ thẩm mỹ đã được 3 năm và cặp đôi dự định sẽ đi đến hôn nhân. Tuy nhiên lúc này, người bạn trai cũ cùng người bạn thời thơ ấu đột nhiên xuất hiện, tạo nên tử giác tình yêu phức tạp và nữ chính cũng kẹt giữa những sự lựa chọn .

 

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